Moto3: V pátek odpoledne se do čela posunul Lunetta

Italský závodník Luca Lunetta zajel nejlepší čas pátečního rozhodujícího tréninku. David Muñoz to dnes sice měl s pádem v páté zatáčce, navzdory tomu ale dokázal vybojovat druhé místo. První pětku doplnili Joel Kelso, José Antonio Rueda a nováček Valentin Perrone. David Almansa v závěru skončil na zemi, ale nakonec udržel šesté místo, takže přímý postup do druhé kvalifikace má zajištěn. Dalšími jezdci, kteří si zajistili postup do druhé kvalifikace, jsou Ogden, Foggia, Fernandez, Rossi, Roulstone, Carraro, Pini a Piqueras. V první kvalifikaci budou muset zabojovat například nováčci Alvaro Carpe a Maximo Quiles, jimž se minulý týden v Mugellu podařilo dojet na stupních vítězů. Právě zmíněná dvojice tedy bude pravděpodobně patřit k hlavním favoritům na postup.

GP Nizozemska - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Luca Lunetta Honda 1'40,053 2 David Muñoz KTM 1'40,262 0,209 3 Joel Kelso KTM 1'40,445 0,392 4 Jose Antonio Rueda KTM 1'40,455 0,402 5 Valentin Perrone KTM 1'40,462 0,409 6 David Almansa Honda 1'40,563 0,51 7 Scott Ogden KTM 1'40,579 0,526 8 Dennis Foggia KTM 1'40,633 0,58 9 Adrian Fernandez Honda 1'40,636 0,583 10 Riccardo Rossi Honda 1'40,644 0,591 11 Jacob Roulstone KTM 1'40,650 0,597 12 Nicola Carraro Honda 1'40,655 0,602 13 Guido Pini KTM 1'40,704 0,651 14 Angel Piqueras KTM 1'40,731 0,678 15 Stefano Nepa Honda 1'40,772 0,719 16 Marcos Uriarte KTM 1'40,780 0,727 17 Taiyo Furusato Honda 1'40,837 0,784 18 Alvaro Carpe KTM 1'40,850 0,797 19 Ryusei Yamanaka KTM 1'40,951 0,898 20 Maximo Quiles KTM 1'41,012 0,959 21 Tatchakorn Buasri Honda 1'41,366 1,313 22 Noah Dettwiler KTM 1'41,673 1,62 23 Cormac Buchanan KTM 1'41,923 1,87 24 Leonardo Abruzzo Honda 1'41,939 1,886 25 Jakob Rosenthaler KTM 1'42,716 2,663 26 Eddie O'shea Honda 1'42,725 2,672

Zdroj: motogp.com, foto: SIC58 Racing