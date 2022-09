Moto3: Z výhry se dnes v Misanu raduje Foggia

Do závodu nejslabší kubatury se dnes v Misanu vydával z první pozice Deniz Öncü. Spolu s ním startovali z první řady také Daniel Holgado a Diogo Moreira. Závod byl vypsán na 23 kol a vedení se po startu ujal právě Öncü, který startoval z prvního místa.

Daleko se dnes nedostali Nicola Fabio Carraro a Ayumu Sasaki, kteří společně upadli hned v prvním kole. Sasakimu se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nakonec by měl být v pořádku. O dvě kola později upadl také Andrea Migno.

Sergio Garcia, který do Misana přijel v roli vedoucího muže šampionátu, dnes také neměl dobrý den. Hned v úvodu závodu vyjel mimo dráhu a zkrátil si trať. O pár kol později měl kontakt s Denizem Öncü a o něco málo později skončil Garcia na zemi. Po nehodě se ještě rozjel, zamířil do boxů a pak opět vyjel. A pádům bohužel nebyl konec. Krátce po Garciovi upadl také Mario Aji.

V této fázi závodu vedl Guevara. Mladý Španěl vydržel v čele několik kol. Poté jej vystřídal Dennis Foggia.

Osm kol před koncem uviděl Sergio Garcia černou vlajku, což znamená vyloučení ze závodu. Jezdec byl vyloučen kvůli nezodpovědné jízdě.

O kolo později se na chvíli do čela vrátil Guevara, ale Foggia jej brzy zase předjel. O první místo spolu s nimi bojoval i Masiá a nijak výrazně daleko nebyli ani Öncü, Holgado a Suzuki.

Pět okruhů před závěrem dostal penalizaci Xavier Artigas – jezdec si zkrátil dráhu, za což si vysloužil průjezd dlouhým kolem.

Čtyři kola před šachovnicí vedl Foggia, druhý byl Guevara, třetí Masiá a čtvrtý Öncü. Holgado a Suzuki už nebyli v těsném kontaktu s vedoucí čtveřicí. Foggia si ovšem musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože dostal varování.

Do posledního kola najel jako první Foggia, ale další tři jezdci byli v těsném sledu za ním. Nicméně nikdo z nich jej nedokázal ohrozit. Foggia si dojel pro výhru. Druhý skončil Jaume Masiá. Jako třetí do cíle dorazil Izan Guevara a ujímá se tím pádem vedení v šampionátu. Deniz Öncü, který startoval z pole position a navzdory zranění ramene dokázal až do konce bojovat o podium, nakonec dojel čtvrtý. První pětku zkompletoval Daniel Holgado.

GP San Marina - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 7DennisFoggia Honda 148,1 39'21,8640 2 5JaumeMasia KTM 148,1 0,289 3 28IzanGuevara GASGAS 148,1 0,334 4 53DenizÖncü KTM 148,1 0,453 5 96DanielHolgado KTM 147,8 4,955 6 24TatsukiSuzuki Honda 147,7 5,926 7 10DiogoMoreira KTM 147,4 11,002 8 48IvanOrtola KTM 147,4 11,188 9 17JohnMcPhee Husqvarna 147,4 11,383 10 82StefanoNepa KTM 147,4 11,494 11 54RiccardoRossi Honda 147,4 11,56 12 44DavidMuñoz KTM 147,4 11,633 13 6RyuseiYamanaka KTM 147,4 11,885 14 66JoelKelso KTM 147 16,963 15 23EliaBartolini KTM 146,9 19,888 16 31AdrianFernandez KTM 146,8 20,528 17 67AlbertoSurra Honda 146,8 20,728 18 20LorenzoFellon Honda 146,8 20,805 19 27KaitoToba KTM 146,8 23,619 20 43XavierArtigas CFMOTO 146,5 25,556 21 72TaiyoFurusato Honda 145,9 35,326 22 22AnaCarrasco KTM 145 49,99 23 HarrisonVoight Honda 144,9 52,184 24 70JoshuaWhatley Honda 144,6 56,428 25 19ScottOgden Honda 137,9 1 kolo Neklasifikováni 99CarlosTatay CFMOTO 147,4 2 kola 64MarioSuryo Aji Honda 143,9 19 kol 16AndreaMigno Honda 142,2 21 kol Nedokončili 1. kolo 71AyumuSasaki Husqvarna 0 9NicolaCarraro KTM 0 Diskvalifikován 11SergioGarcia GASGAS 0

Foto: Václav Duška Jr.