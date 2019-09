Moto3: V závodě plném pádů si pro první vítězí dojel Suzuki

Do závodu nejslabší kubatury v Misanu, který byl vypsán na 23 kol, se jako první vydával Japonec Tatsuki Suzuki. Závod musel vynechat Can Oncu, protože si v pátek při pádu zlomil klíční kost. Na poslední chvíli jej nahradil jeho bratr (dvojče) Denis Oncu. A nenastoupil ani Romano Fenati, který si v kvalifikaci zlomil kost v ruce.

Po startu se vedení ujal právě Suzuki, který startoval z první pozice. Na druhé místo se posunul Arbolino. Canet klesl na třetí.

Daleko nedojeli Garcia a Sasaki, kteří upadli hned v prvním kole. Na zemi skončili i Yurchenko a Toba.

Suzuki si vedení dlouho neužil, protože ještě během prvního kola jej předjeli Arbolino a Canet. Před Caneta se ovšem Suzuki brzy dokázal vrátit. A v dalším kole se Suzuki vrátil do vedení.

Těžký pád pak měl Alonso Lopez. Tento pád ovlivnil i Kornfeila, který se musel padajícímu jezdci vyhýbat. Lopezovi se sice původně nechtělo moc vstávat, ale nakonec dokázal odejít po svých.

Následoval další pád. Na zemi po kontaktus Antonellim skončil Arenas. Jezdec odešel po svých. Zhruba v téže době upadl i Tom Booth-Amos.

O něco později upadl Antonelli a spolu s ním i Vietti, který se nedokázal vyhnout padajícímu jezdci.

Odstoupit musel Aron Canet, který nejprve náhle výrazně zpomalil a nakonec musel zamířit do boxů. Z boxů o něco později znovu vyjel, ale brzy se zase musel vrátit.

Pádům bohužel nebyl konec. Upadl i Darryn Binder. Čtrnáct kol před koncem zbývalo v závodě jen dvacet jezdců.

Třináct kol před koncem vedl Suzuki. Druhý byl Arbolino a třetí Masiá. V první skupině byli i Dalla Porta a Migno. Šestý Foggia již nebyl v těsném kontaktu s vedoucí skupinou. Za Foggiou ale bylo několik dalších jezdců v těsném sledu a mezi nimi byl i jedenáctý Filip Salač. Další jezdci (za Salačem) již měli větší ztrátu. Kornfeil jezdil dvanáctý.

Suzuki pokračoval ve vedení i deset kol před cílem. Dalla Porta byl druhý. První trojici uzavíral Arbolino. Suzuki měl v čele menší náskok. Další čtyři jezdci pak jeli těsně za sebou a připojil se k nim i Ogura, který původně jezdil až v druhé skupině. Salač byl v této chvíli desátý, Kornfeil držel dvanáctou pozici.

Suzuki sice měl ve vedení menší náskok, ale Masiá nabral velkou rychlost a dokázal Japonce dohnat. Šest kol před cílem Masiá zaútočil a dostal se do vedení závodu.

Pět kol před závěrem upadl Meikon Kawakami, který startoval na divokou kartu. Na zemi skončil i Masaki. V závodě zůstávalo už jen sedmnáct jezdců.

Vedoucí skupina čítala sedm jezdců. K původní skupině se dokázal připojit i John McPHee. O něco později naopak trochu přestal stíhat Dalla Porta.

Tři kola před koncem se do čela vrátil Suzuki. Masiá klesl na páté místo. Dalla Porta opět nabral tempo a znovu se zapojoval do bojů.

Do posledního kola najel jako první Suzuki, ale těsně za ním bylo dalších šest jezdců. Dalla Porta a Masiá v závěru docela ztratili. Během posledního kola upadl Migno a Ogura, kteří byli v boji o podium. V závěru tedy o výhru bojovali především Suzuki, McPhee a Arbolino. Suzuki se nakonec své první výhry dočkal. McPhee dorazil do cíle jako druhý. Arbolino dokončil na třetí pozici. Dalla Porta dostal penalizaci za překračování limitů dráhy a klesl na osmé místo. Masiá obsadil čtvrté místo. První pětku doplnil Foggia. Následovali Rodrigo a Ramirez. Osmý byl již zmíněný Dalla Porta. Filip Salač si vyjel deváté místo. Elitní desítku uzavřel Stefano Nepa, ale následně byl penalizován, takže klesl na jedenácté místo a do první desítky se dostal Raul Fernandez. Jakub Kornfeil si vyjel dvanácté místo. Do cíle dorazilo jen šestnáct jezdců.

GP San Marina - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Tatsuki SUZUKI Honda 145,7 40'00,034 2 John MCPHEE Honda 145,7 0,112 3 Tony ARBOLINO Honda 145,7 0,201 4 Jaume MASIA KTM 145,7 0,708 5 Dennis FOGGIA KTM 145,5 3,232 6 Gabriel RODRIGO Honda 145,5 3,431 7 Marcos RAMIREZ Honda 145,5 3,518 8 Lorenzo DALLA PORTA Honda 145,7 3,74 9 Filip SALAC KTM 145,5 4,358 10 Raul FERNANDEZ KTM 144,9 14,21 11 Stefano NEPA KTM 144,9 17,19 12 Jakub KORNFEIL KTM 144,7 17,217 13 Andrea MIGNO KTM 143,9 29,972 14 Riccardo ROSSI Honda 143,8 32,133 15 Elia BARTOLINI KTM 143,8 32,217 16 Deniz ONCU KTM 142,7 51,058 Neklasifikováni Ai OGURA Honda 145,8 1 kolo Kazuki MASAKI KTM 144,7 5 kol Meikon KAWAKAMI KTM 143,2 6 kol Darryn BINDER KTM 144,9 15 kol Aron CANET KTM 57,6 18 kol Albert ARENAS KTM 143,2 20 kol Niccolo ANTONELLI Honda 143,1 20 kol Celestino VIETTI KTM 142,9 20 kol Tom BOOTH-AMOS KTM 141,1 20 kol Alonso LOPEZ Honda 140,5 21 kol Nedokončili první kolo Ayumu SASAKI Honda 0 kol Kaito TOBA Honda 0 kol Sergio GARCIA Honda 0 kol Makar YURCHENKO KTM 0 kol

Foto: SIC58 Squadra Corse