Moto3: V Katalánsku se z pole position raduje Foggia

V Katalánsku si dnes pro pole position dojel Dennis Foggia. Na druhé místo se kvalifikoval Deniz Öncü. První řadu zítra zkompletuje Izan Guevara, který před týdnem dokončil italský závod jako první, ale kvůli penalizaci za překročení limitů se tehdy nakonec musel smířit s druhým místem.

Na čtvrté místo na roštu se v neděli postaví Lorenzo Fellon. Po boku francouzského závodníka se seřadí Japonec Ryusei Yamanaka a Ital Riccardo Rossi.

Sergio Garcia, který před týdnem v Mugellu po penalizaci Guevary zvítězil, se do katalánského závodu vydá ze sedmé pozice. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Kaito Toba a Joel Kelso. Elitní desítku uzavírá Tatsuki Suzuki.

Jaume Masiá měl v závěru rozjeté rychlé kolo, ale upadl. Pád to byl nepříjemný, ale naštěstí se obešel bez následků.

Do závodu nenastoupí Ayumu Sasaki, který se zranil minulý týden v Mugellu. Diogo Moreira si minulý týden zranil ruku, navzdory tomu nastoupil do prvního pátečního tréninku, nicméně kvůli bolesti nakonec musel snahy vzdát a do dalších tréninků, kvalifikace ani závodu nenastoupí.

Závod třídy Moto3 se jede v neděli v 11:00.

GP Katalánska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 7DennisFoggia Honda 243,2 01'48,2900 0 2 53DenizÖncü KTM 240,5 01'48,4280 0,138 3 28IzanGuevara GASGAS 241 01'48,5370 0,247 4 20LorenzoFellon Honda 243,2 01'48,5740 0,284 5 6RyuseiYamanaka KTM 238,9 01'48,6930 0,403 6 54RiccardoRossi Honda 244,8 01'48,7260 0,436 7 11SergioGarcia GASGAS 239,4 01'48,7290 0,439 8 27KaitoToba KTM 235,8 01'48,7440 0,454 9 66JoelKelso KTM 238,4 01'48,8060 0,516 10 24TatsukiSuzuki Honda 240 01'48,8580 0,568 11 17JohnMcPhee Husqvarna 241,6 01'48,9250 0,635 12 18MatteoBertelle KTM 239,4 01'48,9650 0,675 13 19ScottOgden Honda 238,9 01'49,2580 0,968 14 5JaumeMasia KTM 240,5 01'49,2880 0,998 15 16AndreaMigno Honda 241 01'49,3140 1,024 16 38DavidSalvador Husqvarna 241,6 01'49,3940 1,104 17 96DanielHolgado KTM 239,4 01'49,4070 1,117 18 99CarlosTatay CFMOTO 237,8 01'49,8320 1,542

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 7DennisFoggia Honda 2 53DenizÖncü KTM 3 28IzanGuevara GASGAS 4 20LorenzoFellon Honda 5 6RyuseiYamanaka KTM 6 54RiccardoRossi Honda 7 11SergioGarcia GASGAS 8 27KaitoToba KTM 9 66JoelKelso KTM 10 24TatsukiSuzuki Honda 11 17JohnMcPhee Husqvarna 12 18MatteoBertelle KTM 13 19ScottOgden Honda 14 5JaumeMasia KTM 15 16AndreaMigno Honda 16 38DavidSalvador Husqvarna 17 96DanielHolgado KTM 18 99CarlosTatay CFMOTO 19 64MarioSuryo Aji Honda 20 44DavidMuñoz KTM 21 43XavierArtigas CFMOTO 22 72TaiyoFurusato Honda 23 23EliaBartolini KTM 24 31AdrianFernandez KTM 25 82StefanoNepa KTM 26 63SyarifuddinAzman Honda 27 89MarcosUriarte Honda 28 48IvanOrtola KTM 29 22AnaCarrasco KTM 30 70JoshuaWhatley Honda

Foto: Václav Duška Jr.