Moto3: Ze zisku pole position se ve Štýrsku raduje Rodrigo

Druhá kvalifikace třídy Moto3 musela být odložena, protože bylo nutné vyčistit dráhu od oleje. V první části kvalifikace totiž upadl Jaume Masiá. Jezdec naštěstí zůstal v pořádku a vzhledem k tomu, že měl zajištěnu účast v druhé části kvalifikace, dělal maximum proto, aby se dostal včas do boxů a aby mohl do druhé kvalifikace nastoupit. Do boxů tedy odjel bez rukavic a na hodně očesaném stroji, z kterého bohužel unikal olej. Dva jezdci (Migno a Pizzoli) následně na olej najeli a upadli. Oba odešli po svých. Masiá byl nakonec za svou nezodpovědnou jízdu v první kvalifikaci potrestán zákazem účasti v druhé kvalifikaci. Do závodu tedy vystartuje z osmnácté pozice.

Pro pole position si dnes nakonec dojel Gabriel Rodrigo. Na druhé místo se kvalifikoval Raul Fernandez a spolu s nimi z první řady vyrazí i Tatsuki Suzuki.

Tony Arbolino otvírá druhou řadu. Po jeh boku bude zítra na roštu stát jeho krajan Celestino Vietti a také Brit John McPhee.

Na sedmé místo se kvalifikoval vítěz brněnského závodu – Dennis Foggia. Jako osmý odstartuje Ai Ogura. Vedoucí muž šampionátu – Albert Arenas – se do závodu pustí až z deváté pozice.

Elitní desítku uzavírá Darryn Binder. Jedenáctý čas v dnešní kvalifikaci zajel Deniz Öncü. Český jezdec Filip Salač se kvalifikoval na dvanácté místo.

Závod třídy Moto3 začíná v neděli v 11:00.

GP Štýrska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Gabriel RODRIGO Honda 218,1 1'36,470 2 Raul FERNANDEZ KTM 215,1 1'36,482 0,012 3 Tatsuki SUZUKI Honda 216,4 1'36,534 0,064 4 Tony ARBOLINO Honda 218,1 1'36,575 0,105 5 Celestino VIETTI KTM 214,2 1'36,645 0,175 6 John MCPHEE Honda 215,1 1'36,812 0,342 7 Dennis FOGGIA Honda 219,5 1'36,965 0,495 8 Ai OGURA Honda 213,8 1'37,029 0,559 9 Albert ARENAS KTM 215,5 1'37,072 0,602 10 Darryn BINDER KTM 215,5 1'37,139 0,669 11 Deniz ÖNCÜ KTM 212,1 1'37,271 0,801 12 Filip SALAC Honda 211,7 1'37,361 0,891 13 Sergio GARCIA Honda 212,5 1'37,444 0,974 14 Jeremy ALCOBA Honda 216,4 1'37,523 1,053 15 Niccolo ANTONELLI Honda 210,5 1'37,544 1,074 16 Stefano NEPA KTM 215,5 1'37,620 1,15 17 Kaito TOBA KTM 211,7 1'38,034 1,564 Jaume MASIA Honda

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Gabriel RODRIGO Honda 2 Raul FERNANDEZ KTM 3 Tatsuki SUZUKI Honda 4 Tony ARBOLINO Honda 5 Celestino VIETTI KTM 6 John MCPHEE Honda 7 Dennis FOGGIA Honda 8 Ai OGURA Honda 9 Albert ARENAS KTM 10 Darryn BINDER KTM 11 Deniz ÖNCÜ KTM 12 Filip SALAC Honda 13 Sergio GARCIA Honda 14 Jeremy ALCOBA Honda 15 Niccolo ANTONELLI Honda 16 Stefano NEPA KTM 17 Kaito TOBA KTM 18 Jaume MASIA Honda 19 Ayumu SASAKI KTM 20 Riccardo ROSSI KTM 21 Romano FENATI Husqvarna 22 Andrea MIGNO KTM 23 Carlos TATAY KTM 24 Alonso LOPEZ Husqvarna 25 Jason DUPASQUIER KTM 26 Davide PIZZOLI KTM 27 Ryusei YAMANAKA Honda 28 Yuki KUNII Honda 29 Maximilian KOFLER KTM 30 Barry BALTUS KTM

Foto: Václav Duška Jr.