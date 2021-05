Moto3: V deštěm ovlivněné kvalifikaci si pro pole position dojel Migno

Krátce po začátku druhé kvalifikace třídy Moto3 začalo v Le Mans opět pršet, takže se jezdci museli vrátit pro pneumatiky do mokrých podmínek.

Později pršet opět pršet přestalo, takže v závěru si Andrea Migno zajel pro pole position na hladkých gumách. Jeho čas 1:47,407 byl sice pomalejší v porovnání s časy, které zde jezdci zajíždějí za úplně suchých podmínek, nicméně oproti času Riccarda Rossiho, který se kvalifikoval na druhé místo, je Mignův čas o více než 2 sekundy rychlejší. Pro Riccarda Rossiho je druhé místo jeho zatím nejlepším kvalifikačním výsledkem. Z druhého místa se dnes Riccardo Rossi raduje navzdory pádu v úvodu kvalifikace. Jaume Masiá dnes na třetí pozici ztrácí na Migna 2,204 s.

Na čtvrté místo se kvalifikoval John McPhee. Gabriel Rodrigo, který byl nejrychlejším mužem kombinovaného pořadí tréninků, se do zítřejšího závodu vydá z páté pozice. Jako šestý vystartuje Niccolo Antonelli.

Filip Salač sice v druhé kvalifikaci upadl, ale v úplném závěru nakonec dokázal vybojovat sedmé místo na startu. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Sergio Garcia a Tatsuki Suzuki.

Do čtvrté řady se zítra postaví Italové Romano Fenati a Stefano Nepa a pak také Japonec Ryusei Yamanaka.

Vedoucí muž šampionátu - Pedro Acosta - nedokázal postoupit z první kvalifikace. Do závodu vyrazí z jednadvacáté pozice.

Do kvalifikace nenastoupil Xavier Artigas, který dopoledne upadl a zranil si prst. Kromě toho se při pádu udeřil i do hlavy, takže pro jistotu musel zamířit na prohlídku do nemocnice.

Závod třídy Moto3 začíná v neděli v 11:00.

GP Francie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Andrea MIGNO Honda 217,7 1'47,407 2 Riccardo ROSSI KTM 213 1'49,408 2,001 3 Jaume MASIA KTM 216,7 1'49,611 2,204 4 John MCPHEE Honda 217,2 1'49,640 2,233 5 Gabriel RODRIGO Honda 217,7 1'49,684 2,277 6 Niccolo ANTONELLI KTM 216,3 1'49,894 2,487 7 Filip SALAC Honda 211,7 1'50,594 3,187 8 Sergio GARCIA GASGAS 215,8 1'50,786 3,379 9 Tatsuki SUZUKI Honda 213 1'50,927 3,52 10 Romano FENATI Husqvarna 213,9 1'50,962 3,555 11 Stefano NEPA KTM 219,1 1'51,145 3,738 12 Ryusei YAMANAKA KTM 213,9 1'51,303 3,896 13 Deniz ÖNCÜ KTM 216,3 1'51,375 3,968 14 Jason DUPASQUIER KTM 219,1 1'51,510 4,103 15 Ayumu SASAKI KTM 216,7 1'52,332 4,925 16 Darryn BINDER Honda 214,4 1'52,511 5,104 17 Jeremy ALCOBA Honda 213 1'54,034 6,627 18 Dennis FOGGIA Honda 213 1'54,345 6,938

Postavení na roštu:

P. Jezdec Motocykl 1 Andrea MIGNO Honda 2 Riccardo ROSSI KTM 3 Jaume MASIA KTM 4 John MCPHEE Honda 5 Gabriel RODRIGO Honda 6 Niccolo ANTONELLI KTM 7 Filip SALAC Honda 8 Sergio GARCIA GASGAS 9 Tatsuki SUZUKI Honda 10 Romano FENATI Husqvarna 11 Stefano NEPA KTM 12 Ryusei YAMANAKA KTM 13 Deniz ÖNCÜ KTM 14 Jason DUPASQUIER KTM 15 Ayumu SASAKI KTM 16 Darryn BINDER Honda 17 Jeremy ALCOBA Honda 18 Dennis FOGGIA Honda 19 Kaito TOBA KTM 20 Carlos TATAY KTM 21 Pedro ACOSTA KTM 22 Maximilian KOFLER KTM 23 Yuki KUNII Honda 24 Andi Farid IZDIHAR Honda 25 Takuma MATSUYAMA Honda 26 Izan GUEVARA GASGAS 27 Lorenzo FELLON Honda 28 Adrian FERNANDEZ Husqvarna Xavier ARTIGAS Honda

Foto: Václav Duška Jr.