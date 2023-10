Moto3: V Thajsku se ze zisku pole position raduje Öncü

Turecký jezdec Deniz Öncü, který minulý týden vyhrál australský závod, si dnes v Thajsku díky času 1:42,061 zajistil start z pole position. Na druhé místo se kvalifikoval Diogo Moreira, jenž měl během kvalifikaci incident s právě zmíněným tureckým závodníkem. Öncü po kontaktu s Moreirou vyjel mimo dráhu, ale neupadl. Třetím nejrychlejším mužem thajské kvalifikace je Ayumu Sasaki.

Ryusei Yamanaka obsadil čtvrté místo. Japonec to ale měl s pádem a po nehodě musel do zdravotního střediska na prohlídku. Na páté místo se kvalifikoval Collin Veijer. Taiyo Furusato byl blízko zisku své první pole position. V závěru měl rozjeté hodně rychlé kolo, ale upadl. Po nehodě zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. V kvalifikaci obsadil šesté místo.

Třetí řadu zítra na startovním roštu utvoří Jaume Masiá (vedoucí muž šampionátu), Adrian Fernandez a José Antonio Rueda. Třetí řada tedy bude kompletně španělská. Do čtvrté řady se postaví dva Španělé a jeden Kolumbijec narozený ve Španělsku – konkrétně to budou Muňoz, Holgado a Alonso.

Thajský závod nejslabší kubatury začíná v neděli v 6:00 našeho času.

GP Thajska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Deniz Öncü KTM 1'42,061 2 Diogo Moreira KTM 1'42,118 0,057 3 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'42,119 0,058 4 Ryusei Yamanaka GASGAS 1'42,225 0,164 5 Collin Veijer Husqvarna 1'42,318 0,257 6 Taiyo Furusato Honda 1'42,471 0,41 7 Jaume Masia Honda 1'42,474 0,413 8 Adrian Fernandez Honda 1'42,501 0,44 9 Jose Antonio Rueda KTM 1'42,523 0,462 10 David Muñoz KTM 1'42,531 0,47 11 Daniel Holgado KTM 1'42,541 0,48 12 David Alonso GASGAS 1'42,585 0,524 13 Matteo Bertelle Honda 1'42,618 0,557 14 Joel Kelso CFMOTO 1'42,695 0,634 15 Stefano Nepa KTM 1'42,951 0,89 16 Ivan Ortolá KTM 1'43,065 1,004 17 Riccardo Rossi Honda 1'43,108 1,047 18 Nicola Fabio Carraro Honda 1'44,527 2,466

Foto: Ajo.fi