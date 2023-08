Moto3: Ve Velké Britániii se ze svého prvního vítězství v kariéře raduje David Alonso

Do britského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na patnáct kol, startoval z první pozice Masiá. Po startu se ovšem záhy do čela dostal Holgado. Domácí Scott Ogden měl před startem potíž se svým strojem, takže nakonec musel místo z druhého místa vyrážet do závodu až z konce pole.

Ve druhém kole závodu vedl Öncü. Druhý byl Masiá. Holgado, který vedl v úvodu, klesl na třetí místo. Nicméně toto pořadí do konce kola nevydrželo. Nejprve se na první místo vrátil Masiá, pak jej vystřídal Holgado a následně se opět vrátil Masiá. A o kolo později skončil vedoucí Masiá na zemi. Naštěstí je ale v pořádku a zkusil se rozjet, což se mu i podařilo, ale zařadil se na osmadvacáté místo.

Dvanáct kol před koncem byl na čele Holgado. Vpředu dále bojovali i Moreira, Alonso, Sasaki, Suzuki a další. Přední skupina byla jako tradičně velmi početná a ke změnám pořadí docházelo každým okamžikem.

Devět okruhů před šachovnicí jezdil na první pozici kolumbijský jezdec David Alonso. Druhý byl Turek Öncü. První pětku doplňovali Sasaki, Holgado a Moreira. Scott Ogden, který vyrážel z posledního místa, byl devatenáctý a uzavíral první skupinu.

A vedoucí skupina měla devatenáct členů i v době, kdy do cíle zbývalo odjet šest kol. Na dvacátém místě už v tuto chvíli byl Masiá, jenž v úvodu upadl z první pozice. Španěl ovšem ztrácel přes sedm vteřin.

Ani čtyři kola před koncem se nikomu z obří vedoucí skupiny nepodařilo výrazněji ujet. Daniel Holgado, který po celý dosavadní průběh závodu bojoval o nejvyšší příčky, dostal varování týkající se překračování limitů dráhy.

O kolo později skončili na zemi Suzuki a Bertelle. Oba se zdáli být v pořádku. V čele byl v tuto chvíli Sasaki, ale o další kolo později se před něj dostal Holgado. Veijer se v předposledním kole na chvíli ukázal na provizorních pódiových místech, ale záhy měl velký problém, kdy byl rád, že neupadl. Rázem se ocitl mimo bodované pozice. Rychle se ale dokázal posunout vpřed a nakonec dojel devátý.

V úvodu posledního kola vedl Holgado, pak jej vystřídal Alonso. Poté se vedení ujal Sasaki. Čelní skupina zůstávala obrovská a jezdci mezi sebou hodně bojovali.

Pro svou první výhru v Moto3 si nakonec dojel Kolumbijec narozený ve Španělsku - David Alonso a stal se tak historicky prvním kolumbijským vítězem Grand Prix. Na druhý stupínek podia se dostal Sasaki. Třetí skončil Holgado.

GP Velké Británie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso GASGAS 33'35,3960 2 Ayumu Sasaki Husqvarna 0,152 3 Daniel Holgado KTM 0,203 4 Ivan Ortolá KTM 0,337 5 David Muñoz KTM 0,471 6 David Salvador KTM 0,839 7 Diogo Moreira KTM 0,767 8 José Antonio Rueda KTM 0,892 9 Collin Veijer Husqvarna 0,941 10 Romano Fenati Honda 0,977 11 Deniz öncü KTM 1,14 12 Stefano Nepa KTM 1,227 13 Riccardo Rossi Honda 1,331 14 Kaito Toba Honda 1,386 15 Ryusei Yamanaka GASGAS 1,572 16 Joel Kelso CFMOTO 2,27 17 Scott Ogden Honda 1,902 18 Jaume Masia Honda 11,314 19 Filippo Farioli KTM 14,167 20 Taiyo Furusato Honda 14,274 21 Xavier Artigas CFMOTO 17,646 22 Mario Aji Honda 17,825 23 Ana Carrasco KTM 17,986 24 Lorenzo Fellon KTM 20,763 25 Joshua Whatley Honda 28,774 Neklasifikováni Syarifuddin Azman KTM 29'42,8220 Tatsuki Suzuki Honda 27'44,1070 Matteo Bertelle Honda 24'39,2300

Foto: Aspar