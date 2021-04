Moto3: Z prvního místa se do druhé kvalifikace posunul Fenati

Romano Fenati zajel nejlepší čas v první kvalifikaci. Spolu s ním do druhé části postupují i Ayumu Sasaki, Filip Salač a Adrian Fernandez. Po třetím tréninku se sice objevila jedna verze výsledkové listiny tréninků, podle níž měl Salač postoupit ze čtrnácté pozice přímo do druhé kvalifikace, ale následně byly výsledky třetího tréninku opraveny, Salač tedy skončil až šestnáctý a musel do první kvalifikace.