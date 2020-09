Moto3: Ze zisku pole position se dnes v Misanu raduje Fernandez

Raul Fernandez si dnes díky času 1:41,705 zajistil start z pole position do GP Emilia Romagna. Do první řady se kvalifikoval i Tony Arbolino, který musel kvůli penalizaci vynechat posledních patnáct minut třetího tréninku a následně musel projít první kvalifikací, kde uspěl. Do závodu nakonec vyrazí z druhého místa. Na třetí pozici se dostal Andrea Migno.

Vedoucí muž šampionátu - Albert Arenas - se kvalifikoval na čtvrtou pozici. Do druhé řady se postaví i Italové Celestino Vietti a Romano Fenati.

Ve třetí řadě budou stát dva Japonci - Kaito Toba a Tatsuki Suzuki, přičemž druhý jmenovaný to měl s pádem. Společnost jim bude dělat Španěl Jaume Masiá.

Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Jeremy Alcoba. Následovali Dennis Foggia a Ai Ogura. Filip Salač si zajistil start ze čtrnácté pozice.

Závod nejslabší kubatury začíná v neděli v 11:00.

GP Emilia Romagna - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Raul FERNANDEZ KTM 203,7 1'41,705 2 Tony ARBOLINO Honda 207,2 1'41,793 0,088 3 Andrea MIGNO KTM 208 1'41,797 0,092 4 Albert ARENAS KTM 206,5 1'41,851 0,146 5 Celestino VIETTI KTM 204,5 1'41,873 0,168 6 Romano FENATI Husqvarna 203 1'41,961 0,256 7 Kaito TOBA KTM 208 1'41,963 0,258 8 Tatsuki SUZUKI Honda 205,3 1'41,971 0,266 9 Jaume MASIA Honda 207,6 1'42,044 0,339 10 Jeremy ALCOBA Honda 203,3 1'42,129 0,424 11 Dennis FOGGIA Honda 206,5 1'42,296 0,591 12 Ai OGURA Honda 201,8 1'42,314 0,609 13 Deniz ÖNCÜ KTM 207,6 1'42,375 0,67 14 Filip SALAC Honda 202,2 1'42,460 0,755 15 Stefano NEPA KTM 206,1 1'42,742 1,037 16 Ayumu SASAKI KTM 206,5 1'42,855 1,15 17 Barry BALTUS KTM 202,6 1'43,133 1,428 18 Sergio GARCIA Honda 203,7 1'43,671 1,966

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Raul FERNANDEZ KTM 2 Tony ARBOLINO Honda 3 Andrea MIGNO KTM 4 Albert ARENAS KTM 5 Celestino VIETTI KTM 6 Romano FENATI Husqvarna 7 Kaito TOBA KTM 8 Tatsuki SUZUKI Honda 9 Jaume MASIA Honda 10 Jeremy ALCOBA Honda 11 Dennis FOGGIA Honda 12 Ai OGURA Honda 13 Deniz ÖNCÜ KTM 14 Filip SALAC Honda 15 Stefano NEPA KTM 16 Ayumu SASAKI KTM 17 Barry BALTUS KTM 18 Sergio GARCIA Honda 19 Gabriel RODRIGO Honda 20 John MCPHEE Honda 21 Darryn BINDER KTM 22 Niccolo ANTONELLI Honda 23 Alonso LOPEZ Husqvarna 24 Riccardo ROSSI KTM 25 Ryusei YAMANAKA Honda 26 Khairul Idham PAWI Honda 27 Yuki KUNII Honda 28 Maximilian KOFLER KTM 29 Carlos TATAY KTM 30 Jason DUPASQUIER KTM 31 Davide PIZZOLI KTM

Foto: Václav Duška Jr.