Moto3: V dramatickém závodě si pro první výhru dojel Garcia

Závod Moto3 ve Valencii ještě ani nezačal, a v problémech už se ocitli Aron Canet a Ayumu Sasaki. Canet měl nějaký technický problém a spolu se Sasakim upadli. Start závodu pak musel být o několik minut odložen, protože bylo nutné vyčistit dráhu.

Z pole position poprvé v kariéře vystartoval Andrea Migno. Mnozí jezdci vyráželi s penalizací. Mezi nimi byl například Kornfeil.

Po startu se vedení ujal Masiá, ale brzy jej překonal Ramirez. Migno se po startu z prvního místa propadl na čtvrté místo.

Masiá dnes daleko nedojel, upadl krátce po startu. V době svého pádu byl Masiá druhý. Po nehodě se jezdec svíjel bolestí – pravděpodobně jej bolela paže nebo rameno.

Pak ovšem došlo k hromadné nehodě v zatáčce číslo 11. Do nehody se zapojili Yurchenko, Foggia, Antonelli, Alcoba a Tatay. Jeden z motocyklů dokonce hořel. Závod musel být přerušen. Foggia zůstal ležet na dráze a museli u něj zasahovat lékaři. Dle prvních informací by měl být při vědomí.

Závod pak byl znovu odstartován (v 11:35) a zkrácen na 15 kol. Vzhledem k tomu, že bylo odjeto málo kol, seřadili se jezdci dle umístění v kvalifikaci. Z toho vytěžil například Canet, který měl problém před prvním startem a musel startovat z boxů. Díky restartu se však vrátil na čtvrtou startovní pozici, kterou si vyjel v kvalifikaci.

Po opakovaném startu se do čela dostal Migno, který startoval z pole position. Brzy jej ovšem vystřídal Ramirez. Canet byl v úvodu prvního kola restartovaného závodu třetí. Salač byl pátý.

Prvním šesti se brzy podařilo trochu poodjet. V čelní skupině byli Ramirez, Suzuki, Garcia, Migno, Canet a Salač.

Třináct kol před koncem upadl Arenas, ale nic se mu nestalo a vrátil se na dráhu. Krátce po něm upadl i Darryn Binder.

A ještě o něco málo později došlo k dalšímu hromadnému pádu. Na zemi skončil nejprve šampion Dalla Porta a následně přes něj upadli i Lopez, Arbolino a McPhee.

A ani tím bohužel nebyl konec pádům. Na zemi skončil i Fernandez. Nic se mu nestalo a rychle se vrátil na dráhu.

Osm kol před koncem vedl Garcia, druhý byl Ramirez a na třetí místo se dostal Xavier Artigas, pro nějž to dnes byl jeho první závod v mistrovství světa Moto3. Salač klesl na sedmé místo, ale stále byl ve vedoucí skupině.

O kolo později se Artigas posunul na druhé místo a o chvíli později se dokonce dostal do vedení závodu. Pokud by tohle dotáhl až do cíle, tak by ale nebyl prvním, kdo by dokázal vyhrát hned svůj první závod. Například přesně před rokem totiž právě ve Valencii zvítězil Can Öncü, který tehdy jel svůj první závod.

Pět kol před závěrem pokračoval ve vedení Artigas a navíc si budoval náskok. Druhý byl v této chvíli Migno a třetí Garcia.

I tři kola před koncem vedl Artigas, ale Garcia byl těsně za ním. Daleko nebyli ani Suzuki a Migno. Trochu osamoceně na páté pozici kroužil Salač.

V nájezdu do předposledního kola Artigas chyboval a klesl až na čtvrté místo. Vedení se ujal Migno. Artigas se pak brzy dostal na třetí místo. Salač se přiblížil vedoucím jezdců a byl v boji o podium.

Pro svou první výhru si nakonec dojel Sergio Garcia. Jako druhý dorazil do cíle Migno. Ve svém prvním závodě se na podium podíval i Xavier Artigas, který skončil třetí. Bramborová medaile zbyla na Suzukiho. Salač dojel do cíle jako pátý, což je jeho zatím nejlepší výsledek v Moto3.

Dále se umístili Canet, Ramirez a Vietti. Do první desítky se vešli i Yurchenko a Ogura.

GP Valencie - Moto3, závod

Foto: Estrella Galicia