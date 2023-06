Moto3: Vítězství v Assenu slaví Masiá

Nizozemský závod nejslabší kubatury byl vypsán na dvacet kol a jako první se do něj pouštěl David Muňoz. Pro mladého Španěla to byl jeho první start z pole position. A byl to právě Muňoz, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Kelso. Muňoz se ovšem v čele dlouho neohřál. Kelso jej brzy vystřídal.

Dani Holgado, který do Assenu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, nemá vůbec dobrý víkend. V kvalifikaci skončil poslední a hned v úvodu závodu upadl. Naštěstí je ale v pořádku a dokonce se ještě rozjel.

Penalizaci v podobě dvou dlouhých kol si dnes měl odpykat Adrian Fernandez za způsobení kolize s Fariolim, nicméně v závodě se moc daleko nedostal. Skončil na zemi a spolu s ním upadl i Whatley.

Kromě Fernandeze byl penalizován i Ortola, který dostal jedno dlouhé kolo za nerespektování černé vlajky s oranžovým kruhem, jenž jej vyzýval k okamžitému opuštění dráhy.

Sedmnáct okruhů před koncem opět vedl Muňoz, ale ani tentokrát si vedení příliš dlouho neužil. O dvě kola později už byla situace zcela jiná. V té době vedl Öncü. O další kolo později už byl ovšem v čele Nepa. Jezdci jeli ve velkém vláčku, jak jsme v Moto3 zvyklí, takže docházelo k častým změnám pozic.

Třináct kol před závěrem dostal penalizaci v podobě dlouhého kola Farioli, který si zkrátil cestu. Na pořadí na předních místech to ovšem nemělo vliv, Farioli byl až jednadvacátý.

Dvanáct okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Nepa. Druhý byl Öncü. Ortola, který startoval ze zadních pozic a navíc měl penalizaci, byl v tuto chvíli už třetí.

V době, kdy do konce závodu zbývalo osm kol, měla vedoucí skupina deset členů. První místo držel Nepa. Druhý byl Muňoz, třetí Masia, čtvrtý Ortola a pátý Fenati. Dále byli v první skupině i Sasaki, Öncü, Kelso, Veijer a Rueda. Jedenáctý David Alonso již zaostával o více než čtyři sekundy.

Pět kol před závěrem se na chvíli dostal do čela Fenati, ale Nepa se zase rychle vrátil na první místo. Třetí byl Masiá a první pětku doplňovali Muňoz a Öncü. Nicméně v nájezdu do dalšího kola došlo ke strkanicím mezi jezdci. Nepa klesl až na šesté místo. Do čela se dostal Masiá.

Tři okruhy před cílem se ve vedoucí skupině stále drželo deset jezdců. Druhá skupina zaostávala o více než devět vteřin. V čele byl Masiá, který si během předposledního kola vybudoval menší náskok, ale záhy o něj zase přišel. Do posledního kola najel jako první Masiá, nicméně za sebou měl velký vláček, takže rozhodně nikdo neměl nic jistého. Masia ovšem nakonec dokázal všechny udržet za sebou a dojel si pro výhru. Na druhé místo se dostal Sasaki. Třetí dojel Öncü. Do první pětky se dále vešli Ortola a Muňoz. Následovali Rueda, Veijer, Fenati a Kelso. Nepa, který několik kol vedl, nakonec uzavřel první desítku.

Holgado po pádu v úvodu závodu dojel mimo bodované pozice. Navzdory tomu zůstává v čele šampionátu.

GP Nizozemska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 5JaumeMasia Honda 159,1 34'14,6190 2 71AyumuSasaki Husqvarna 159,1 0,081 3 53DenizÖncü KTM 159,1 0,276 4 48IvanOrtola KTM 159,1 0,324 5 44DavidMuñoz KTM 159,1 0,401 6 99Jose AntonioRueda KTM 159,1 0,507 7 95CollinVeijer Husqvarna 159,1 0,819 8 55RomanoFenati Honda 159 1,056 9 66JoelKelso CFMOTO 159 1,341 10 82StefanoNepa KTM 159 2,024 11 27KaitoToba Honda 158,2 11,736 12 10DiogoMoreira KTM 158,2 12,254 13 80DavidAlonso GASGAS 158,2 12,317 14 43XavierArtigas CFMOTO 158,1 12,592 15 6RyuseiYamanaka GASGAS 158,1 12,594 16 18MatteoBertelle Honda 158,1 12,646 17 72TaiyoFurusato Honda 158,1 12,898 18 54RiccardoRossi Honda 158,1 13,041 19 16AndreaMigno KTM 158,1 13,1 20 38DavidSalvador KTM 158 14,651 21 7FilippoFarioli KTM 157,4 22,458 22 19ScottOgden Honda 157,1 26,301 23 64MarioSuryo Aji Honda 157,1 26,374 24 22AnaCarrasco KTM 156,7 31,379 25 96DanielHolgado KTM 153,5 74,539 Neklasifikováni 31AdrianFernandez Honda 139,3 16 kol 70JoshuaWhatley Honda 151,9 18 kol

Foto: Leopard Racing