Moto3: V pátek odpoledne se do čela posunul Almansa

Přímý postup do druhé kvalifikace si zajistili Almansa, Carpe, Rueda, Perrone, Kelso, Yamanaka, Piqueras, Ogden, Foggia, Fernandez, Nepa, Esteban, Rossi a Carraro. Těsně mimo postup skončil Muñoz, který to měl v úvodu s pádem. Jezdec je po nehodě naštěstí v pořádku. A co se postupu do druhé kvalifikace týče, nemusí se tím Muñoz o tomto víkendu nijak trápit, protože stejně bude muset startovat z boxové uličky. Jedná se o trest za nezodpovědnou jízdu v předchozím závodě. Kromě již zmíněného Muñoze v úvodu tréninku upadl i Bertelle. Po Italově nehodě byla na chvíli vyvěšena červená vlajka, ale jezdec je v pořádku.

GP Argentiny - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 David Almansa Honda 01'46,981 2 Alvaro Carpe KTM 01'47,345 0,364 3 Jose Antonio Rueda KTM 01'47,451 0,47 4 Valentin Perrone KTM 01'47,685 0,704 5 Joel Kelso KTM 01'47,754 0,773 6 Ryusei Yamanaka KTM 01'47,774 0,793 7 Angel Piqueras KTM 01'47,786 0,805 8 Scott Ogden KTM 01'48,015 1,034 9 Dennis Foggia KTM 01'48,085 1,104 10 Adrian Fernandez Honda 01'48,144 1,163 11 Stefano Nepa Honda 01'48,194 1,213 12 Joel Esteban KTM 01'48,223 1,242 13 Riccardo Rossi Honda 01'48,257 1,276 14 Nicola Carraro Honda 01'48,296 1,315 15 David Muñoz KTM 01'48,382 1,401 16 Adrian Cruces KTM 01'48,385 1,404 17 Ruche Moodley KTM 01'48,468 1,487 18 Matteo Bertelle KTM 01'48,469 1,488 19 Marcos Uriarte Honda 01'48,486 1,505 20 Eddie O'shea Honda 01'48,646 1,665 21 Luca Lunetta Honda 01'48,683 1,702 22 Taiyo Furusato Honda 01'48,800 1,819 23 Tatchakorn Buasri Honda 01'48,871 1,89 24 Jakob Rosenthaler KTM 01'49,023 2,042 25 Cormac Buchanan KTM 01'49,029 2,048 26 Guido Pini KTM 01'49,579 2,598

Foto: Leopard Racing