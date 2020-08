Moto3: Z výhry na Red Bull Ringu se dnes raduje Arenas

Do rakouského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na 23 kol, se z první pozice vydával Raul Fernandez.

V úvodu závodu se ovšem do čela posunul Arenas. Fernandez se zařadil na druhé místo a John McPhee na třetí. Salač se po startu ze čtrnácté pozice propadl, klesl na dvacáté místo.

V době, kdy do cíle zbývalo 21 kol, se vedení ujal Fernandez, ale jen na chvíli, brzy jej totiž překonal McPhee. Arenas během krátké chvíle klesl na třetí místo, ale ani to nemělo dlouhého trvání, protože Fernandez o malý okamžik později klesl až na čtvrté místo. Kromě Arenase se před něj dostal i Deniz Öncü.

Jak už bývá zvykem v nejslabší kubatuře, skupina bojující o přední pozice byla i tentokrát hodně velká. Pořadí se tedy měnilo každým okamžikem.

Osmnáct kol před koncem vedl Öncü, druhý byl Arenas a třetí Fernandez. Na předních pozicích bojovali i Binder, Masiá, Arbolino, Vietti a další.

O kolo později upadl Baltus. Jezdec je v pořádku.

Do čela se v této fázi posunul Binder, ale ani on se v čele dlouho neohřál. Brzy jej předjel Öncü. Arenas dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Musel si tedy začít dávat pozor, aby neobdržel penalizaci „long lap“.

Öncü pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo čtrnáct kol. Za ním se drželi Masiá, Arenas, Vietti, Binder a mnozí další. Vedoucí skupina byla opravdu obrovská. V dalším kole se do čela vrátil Arenas, který do Rakouska přijel jako vedoucí muž šampionátu, ale ani on dlouho nevydržel na první pozici. Brzy jej vystřídal Vietti.

Dvanáct kol před závěrem vedl Öncü. Za ním jeli Vietti, Masiá a Binder. Chvíli to vypadalo, že si první čtyři budují menší náskok, ale soupeři je brzy dojeli a ani změnám v čele zdaleka nebyl konec.

Obrovský vláček v čele pokračoval i v dalším průběhu závodu. Český jezdec Filip Salač byl ovšem v době, kdy do cíle zbývalo 9 kol, hodně vzadu – až dvaadvacátý, přestože jeho časová ztráta nebyla nijak velká.

Osm kol před koncem vedl Masiá a malou chvíli měl dokonce i drobný náskok, ale velmi rychle o něj přišel. Pak se musel dost přetahovat o vedení s Denizem Öncü, s nímž si během krátké chvíle stačili několikrát vyměnit pozice.

Čtyři kola před šachovnicí vedl Arenas, druhý byl Sasaki, který se o něco později dokonce dostal i do vedení, ale dostal penalizaci „long lap“ penalty, což jej vyřadilo ze hry o vítězství. Po odpykání trestu se zařadil až na jednadvacáté místo před Salače.

V předposledním kole došlo ke strkanicím mezi jezdci, Ogura dokonce musel mimo trať. Naštěstí však nikdo neupadl.

Do posledního kola najel jako první Masiá, ale rozhodně neměl vůbec nic jistého, protože vláček za ním byl opravdu obrovský. Masiá se ovšem snažil hodně a trošku se mu podařilo poodjet soupeřům, ale stejně první místo neudržel.

Pro výhru si dojel Arenas. Masiá se musel smířit s druhou pozicí. Jako třetí projel cílem Ai Ogura, jako čtvrtý projel Binder a jako pátý Vietti, nicméně o posledním stupínku podia se rozhodovalo až po závodě, protože někteří jezdci v závěru překročili limity dráhy. Nejprve bylo oznámeno, že penalizaci v podobě odsunu o jedno místo vzad dostali Ogura a Binder, do uzavřeného parkoviště spolu s Arenasem zamířil Vietti, jenže následně i on dostal trest za překročení limitu dráhy, takže na podium nakonec vystoupil McPhee, který projel cílem až jako šestý. Britský jezdec už byl v boxu a skoro ani nemohl uvěřit, že nakonec půjde na podium. Sedmý dnes skončil Arbolino, následovali Öncü, Fernandez a Suzuki.

Salač nedojel.

GP Rakouska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Albert ARENAS KTM 159,2 37'27,544 2 Jaume MASIA Honda 159,2 0,049 3 John MCPHEE Honda 159,2 0,447 4 Ai OGURA Honda 159,2 0,121 5 Celestino VIETTI KTM 159,2 0,292 6 Darryn BINDER KTM 159,2 0,275 7 Tony ARBOLINO Honda 159,1 0,487 8 Deniz ÖNCÜ KTM 159,1 1,083 9 Raul FERNANDEZ KTM 159,1 1,136 10 Tatsuki SUZUKI Honda 159,1 1,177 11 Gabriel RODRIGO Honda 159 2,221 12 Andrea MIGNO KTM 159 1,924 13 Ayumu SASAKI KTM 159 2,596 14 Jeremy ALCOBA Honda 159 2,228 15 Stefano NEPA KTM 159 2,609 16 Sergio GARCIA Honda 159 2,866 17 Romano FENATI Husqvarna 159 2,92 18 Riccardo ROSSI KTM 158,9 3,486 19 Niccolo ANTONELLI Honda 159,1 4,276 20 Kaito TOBA KTM 158,9 4,309 21 Dennis FOGGIA Honda 158,8 5,776 22 Carlos TATAY KTM 158,6 8,485 23 Alonso LOPEZ Husqvarna 158,6 10,963 24 Ryusei YAMANAKA Honda 157,5 23,563 25 Maximilian KOFLER KTM 157,5 23,814 26 Yuki KUNII Honda 157,5 23,97 27 Davide PIZZOLI KTM 157,5 23,929 28 Jason DUPASQUIER KTM 157,5 24,064 Neklasifikováni Filip SALAC Honda 157 1 kolo Barry BALTUS KTM 157,6 17 kol Khairul Idham PAWI Honda nenastoupil

Foto: Václav Duška Jr.