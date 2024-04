Moto3: Ve španělském Jerezu si pro výhru dojel Veijer

Do španělského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na 19 kol, se vydával z první pozice Kolumbijec David Alonso. Co se počasí týče, nad okruhem dnes dopoledne svítí slunce, ale na dráze je stále několik vlhkých míst.

Po startu se vedení ujal Muňoz. Alonso klesl na druhé místo. Na třetí příčku se zařadil Esteban, ale ten brzy začal pozice ztrácet. Nejprve se před něj dostal Yamanaka, pak Veijer, Ortola a Kelso.

Alonso se sice v prvním kole dokázal dostat před Muňoze na první místo, nicméně záhy skončil na zemi. Po nehodě se Alonso rozjel a zařadil se na konec pole. Na vedoucí jezdce v té chvíli ztrácel zhruba čtrnáct sekund.

V druhém kole vedl Muňoz, ale záhy se před něj dostal Veijer. V první pětce byli dále i Ortola, Yamanaka a Esteban.

Patnáct okruhů před koncem musel kvůli technickým potížím zajet do boxů Tatsuki Suzuki. O něco málo později se zase vrátil na trať. Na čele pokračoval Veijer. V první skupině dále bojovali Muňoz, Ortola, Esteban, Yamanaka a Kelso. Poté následovala relativně velká mezera a pak teprve sedmý Nepa. Osmý jezdil Holgado, který do Jerezu přijel v roli vedoucího muže šampionátu.

V době, kdy do cíle zbývalo odjet jedenáct kol, pokračoval na první pozici Veijer. Druhý byl Ortola, třetí Muňoz a čtvrtý Yamanaka. Esteban a Kelso již přestávali stíhat tempo vedoucí skupiny. Alonso se po pádu posouval vpřed. V tuto chvíli bojoval kolem osmnáctého místa.

Osm kol před závěrem pokračovala na čele čtyřčlenná skupina ve složení Veijer, Muňoz, Ortola a Yamanaka. Holgado zůstával na osmé pozici a Alonso byl osmnáctý.

Šest okruhů před závěrem se Alonsovi podařilo dohnat skupinu bojující o dvanácté místo. Ve skupině byli Roulstone, Bertelle, Farioli, Rossi, Furusato a Almansa. Alonso skupinou projel poměrně rychle, takže v následujícím kole už byl dvanáctý. Na jedenáctého Piquerase už v té chvíli ovšem ztrácel přes sedm vteřin, takže tam už se nejevilo jako příliš reálné, že by do konce závodu mohl Alonso zaznamenat další posun vpřed, pokud by před ním nikdo neupadl nebo neměl technický problém.

Tři kola před šachovnicí stále vedl Veijer. Následovali Muňoz, Ortola a Yamanaka, ale posledně zmíněný již přestával stíhat tempo první trojky. Holgado bojoval o sedmé místo. Alonso pokračoval na dvanáctém místě.

Do posledního kola najel jako první Veijer. Těsně za ním byl Muňoz, který se snažil útočit, ale nakonec Veijer první místo těsně udržel. Muňoz se musel smířit s druhou pozicí. Na podium se podíval i Ortola. Těsně před koncem upadl Joel Esteban bojující o umístění v první pětce. Holgado dorazil do cíle jako sedmý a upevnil si tak vedení v šampionátu. Alonso se díky pádu svého týmového kolegy Estebana posunul na jedenáctou pozici.

GP Španělska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Collin Veijer Husqvarna 33'29,725 2 David Muñoz KTM 0,045 3 Ivan Ortola KTM 0,871 4 Ryusei Yamanaka KTM 4,849 5 Joel Kelso KTM 10,178 6 Adrian Fernandez Honda 10,353 7 Daniel Holgado GASGAS 10,4 8 Nicola Carraro KTM 10,647 9 Stefano Nepa KTM 11,4 10 Angel Piqueras Honda 14,885 11 David Alonso CFMOTO 19,152 12 Jacob Roulstone GASGAS 19,921 13 Filippo Farioli Honda 20,423 14 Matteo Bertelle Honda 20,541 15 David Almansa Honda 20,662 16 Vicente Perez KTM 22,382 17 Taiyo Furusato Honda 22,882 18 Riccardo Rossi KTM 23,186 19 Scott Ogden Honda 25,549 20 Luca Lunetta Honda 32,27 21 Noah Dettwiler KTM 32,483 22 Xabi Zurutuza KTM 45,346 23 Joshua Whatley Honda 45,842 24 Tatchakorn Buasri Honda 46,845 25 Tatsuki Suzuki Husqvarna 0 Neklasifikován Joel Esteban CFMOTO 31'53,417

Foto: Intact GP