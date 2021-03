Moto3: Z výhry v prvním závodě roku se raduje Masiá

Do prvního letošního závodu třídy Moto3, který se jel v Kataru, vyrážel z první pozice Darryn Binder. A byl to právě Binder, kdo se po startu ujal vedení. Český jezdec Filip Salač se do závodu vydával až z osmé řady. V úvodu druhého kola už byl Salač sedmnáctý a blížil se bodovaným pozicím. Romano Fenati dostal dvojitou penalizaci long lap, protože ulil start.

Binder v čele dlouho nevydržel. Ve druhém kole už vedl Rodrigo, ale ani on na prvním místě dlouho nezůstal. Vystřídal jej nováček Acosta.

Šestnáct kol před závěrem se na první pozici vrátil Binder. V tomto kole skončili společně na zemi hned čtyři jezdci – Migno, McPhee, Artigas a Alcoba. McPhee se po nehodě držel za nohu. Incident bude vyšetřován po závodě.

Salač se i díky pádům jezdců postupně dostal až do první desítky. V době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, byl v čele Masiá, ale Acosta, Binder, Antonelli a další byli těsně za ním. I v dalším průběhu tedy docházelo k častým změnám na předních pozicích.

Carlos Tatay dostal penalizaci long lap za nezodpovědnou jízdu. Španěl totiž v úvodu zavinil Foggiův pád.

Deset kol před závěrem vedl Binder. Vedoucí skupina stále zůstávala obrovská – zhruba čtrnáct jezdců, přičemž jedním z nich byl i Filip Salač, který se pohyboval na hranici první a druhé desítky.

Osm kol před cílem byl za překračování limitů dráhy potrestán Adrian Fernandez. Jezdec musel absolvovat long lap penalty.

Vedoucí skupina se trochu roztrhla, prvních sedm jezdců si na chvíli vytvořilo menší náskok před pronásledovateli, ale následně se skupina opět spojila. Horkou chvíli zažil Rodrigo, který měl kontakt s Masiou, následkem čehož vyjel mimo stopu, ale naštěstí nedošlo k pádu. Rodrigo se po svém výjezdu mimo vrátil na třinácté pozici.

O přední pozice se přetahovali hlavně Masiá, Acosta a Binder. Šest kol před koncem vedl Binder, druhý byl Masiá a třetí Acosta. Salač byl osmý. Pořadí ve velké čelní skupině se ovšem hodně často měnilo a nikdo rozhodně neměl nic jistého. Rodrigo se posunul na deváté místo.

Čtyři kola před koncem vedl nováček Acosta. Druhý byl Masiá a třetí Garcia. Vpředu se pohybovali i Binder, Sasaki, Rodrigo a Salač. V nájezdu do dalšího kola ovšem Salač klesl na desáté místo. Do čela se dostal Sasaki, na druhé místo se posunul Binder. Acosta klesl z vedení až na páté místo.

Do předposledního kola najel jako první Binder, druhý byl Masiá a třetí Rodrigo. Salač se propadl na třinácté místo, takže byl až v závěru první skupiny. Ani tohle pořadí ovšem nemělo dlouhého trvání. Ještě před koncem předposledního kola se na první příčku dostal Antonelli.

V posledním kole upadl Sasaki, který tak upadl z boje o přední příčky.

První pozici držel v posledním kole Masiá. Druhý byl Acosta a třetí Binder. A tak to vydrželo až do konce. Masiá se raduje z výhry. Nováček Pedro Acosta si dojel pro druhé místo. Na podium vystoupil i Darryn Binder. Těsně pod podiem skončil Garcia. První pětku uzavřel Rodrigo. Následovali Antonelli, Guevara, Toba a Suzuki. Do desítky se vešel i Dupasquier.

Salač si dnes nakonec připsal tři body za třinácté místo.

GP Kataru - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Jaume MASIA KTM 150,9 38'29,620 2 Pedro ACOSTA KTM 150,9 0,042 3 Darryn BINDER Honda 150,9 0,094 4 Sergio GARCIA GASGAS 150,9 0,435 5 Gabriel RODRIGO Honda 150,8 0,88 6 Niccolo ANTONELLI KTM 150,8 0,899 7 Izan GUEVARA GASGAS 150,8 0,965 8 Tatsuki SUZUKI Honda 150,7 2,214 9 Kaito TOBA KTM 150,8 1,95 10 Jason DUPASQUIER KTM 150,7 2,219 11 Romano FENATI Husqvarna 150,7 2,316 12 Carlos TATAY KTM 150,7 2,298 13 Filip SALAC Honda 150,7 2,345 14 Ryusei YAMANAKA KTM 150,7 2,434 15 Maximilian KOFLER KTM 149,9 14,768 16 Yuki KUNII Honda 149,9 14,834 17 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 149,5 22,187 18 Stefano NEPA KTM 149,5 22,277 19 Lorenzo FELLON Honda 149,1 28,282 20 Deniz ÖNCÜ KTM 148,2 41,283 21 Andi Farid IZDIHAR Honda 148 44,976 Neklasifikováni Ayumu SASAKI KTM 150,8 1 kolo Xavier ARTIGAS Honda 121,2 11 kol John MCPHEE Honda 147,7 16 kol Andrea MIGNO Honda 147,5 16 kol Jeremy ALCOBA Honda 147,4 16 kol Riccardo ROSSI KTM 141,8 17 kol Nedokončil první kolo Dennis FOGGIA

Foto: Václav Duška Jr.