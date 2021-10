Moto3: Zítra v Austinu vyrazí z pole position Masiá

Pole position pro start zítřejšího amerického závodu si ve třídě Moto3 zajistil Jaume Masiá, který v závěru odsunul Dennise Foggiu na druhé místo. Na třetí pozici se kvalifikoval Jeremy Alcoba.

Ze čtvrté pozice vyrazí nováček Izan Guevara, kterého do druhé řady doprovodí Xavier Artigas a Tatsuki Suzuki.

Český jezdec Filip Salač, který ovládl druhý páteční trénink, dnes v kvalifikaci vybojoval sedmé startovní místo. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Andrea Migno a Deniz Öncü. Čtvrtou řadu utvoří McPhee, Fenati a Nepa. Do jedné vteřiny se dnes vešlo šestnáct jezdců.

V Austinu nejede Gabriel Rodrigo, který kvůli zraněné paži musel vynechat i předchozí závod v Misanu. Na startu bude nakonec chybět i Sergio Garcia, který měl včera těžký pád. Garcia sice ještě nastoupil do druhého tréninku, ale kvůli bolestem musel zamířit do nemocnice, kde mu našli hematom na ledvině. Jezdec tedy do zbytku závodního víkendu už nebude moci zasáhnout.

Závod nejslabší kubatury se jede v neděli v 18:00 našeho času.

GP Amerik - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jaume MASIA KTM 229,7 2'15,986 2 Dennis FOGGIA Honda 240 2'16,179 0,193 3 Jeremy ALCOBA Honda 237,3 2'16,182 0,196 4 Izan GUEVARA GASGAS 238,4 2'16,311 0,325 5 Xavier ARTIGAS Honda 239,4 2'16,334 0,348 6 Tatsuki SUZUKI Honda 235,2 2'16,356 0,37 7 Filip SALAC KTM 236,3 2'16,445 0,459 8 Andrea MIGNO Honda 231,7 2'16,506 0,52 9 Deniz ÖNCÜ KTM 234,7 2'16,510 0,524 10 John MCPHEE Honda 232,2 2'16,592 0,606 11 Romano FENATI Husqvarna 231,7 2'16,613 0,627 12 Stefano NEPA KTM 236,3 2'16,642 0,656 13 Niccolo ANTONELLI KTM 233,2 2'16,701 0,715 14 Ayumu SASAKI KTM 237,3 2'16,712 0,726 15 Pedro ACOSTA KTM 236,3 2'16,766 0,78 16 Lorenzo FELLON Honda 235,2 2'16,861 0,875 17 Darryn BINDER Honda 233,7 2'17,092 1,106 18 Alberto SURRA Honda 230,7 2'17,407 1,421

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jaume MASIA KTM 2 Dennis FOGGIA Honda 3 Jeremy ALCOBA Honda 4 Izan GUEVARA GASGAS 5 Xavier ARTIGAS Honda 6 Tatsuki SUZUKI Honda 7 Filip SALAC KTM 8 Andrea MIGNO Honda 9 Deniz ÖNCÜ KTM 10 John MCPHEE Honda 11 Romano FENATI Husqvarna 12 Stefano NEPA KTM 13 Niccolo ANTONELLI KTM 14 Ayumu SASAKI KTM 15 Pedro ACOSTA KTM 16 Lorenzo FELLON Honda 17 Darryn BINDER Honda 18 Alberto SURRA Honda 19 Carlos TATAY KTM 20 Riccardo ROSSI KTM 21 Maximilian KOFLER KTM 22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 23 Ryusei YAMANAKA KTM 24 Yuki KUNII Honda 25 Andi Farid IZDIHAR Honda 26 Kaito TOBA KTM

Foto: Lukasz Swiderek