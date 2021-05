Moto3: V Le Mans se z výhry raduje Garcia, Salač poprvé na podiu

Do francouzského závodu nejslabší kubatury se z první pozice vydával Andrea Migno. Do závodu nenastoupil Yuki Kunii, který si včera zlomil klíční kost. S penalizací v podobě odsunu o šest míst na roštu vzad do Velké ceny Francie vstupoval vítěz dnešního warm upu – Andi Farid Izdihar. Jezdec byl potrestán za nerespektování žlutých vlajek.

Závod třídy Moto3 byl vypsán na dvaadvacet kol. Po startu chvíli vedl Migno, ale pak klesl. Do vedení se dostal Antonelli. Salač se během prvního kola posunul na druhé místo. A poté, co Antonelli z vedení upadl, ujal se první pozice právě zmíněný Salač.

Pádům bohužel nebyl konec. Brzy skončil na zemi i Suzuki a pak také Alcoba. A netrvalo dlouho a v kačírku se kutálel i Masiá. Hned po něm se po zemi svezl i Acosta, který do Francii přijel jako vedoucí muž šampionátu. Acosta se ovšem hned dokázal zvednout a pokračoval v závodě.

Dvacet kol před cílem upadl také Rodrigo.

V této fázi závodu vedl Garcia, Salač byl hned těsně za ním na druhé pozici. První trojici uzavíral Riccardo Rossi, ale ten už měl relativně velkou ztrátu – osmnáct kol před koncem už ztrácel přes tři vteřiny na vedoucí dvojici.

Acosta, který se po startu z jednadvacáté pozice rychle posunul vpřed (až na šesté místo), se po pádu v úvodu závodu opět posouval vpřed – sedmnáct kol před koncem byl sedmnáctý.

Garcia a Salač pokračovali na prvních dvou místech a zajížděli rychlá kola – tedy v rychlá v rámci toho, co bylo za daného stavu dráhy možné. Povrch byl totiž po dopoledním dešti stále ještě docela mokrý.

Šestnáct kol před závěrem upadl Toba, ale rychle se zase vrátil na dráhu.

Garcia a Salač drželi první a druhé místo i v době, kdy do konce závodu zbývalo čtrnáct kol, třetí Riccardo Rossi už za nimi zaostával o více než pět vteřin.

A pádům bohužel stále nebyl konec. Tvrdost francouzského asfaltu okusil i Darryn Binder.

Garcia v čele postupně ujížděl Salačovi. Český jezdec sice nestíhal tempo vedoucího Španěla, ale stále držel druhé místo i poměrně komfortní náskok před třetím Rossim.

Dvanáct kol před závěrem vedl Garcia, druhý byl Salač, třetí Riccardo Rossi. V první pětce byli i Sasaki a McPhee. Velký posun vpřed zaznamenal Adrian Fernandez, který se z šestadvacátého místa na roštu posunul až na šesté místo. Na pátého jezdce v pořadí ovšem v této chvíli ztrácel už více než 15 sekund. A hodně rychle vpřed mířil i Acosta. Jezdec, který startoval z jednadvacátého místa a upadl krátce po startu, už byl jedenáct kol před koncem na desáté pozici.

Garcia v čele už deset kol před koncem neměl takové tempo jako dřív, Salač se mu hodně přibližoval a následně jej i předjel poté, co se Španěl krátce projel mimo dráhu. Český jezdec si ovšem vedení dlouho neužil. Garcia jej znovu předjel.

Jaume Masiá, který upadl v úvodu závodu, nakonec zamířil do zdravotního střediska na okruhu.

Šest kol před závěrem stále vedl Garcia, druhý byl Salač a třetí Rossi. Na čtvrté místo se posunul McPhee, prohodil si tedy místo se Sasakim. V dalším kole pak McPhee zajel prozatímní nejrychlejší kolo závodu, které ovšem stále bylo minimálně o nějakých deset vteřin pomalejší v porovnání s časy na zcela suché dráze.

Ani tři kola před koncem se nic neměnilo na prvních třech místech. Garcia pokračoval ve vedení, Salač byl druhý a Rossi třetí.

Do posledního kola najel jako první Garcia. Salač byl poměrně osamoceně druhý. Za vedoucím Garciou nebyl tak těsně, aby mohl pomýšlet na útok, ale zároveň měl poměrně komfortní náskok před Rossim, takže se nemusel obávat útoku z jeho strany.

Pro výhru si dojel Sergio Garcia. Filip Salač se díky druhému místu poprvé podíval na podium. A své první podium si zajistil i Riccardo Rossi, který dnes dojel třetí.

Do první pětky se dnes vešli i McPhee a Sasaki. Jako šestý do cíle dorazil Adrian Fernandez. Sedmý skončil Xavier Artigas. Pedro Acosta sice startoval až z jednadvacáté pozice, v úvodu závodu upadl, přesto nakonec dojel osmý a nadále je vedoucím mužem šampionátu. Desítku doplnili Öncü a Fenati.

GP Francie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Sergio GARCIA GASGAS 130,4 42'21,172 2 Filip SALAC Honda 130,3 2,349 3 Riccardo ROSSI KTM 130,1 5,589 4 John MCPHEE Honda 130 7,158 5 Ayumu SASAKI KTM 129,6 14,882 6 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 129 27,279 7 Xavier ARTIGAS Honda 129 27,408 8 Pedro ACOSTA KTM 128,9 29,88 9 Deniz ÖNCÜ KTM 128,6 35,098 10 Romano FENATI Husqvarna 128,5 36,616 11 Andrea MIGNO Honda 128,2 42,347 12 Ryusei YAMANAKA KTM 128,2 42,739 13 Jason DUPASQUIER KTM 128,2 42,756 14 Izan GUEVARA GASGAS 127,8 50,891 15 Andi Farid IZDIHAR Honda 127,7 52,753 16 Maximilian KOFLER KTM 127,7 53,054 17 Stefano NEPA KTM 127,7 53,568 18 Dennis FOGGIA Honda 126,5 +1'18,995 19 Lorenzo FELLON Honda 126,4 +1'19,103 20 Darryn BINDER Honda 124,8 +1'54,124 21 Kaito TOBA KTM 123,3 1 kolo 22 Jeremy ALCOBA Honda 106,1 4 kola Neklasifikováni Carlos TATAY KTM 124,8 8 kol Takuma MATSUYAMA Honda 121,8 19 kol Gabriel RODRIGO Honda 122,9 20 kol Jaume MASIA KTM 120,8 21 kol Tatsuki SUZUKI Honda 119,3 21 kol Niccolo ANTONELLI KTM 66,5 21 kol

Foto: Václav Duška Jr.