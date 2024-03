Moto3: V sobotním tréninku se do čela posunul Rueda

Přímý postup do druhé kvalifikace vybojovali Rueda, Alonso, Ortola, Holgado, Fernandez, Bertelle, Muňoz, Rossi, Nepa, Veijer, Perez, Kelso, Roulstone a Yamanaka.

Vzhledem k včerejšímu dešti došlo ke změně sobotního programu. Jezdci Moto3 absolvovali svůj závěrečný trénink už od 10.10 do 10.40 našeho času. Třída Moto2 bude mít poslední trénink od 10.55 do 11.25. Poté bude následovat 45 minut dlouhý trénink MotoGP, v němž se rozhodne o přímém postupu do druhé kvalifikace. Samotné kvalifikace a sprint už se pojedou dle původního plánu.

GP Kataru - Moto3, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 02'03,465 2 David Alonso CFMOTO 02'03,521 0,056 3 Ivan Ortola KTM 02'03,524 0,059 4 David Muñoz KTM 02'03,795 0,33 5 Daniel Holgado GASGAS 02'03,840 0,375 6 Riccardo Rossi KTM 02'04,081 0,616 7 Stefano Nepa KTM 02'04,120 0,655 8 Collin Veijer Husqvarna 02'04,150 0,685 9 Adrian Fernandez Honda 02'04,168 0,703 10 Vicente Perez KTM 02'04,279 0,814 11 Luca Lunetta Honda 02'04,478 1,013 12 Angel Piqueras Honda 02'04,604 1,139 13 Joel Esteban CFMOTO 02'04,669 1,204 14 Jacob Roulstone GASGAS 02'04,749 1,284 15 Filippo Farioli Honda 02'04,763 1,298 16 Joel Kelso KTM 02'04,791 1,326 17 Nicola Carraro KTM 02'04,806 1,341 18 Taiyo Furusato Honda 02'04,868 1,403 19 Matteo Bertelle Honda 02'04,934 1,469 20 Ryusei Yamanaka KTM 02'04,981 1,516 21 Tatsuki Suzuki Husqvarna 02'05,212 1,747 22 Scott Ogden Honda 02'05,343 1,878 23 Joshua Whatley Honda 02'05,385 1,92 24 Tatchakorn Buasri Honda 02'05,767 2,302 25 Noah Dettwiler KTM 02'06,458 2,993 David Almansa Honda 0

Foto: Ajo.fi