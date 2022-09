Moto3: V Japonsku se z pole position raduje domácí Suzuki

Tatsuki Suzuki si díky času 2:11,246 zajistil start z pole position do svého domácího závodu. . Kromě pole position dnes Suzuki slaví i své narozeniny. Je mu 25 let. Na druhé místo se dnes se ztrátou 0,322 s zařadil Scott Ogden, který ovládl první kvalifikaci. Sergio Garcia dnes také musel projít první kvalifikací. V závěru druhé kvalifikace Garcia upadl, ale ani to mu nezabránilo v tom, aby se do zítřejšího závodu kvalifikoval na třetí pozici. Může ovšem být penalizován, protože v závěru, když se znovu rozjel po pádu, zbrzdil svého kolegu Guevaru.

Druhou řadu otvírá domácí Ayumu Sasaki. Společnost mu budou dělat Italové Dennis Foggia a Andrea Migno. Do třetí řady se kvalifikovali Rossi, Öncü a aktuálně vedoucí muž šampionátu – Guevara. Desítku uzavírá Jaume Masiá.

Lorenzo Fellon měl včera nepříjemný pád, ale lékaři mu povolili nastoupit do dalšího programu závodního víkendu.

Závod nejslabší kubatury se jede v neděli už v 5:00 našeho času.

GP Japonska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 24TatsukiSuzuki Honda 212,1 02'11,2460 0 2 19ScottOgden Honda 210,9 02'11,5680 0,322 3 11SergioGarcia GASGAS 210,9 02'11,7880 0,542 4 71AyumuSasaki Husqvarna 213,4 02'11,9420 0,696 5 7DennisFoggia Honda 213 02'12,0150 0,769 6 16AndreaMigno Honda 210,1 02'12,0380 0,792 7 54RiccardoRossi Honda 209,3 02'12,1200 0,874 8 53DenizÖncü KTM 209,3 02'12,1240 0,878 9 28IzanGuevara GASGAS 211,3 02'12,1550 0,909 10 5JaumeMasia KTM 214,2 02'12,2290 0,983 11 99CarlosTatay CFMOTO 208,4 02'12,5050 1,259 12 17JohnMcPhee Husqvarna 210,5 02'12,9930 1,747 13 20LorenzoFellon Honda 210,1 02'13,1090 1,863 14 31AdrianFernandez KTM 210,1 02'13,6860 2,44 15 10DiogoMoreira KTM 209,3 02'14,0780 2,832 16 44DavidMuñoz KTM 213,4 02'14,8560 3,61 17 6RyuseiYamanaka KTM 209,3 02'15,7060 4,46 18 27KaitoToba KTM 210,9 02'15,8370 4,591

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 24TatsukiSuzuki Honda 2 19ScottOgden Honda 3 11SergioGarcia GASGAS 4 71AyumuSasaki Husqvarna 5 7DennisFoggia Honda 6 16AndreaMigno Honda 7 54RiccardoRossi Honda 8 53DenizÖncü KTM 9 28IzanGuevara GASGAS 10 5JaumeMasia KTM 11 99CarlosTatay CFMOTO 12 17JohnMcPhee Husqvarna 13 20LorenzoFellon Honda 14 31AdrianFernandez KTM 15 10DiogoMoreira KTM 16 44DavidMuñoz KTM 17 6RyuseiYamanaka KTM 18 27KaitoToba KTM 19 72TaiyoFurusato Honda 20 48IvanOrtola KTM 21 96DanielHolgado KTM 22 66JoelKelso KTM 23 43XavierArtigas CFMOTO 24 70JoshuaWhatley Honda 25 82StefanoNepa KTM 26 23EliaBartolini KTM 27 34KantaHamada Honda 28 64MarioSuryo Aji Honda 29 9NicolaCarraro KTM 30 22AnaCarrasco KTM

Foto: Václav Duška Jr.