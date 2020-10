Moto3: Ve Francii slaví vítězství Ital Vietti

Závod nejslabší kubatury byl vypsán na 22 kol. Z první pozice vyrážel Masiá, ale po startu se vedení ujal Arenas. Na druhé místo se zařadil Arbolino. Masiá klesl na třetí pozici.

Dvacet kol před koncem se pak do čela dostal Masiá. Arenas klesl na druhé místo a Arbolino na třetí. V první pětce byli i Rodrigo a Vietti. Salač, který startoval z jednadvacáté pozice, byl v této fázi dvaadvacátý. V dalším kole se pak Arenas propadl na páté místo. Masiá pokračoval v čele.

McPhee, který vyrážel z první řady, se po startu dost propadl. Devatenáct kol jezdil až kolem dvanácté pozice.

Sedmnáct kol před závěrem pokračoval v čele Masií. Druhý byl Arbolino. Arenas se posunul třetí místo, ale následně jej předjel Binder, který byl v této fázi dost rychlý. Salač se nadále pohyboval až za dvacátou pozicí.

Patnáct kol před závěrem se srazili Fenati a Lopez, kteří jsou shodou okolností týmovými kolegy. Následoval drsný pád obou jezdců, ale naštěstí oba odešli po svých. Incident je vyšetřován.

Krátce po Fenatim a Lopezovi skončil na zemi i Suzuki.

Deset kol před závěrem vedl Arenas, druhý byl Arbolino a třetí Binder. Masiá, který několik kol vedl, byl v této fázi až čtvrtý. První pětku uzavíral Vietti. Salač se posunul na sedmnácté místo.

Jak už tak v Moto3 bývá obvyklé, skupina bojující v čele byla hodně velká. Osm kol před cílem byl zpátky na první pozici Masiá. Arenas klesl až na páté místo.

O kolo později měl Binder nějaký technický problém. Jezdec, který v té chvíli jezdil na třetí pozici, musel odstoupit.

Na zemi následně skončil Kaito Toba. A pádům bohužel nebyl konec. O něco později společně upadli Alcoba a McPhee. Alcoba upadl jako první a McPhee už se mu nedokázal vyhnout. Jezdci odešli po svých. Salač se posunul na patnácté místo.

Čtyři kola před závěrem upadl Antonelli. I on je naštěstí v pořádku.

V předposledním kole vedl Masiá, ale Arenas, Vietti, Arbolino a další byli v těsném kontaktu. Salač byl třináctý.

Ještě během předposledního kola se vedení ujal Vietti. Masiá z první pozice klesl na čtvrtou. Vietti pak najel do posledního kola v roli vedoucího jezdce. V první skupině bylo osm jezdců.

Vietti první místo udržel a slaví vítězství. Druhý dojel Arbolino a třetí skončil Arenas. Arenas se díky třetímu místu vrátil do čela šampionátu. Masiá zůstal těsně mimo podium. První pětku uzavřel Migno. Následovali Sasaki, Fernandez a Rodrigo. Ogura, který do Francie přijel jako vedoucí muž šampionátu, skončil na deváté pozici a o vedení v šampionátu přišel. Desítku uzavřel Tatay. Salač dorazil do cíle jako dvanáctý.

GP Francie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Celestino VIETTI KTM 146,8 37'37,384 2 Tony ARBOLINO Honda 146,8 0,142 3 Albert ARENAS KTM 146,8 0,198 4 Jaume MASIA Honda 146,8 0,336 5 Andrea MIGNO KTM 146,7 0,569 6 Ayumu SASAKI KTM 146,7 0,834 7 Raul FERNANDEZ KTM 146,7 1,361 8 Gabriel RODRIGO Honda 146,7 1,625 9 Ai OGURA Honda 145,8 15,003 10 Carlos TATAY KTM 145,8 15,139 11 Sergio GARCIA Honda 145,8 15,269 12 Filip SALAC Honda 145,8 15,381 13 Dennis FOGGIA Honda 145,8 15,574 14 Riccardo ROSSI KTM 145,8 15,729 15 Stefano NEPA KTM 145,6 17,743 16 Barry BALTUS KTM 145,6 18,991 17 Jason DUPASQUIER KTM 145,5 19,173 18 Ryusei YAMANAKA Honda 145,2 25,148 19 Khairul Idham PAWI Honda 145,1 26,189 20 Yuki KUNII Honda 145,1 26,36 21 Maximilian KOFLER KTM 145 26,959 22 Deniz ÖNCÜ KTM 144,8 30,306 Neklasifikováni Niccolo ANTONELLI Honda 145,8 4 kola John MCPHEE Honda 146,7 5 kol Jeremy ALCOBA Honda 146,7 5 kol Kaito TOBA KTM 146,6 5 kol Darryn BINDER KTM 146,7 7 kol Davide PIZZOLI KTM 144,8 10 kol Tatsuki SUZUKI Honda 145,6 15 kol Romano FENATI Husqvarna 145,6 16 kol Alonso LOPEZ Husqvarna 145,5 16 kol

Foto: Václav Duška Jr.