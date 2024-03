Moto3: V prvním závodě letošního roku se z výhry raduje Alonso

První letošní závod třídy Moto3 se jel v Kataru a byl vypsán na 16 kol. Ještě před samotným startem se na roštu dostal do potíží David Muňoz, který nakonec musel vystartovat z boxové uličky. Z pole position dnes vyrážel Daniel Holgado. A byl to právě Holgado, kdo se po startu ujal vedení. Na předních pozicích bojovali i Ortola a Rueda, kteří se ovšem o několik málo minut později srazili a skončili na zemi. Nehoda se naštěstí obešla bez následků na zdraví jezdců. Ortola se dokonce ještě znovu připojil do závodu. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nebyl udělen.

Holgado vedl i v době, kdy do konce závodu zbývalo dvanáct kol. V nájezdu do dalšího kola se před Holgada na chvíli podíval Alonso, ale záhy se zase zařadil za něj. Na zemi skončili Farioli a Bertelle, kteří ovšem nebyli v bojích o nejvyšší příčky.

Devět kol před koncem chvíli vedl Furusato, ale Holgado se opět brzy vrátil na první místo. Furusato se zařadil hned za něj. Následovali Rossi a Fernandez. V první pětce byl také Alonso. První skupina měla v tuto chvíli jedenáct členů.

I šest kol před šachovnicí zůstávalo v první skupině jedenáct závodníků a stále je vedl Holgado. Na druhé místo se posunul Alonso. Furusato se propadl na čtvrtou pozici za Fernandeze. Nicméně hned v následujícím kole se Fernandez dostal trochu mimo dráhu a Furusato se tím pádem dostal na třetí místo.

Kelso přestal stíhat tempo vedoucí skupiny. Čtyři kola před koncem už tedy měla vedoucí skupina jen deset členů. Nejlépe si stále vedl Holgado. Alonso se mu ovšem hodně lepil na záda. Nicméně v dalším kole se před Alonsa během krátkého okamžiku dostali Fernandez i Furusato. Kolumbijec tak rázem klesl na čtvrté místo. Holgado zůstával v čele. Ortola, jenž v úvodní fázi závodu upadl, se už dokázal posunout na patnácté místo. Muňoz, který měl na roštu problém, kvůli němuž nakonec musel startovat z boxové uličky, jel v tuto chvíli na devatenáctém místě.

Těsně před koncem závodu ještě upadl Fernandez a spolu s ním i Perez, který se nedokázal padajícímu jezdci vyhnout.

O nejvyšší příčky v posledním kole bojovali především Holgado, Alonso, Furusato a Rossi. Ačkoliv Holgado vedl téměř celý závod, nakonec se z výhry raduje David Alonso, který Holgada předjel v poslední zatáčce. Holgado obsadil druhé místo. Na nejnižší stupínek podia se podíval Furusato. Na Riccarda Rossiho zbyla nepopulární „bramborová“ medaile.

GP Kataru - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'19,778 2 Daniel Holgado GASGAS 0,041 3 Taiyo Furusato Honda 0,143 4 Riccardo Rossi KTM 0,186 5 Collin Veijer Husqvarna 0,338 6 Stefano Nepa KTM 0,416 7 Tatsuki Suzuki Husqvarna 1,144 8 Joel Kelso KTM 9,465 9 Ivan Ortola KTM 10,019 10 Jacob Roulstone GASGAS 10,626 11 Joel Esteban CFMOTO 10,827 12 Angel Piqueras Honda 10,933 13 Scott Ogden Honda 12,928 14 Nicola Carraro KTM 12,946 15 Luca Lunetta Honda 13,527 16 David Muñoz KTM 15,953 17 Noah Dettwiler KTM 28,926 18 Joshua Whatley Honda 29,126 19 Tatchakorn Buasri Honda 34,62 Neklasifikováni Adrian Fernandez Honda 31'14,340 Vicente Perez KTM 31'14,243 Ryusei Yamanaka KTM 29'08,516 Matteo Bertelle Honda 08'20,701 Filippo Farioli Honda 08'20,551 Jose Antonio Rueda KTM 04'09,222

Foto: Aspar Team