Moto3: V sobotu dopoledne se do čela posunul Quiles

Nováček Maximo Quiles zajel nejlepší čas sobotního dopoledního tréninku. Za ním se seřadili Angel Piqueras a Valentin Perrone.
Nováček Maximo Quiles se stal nejrychlejším mužem sobotního dopoledního tréninku na okruhu Red Bull Ring. Mladému španělskému jezdci se navíc podařilo překonat dosavadní traťový rekord. Angel Piqueras, který ovládl oba páteční tréninky, tentokrát skončil na druhém místě.
Valentin Perrone během tréninku předvedl neuvěřitelné odvrácení pádu. Jezdec už měl ruku na zemi, ale ještě se dokázal odrazit zpátky do správné pozice, aniž by opustil sedlo svého stroje. Navzdory právě zmíněné potíži Perrone nic neztratil na své rychlosti, kterou v Rakousku zatím má. I tentokrát se dostal do první trojky.
Vicente Perez, který se v Rakousku vrací po zranění, si v zítřejším závodě bude muset odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol, protože v jednom z pátečních tréninků havaroval při žlutých vlajkách. A aby toho nebylo málo, v dnešním dopoledním tréninku Pereze v závěru zastavil technický problém.
S pádem to měli Almansa, Buchanan a Moodley. Muñoz, který měl nepříjemnou nehodu včera dopoledne, si v dnešním tréninku udělal výlet mimo trať, ale tentokrát se to naštěstí obešlo bez pádu.
GP Rakouska - Moto3, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|01'39,639
|
|2
|Angel Piqueras
|KTM
|01'39,787
|0,148
|3
|Valentin Perrone
|KTM
|01'39,805
|0,166
|4
|Joel Kelso
|KTM
|01'40,071
|0,432
|5
|Dennis Foggia
|KTM
|01'40,085
|0,446
|6
|David Munoz
|KTM
|01'40,132
|0,493
|7
|David Almansa
|Honda
|01'40,207
|0,568
|8
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'40,242
|0,603
|9
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'40,343
|0,704
|10
|Scott Ogden
|KTM
|01'40,430
|0,791
|11
|Guido Pini
|KTM
|01'40,509
|0,87
|12
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'40,545
|0,906
|13
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'40,603
|0,964
|14
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'40,643
|1,004
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'40,651
|1,012
|16
|Casey O'gorman
|Honda
|01'40,760
|1,121
|17
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'40,890
|1,251
|18
|Ruche Moodley
|KTM
|01'40,994
|1,355
|19
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'41,202
|1,563
|20
|Stefano Nepa
|Honda
|01'41,214
|1,575
|21
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'41,430
|1,791
|22
|Nicola Carraro
|Honda
|01'41,819
|2,18
|23
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'41,861
|2,222
|24
|Arbi Aditama
|Honda
|01'42,053
|2,414
|25
|Eddie O'shea
|Honda
|01'42,093
|2,454
|26
|Vicente Perez
|Honda
|01'42,643
|3,004
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team