Moto3: Výhru si dnes v Aragonii připsal Foggia

Do aragonského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na devatenáct kol, se z první pozice vydával Darryn Binder a byl to právě on, kdo se v prvním kole ujal vedení, ale ještě před koncem prvního kola jej překonal Rodrigo. Salač si po startu z jedenácté pozice během prvního kola o čtyři místa pohoršil, takže tedy uzavíral bodované pozice.

V dalším průběhu závodu docházelo k častým změnám na předních pozicích. Jak už tak v Moto3 bývá zvykem, v čele závodu jela velká skupina. Český jezdec Filip Salač bohužel tentokrát příliš daleko nedojel. Upadl sedmnáct kol před koncem. Naštěstí odešel po svých.

Patnáct kol před koncem vedl Öncü. Druhý byl Acosta a první trojku uzavíral Binder. Rozestupy nadále zůstávaly těsné.

Třináct kol před koncem upadl Rodrigo. Argentinec svým pádem vyhnal mimo dráhu také Fenatiho, ale ten situaci ustál bez pádu, ale v kačírku ztratil dost času a propadl se pořadím.

Hodně rychle v této fázi závodu jezdil nováček Guevara, který se prodíral vpřed. Jedenáct kol před koncem už byl šestý. V čele pokračoval Öncü. Druhý byl Artigas a třetí Garcia. Vedoucí skupina měla devět členů. Desátý Fellon ztrácel zhruba půl vteřiny.

Deset kol před závěrem vedl Artigas. Öncü klesl na druhé místo. Třetí byl Garcia a čtvrtý Guevara. První pětku uzavíral Foggia. Vedoucí skupina se opět rozrostla, někteří pronásledovatelé ji opět dohnali.

Na zemi skončil Carlos Tatay. Jezdec je v pořádku. Fellon dostal penalizaci v podobě „long lap“, což pro jezdce, který bojoval na konci první desítky, znamenalo pokles na čtrnácté místo.

Šest kol před koncem byl na první pozici opět Öncü. V těsném sledu za ním jezdili Garcia, Artigas, Foggia, Guevara a další.

O dvě kola později společně upadli Acosta a Artigas, kteří bojovali o přední pozice. Nehoda se obešla bez horších následků, nicméně pro vedoucího muže šampionátu (Acostu) to mohlo znamenat výrazné zmenšení náskoku v čele. Acostův největší rival v boji o titul – Sergio Garcia – v posledním kole také upadl, takže nakonec Acostův náskok zůstal beze změny – stále vede o 46 bodů..

Výhru vybojoval Foggia. Těsně druhý skončil Öncü. Na podium vystoupil i Sasaki. Bramborová medaile zbyla na Guevaru. Následovali Antonelli, Migno, Binder a Nepa. Desítku doplnili Suzuki a Masiá.

V úplném závěru měli nepříjemný pád Alcoba a Fellon. Alcoba se po nehodě dost svíjel na zemi a následně musel zamířit do zdravotního střediska na okruhu.

GP Aragonie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Dennis FOGGIA Honda 152,7 37'53,710 2 Deniz ÖNCÜ KTM 152,7 0,041 3 Ayumu SASAKI KTM 152,6 0,644 4 Izan GUEVARA GASGAS 152,6 0,708 5 Niccolo ANTONELLI KTM 152,6 0,878 6 Andrea MIGNO Honda 152,6 1,18 7 Darryn BINDER Honda 152,5 2,133 8 Stefano NEPA KTM 152,5 2,685 9 Tatsuki SUZUKI Honda 152,5 2,786 10 Jaume MASIA KTM 152,4 4,714 11 Ryusei YAMANAKA KTM 152,1 8,275 12 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 152 9,499 13 Syarifuddin AZMAN Honda 152 9,645 14 Romano FENATI Husqvarna 151,7 14,797 15 Riccardo ROSSI KTM 151,4 18,88 16 Kaito TOBA KTM 151,4 18,894 17 Yuki KUNII Honda 151,4 19,272 18 Sergio GARCIA GASGAS 151,4 19,888 19 Maximilian KOFLER KTM 151,4 19,933 20 Andi Farid IZDIHAR Honda 150,1 38,64 21 Alberto SURRA Honda 150,1 38,744 Neklasifikováni Jeremy ALCOBA Honda 152,1 1 Lap Lorenzo FELLON Honda 152,1 1 Lap Xavier ARTIGAS Honda 152,6 4 kol Pedro ACOSTA KTM 152,6 4 kol Carlos TATAY KTM 142,8 7 kol Gabriel RODRIGO Honda 151,6 14 kol Filip SALAC KTM 150,2 17 kol

Foto: Václav Duška Jr.