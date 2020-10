Moto3: Z pole position se do aragonského závodu vydá Fernandez

Pole position pro aragonský závod nejslabší kubatury si dnes vyjel Raul Fernandez. Celestino Vietti na druhém místě za ním zaostal jen o 0,059 s. Do první řady se kvalifikoval i vedoucí muž šampionátu Albert Arenas. Výše zmíněný Fernandez bude startovat z pole position už počtvrté, nicméně zatím se ještě nedočkal své první výhry a dokonce ještě ani nevystoupil na podium, což by jistě zítra rád napravil.

Alonso Lopez se kvalifikoval na čtvrté místo. V závodě si ovšem bude muset odpykat trest v podobě tzv. „long lap penalty“. Jedná se o trest za zavinění kolize s Fenatim v předchozím závodě. Spolu s Lopezem budou z druhé řady startovat Tatsuki Suzuki a právě zmíněný Romano Fenati.

Třetí řadu otvírá Carlos Tatay, který postoupil z první kvalifikace. Po jeho boku budou zítra seřazení Ai Ogura a Gabriel Rodrigo.

John McPhee uzavírá elitní desítku. Spolu s ním ze čtvrté řady odstartují Darryn Binder a Niccolo Antonelli.

Filip Salač, který měl v prvním pátečním tréninku technický problém, dnes sice ve třetím tréninku zajel osmý čas, ale v kombinaci časů ze všech tréninků to na postup do druhé kvalifikace nestačilo. Český jezdec tedy musel nastoupit do první kvalifikace, ale neuspěl. Do závodu vyjede z dvaadvacátého místa.

Závod třídy Moto3 se původně měl jet v 11:00 jako obvykle, ale kvůli chladnému počasí byl (stejně jako závody vyšších tříd) posunut o hodinu. Pojede se tedy až ve 12:00.

GP Aragonie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Raul FERNANDEZ KTM 237,1 1'57,681 2 Celestino VIETTI KTM 236,5 1'57,740 0,059 3 Albert ARENAS KTM 235,5 1'58,191 0,51 4 Alonso LOPEZ Husqvarna 235,5 1'58,212 0,531 5 Tatsuki SUZUKI Honda 237,1 1'58,268 0,587 6 Romano FENATI Husqvarna 236 1'58,272 0,591 7 Carlos TATAY KTM 234 1'58,315 0,634 8 Ai OGURA Honda 234,5 1'58,365 0,684 9 Gabriel RODRIGO Honda 234 1'58,549 0,868 10 John MCPHEE Honda 238,1 1'58,550 0,869 11 Darryn BINDER KTM 241,3 1'58,562 0,881 12 Niccolo ANTONELLI Honda 238,1 1'58,806 1,125 13 Andrea MIGNO KTM 236,5 1'58,890 1,209 14 Sergio GARCIA Honda 236,5 1'59,221 1,54 15 Deniz ÖNCÜ KTM 238,1 1'59,280 1,599 16 Jeremy ALCOBA Honda 234 1'59,319 1,638 17 Jaume MASIA Honda 241,3 1'59,438 1,757 18 Ayumu SASAKI KTM 234,5 1'59,949 2,268

Postavení na startovním roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Raul FERNANDEZ KTM 2 Celestino VIETTI KTM 3 Albert ARENAS KTM 4 Alonso LOPEZ Husqvarna 5 Tatsuki SUZUKI Honda 6 Romano FENATI Husqvarna 7 Carlos TATAY KTM 8 Ai OGURA Honda 9 Gabriel RODRIGO Honda 10 John MCPHEE Honda 11 Darryn BINDER KTM 12 Niccolo ANTONELLI Honda 13 Andrea MIGNO KTM 14 Sergio GARCIA Honda 15 Deniz ÖNCÜ KTM 16 Jeremy ALCOBA Honda 17 Jaume MASIA Honda 18 Ayumu SASAKI KTM 19 Kaito TOBA KTM 20 Dennis FOGGIA Honda 21 Maximilian KOFLER KTM 22 Filip SALAC Honda 23 Jason DUPASQUIER KTM 24 Stefano NEPA KTM 25 Yuki KUNII Honda 26 Davide PIZZOLI KTM 27 Riccardo ROSSI KTM 28 Khairul Idham PAWI Honda 29 Barry BALTUS KTM 30 Ryusei YAMANAKA Honda

Foto: Václav Duška Jr.