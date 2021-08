Moto3: Výhru v Rakousku slaví Garcia

Do rakouského závodu se z první pozice vydával Fenati. A byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Brzy jej ovšem vystřídal Öncü.

Gabriel Rodrigo musel do závodu vyrážet z pit lane, protože v sobotu dopoledne zavinil kolizi s Yamanakou. V kvalifikaci pak Rodrigo podobným způsobem smetl i Suzukiho, za což si vysloužil další trest. Kromě startu z pit lane si musel odpykat ještě „long lap penalty“. Ryusei Yamanaka kvůli zlomené horní končetině do závodu nemohl nastoupit. Chyběl také Niccolo Antonelli, který si minulý týden zlomil ruku. Na start nemohl ani Xavier Artigas, protože měl minulý týden pozitivní test na Covid-19. Jezdec na sociálních sítích uvedl, že je bez příznaků, nicméně kvůli pozitivitě na start nesmí.

V úvodu závodu kolidovali týmoví kolegové Migno a Salvador. Migno skončil na zemi, ale naštěstí je v pořádku.

V době, kdy do cíle zbývalo jednadvacet kol, se vedení ujal Acosta. Druhý byl Fenati a třetí Öncü. Český jezdec Filip Salač uzavíral první desítku.

Šestnáct kol před koncem vedl opět Öncü, druhý byl Acosta a třetí Garcia. Pořadí se ovšem často měnilo. Vpředu bojovalo šest jezdců. V závodě už nepokračoval Sasaki, který upadl po kontaktu s Binderem. Salač se držel na bodovaných pozicích.

Jedenáct okruhů před závěrem se na čele držela šestičlenná skupina (Öncü, Acosta, Garcia, Fenati, Masia a Foggia). Velmi blízko byli i McPhee a Binder, kteří nakonec dokázali vedoucí skupinu dohnat, takže v další fázi už skupina měla osm členů.

Čtyři kola před závěrem držel první příčku Öncü. Vedoucí skupina se opět zmenšila na šest členů. McPhee a Binder přestali stíhat. Salač byl dvanáctý.

Ani v předposledním kole se nic neměnilo na první pozici, nicméně Acosta byl těsně nalepený za tureckým jezdcem. Öncü udržel vedení i při nájezdu do posledního kola, ale o pár zatáček později jej Acosta na chvíli předjel. Následně se do soubojů přidal i Garcia, který se dostal před Acostu na druhé místo. A o malý okamžik později se Garcia dostal do čela a zvítězil. Öncü sice dlouho vedl, ale nakonec se musel smířit s druhým místem. Na podium vystoupil také Dennis Foggia. Pedro Acosta sice skončil těsně pod podiem, ale náskok v čele šampionátu má stále dost velký. První pětku uzavřel Romano Fenati. Následovali Masia, McPhee, Guevara a Binder. Desítku doplnil Toba.

Český jezdec Filip Salač dorazil do cíle jako dvanáctý.

GP Rakouska - Moto3, závod

Foto: Lukasz Swiderek