Moto3: V sobotu dopoledne se do čela posunul Quiles

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Nováček Maximo Quiles zajel nejlepší čas sobotního dopoledního tréninku. Za ním se seřadili Angel Piqueras a Valentin Perrone.

Nováček Maximo Quiles se stal nejrychlejším mužem sobotního dopoledního tréninku na okruhu Red Bull Ring. Mladému španělskému jezdci se navíc podařilo překonat dosavadní traťový rekord. Angel Piqueras, který ovládl oba páteční tréninky, tentokrát skončil na druhém místě.

Valentin Perrone během tréninku předvedl neuvěřitelné odvrácení pádu. Jezdec už měl ruku na zemi, ale ještě se dokázal odrazit zpátky do správné pozice, aniž by opustil sedlo svého stroje. Navzdory právě zmíněné potíži Perrone nic neztratil na své rychlosti, kterou v Rakousku zatím má. I tentokrát se dostal do první trojky.

Vicente Perez, který se v Rakousku vrací po zranění, si v zítřejším závodě bude muset odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol, protože v jednom z pátečních tréninků havaroval při žlutých vlajkách. A aby toho nebylo málo, v dnešním dopoledním tréninku Pereze v závěru zastavil technický problém.

S pádem to měli Almansa, Buchanan a Moodley. Muñoz, který měl nepříjemnou nehodu včera dopoledne, si v dnešním tréninku udělal výlet mimo trať, ale tentokrát se to naštěstí obešlo bez pádu.

GP Rakouska - Moto3, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Maximo Quiles KTM 01'39,639  
2 Angel Piqueras KTM 01'39,787 0,148
3 Valentin Perrone KTM 01'39,805 0,166
4 Joel Kelso KTM 01'40,071 0,432
5 Dennis Foggia KTM 01'40,085 0,446
6 David Munoz KTM 01'40,132 0,493
7 David Almansa Honda 01'40,207 0,568
8 Jose Antonio Rueda KTM 01'40,242 0,603
9 Alvaro Carpe KTM 01'40,343 0,704
10 Scott Ogden KTM 01'40,430 0,791
11 Guido Pini KTM 01'40,509 0,87
12 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,545 0,906
13 Adrian Fernandez Honda 01'40,603 0,964
14 Jacob Roulstone KTM 01'40,643 1,004
15 Taiyo Furusato Honda 01'40,651 1,012
16 Casey O'gorman Honda 01'40,760 1,121
17 Riccardo Rossi Honda 01'40,890 1,251
18 Ruche Moodley KTM 01'40,994 1,355
19 Cormac Buchanan KTM 01'41,202 1,563
20 Stefano Nepa Honda 01'41,214 1,575
21 Marcos Uriarte KTM 01'41,430 1,791
22 Nicola Carraro Honda 01'41,819 2,18
23 Noah Dettwiler KTM 01'41,861 2,222
24 Arbi Aditama Honda 01'42,053 2,414
25 Eddie O'shea Honda 01'42,093 2,454
26 Vicente Perez Honda 01'42,643 3,004

