MotoGP 2026: Volná místa a spekulace o možných přestupech

Startovní listina MotoGP pro rok 2026 už je téměř kompletní. Z celkových dvaadvaceti míst už jsou volná pouze čtyři. Bez oficiálně potvrzeného místa zatím zůstávají Somkiat Chantra, Jack Miller, Franco Morbidelli, Luca Marini a Johann Zarco, nicméně v případě Zarca, Mariniho a Morbidelliho se aktuálně jeví jako pravděpodobné, že zůstanou u svých současných týmů. Miguel Oliveira sice smlouvu na příští rok má, ale nedaří se mu. Aktuálně má na svém kontě jen šest bodů. Dle informací serveru Crash je tedy možné, že by Oliveira nakonec mohl být propuštěn předčasně. Zcela jistý si svou pozicí nemůže být ani Alex Rins, který se letos také trápí.

Ohledně budoucnosti úřadujícího šampiona Martina dlouho panovaly nejasnosti. Ještě před několika týdny chtěl Jorge Martin na konci letošní sezóny odejít od Aprilie s tím, že by pravděpodobně zamířil k Hondě. Nicméně těsně před závodem v Brně nakonec potvrdil, že zůstane u Aprilie i v příštím roce.

Pedro Acosta a Enea Bastianini sice mají na příští rok podepsanou smlouvu s KTM, nicméně v květnu letošního roku se na italském Sky Sport psalo, že by navzdory podepsané smlouvě mohli tito dva jezdci zamířit jinam. Bastianini byl tehdy spojován s možným přestupem k týmu Prima Pramac Yamaha MotoGP. Od té doby se ale situace změnila. Nyní už u Pramacu oficiálně není volné místo. V červnu totiž bylo oznámeno, že do týmu Pramac nastoupí Toprak Razgatlioglu. Aby mohl Bastianini (nebo někdo jiný) k Pramacu přejít už v roce 2026, musel by tým rozvázat smlouvu s Oliveirou, což (jak již bylo výše uvedeno) není vyloučeno.

Pedro Acosta měl (dle informací Sky Sport) minimálně dva přímé kontakty s týmem VR46, přičemž první z těchto kontaktů měl proběhnout už v lednu na ranči Valentina Rossiho a další o něco později za účasti jezdcova manažera. Jednalo se však jen o průzkumné schůzky. Každopádně (dle nejnovějších informací z oficiálních stránek MotoGP) Alessio „Uccio“ Salucci (šéf týmu Pertamina Enduro VR46 Racing) během závodního víkendu v Brně vyloučil možnost, že by Acosta do jejich týmu přišel už v roce 2026. Dle Salucciho slov je tým VR46 aktuálně spokojený se svým současným jezdeckým složením a vyjednává s Morbidellim o prodloužení. Co se ale týče roku 2027, tam už „Uccio“ možnost Acostova příchodu připouští.

V posledních týdnech se navíc hodně spekuluje o možnosti, že by se v roce 2026 mohl do MotoGP přesunout Brazilec Diogo Moreira, který je aktuálně jezdcem třídy Moto2. Dle informací Sky Sport se momentálně jeví jako nejpravděpodobnější, že by se Moreira mohl příští rok objevit u týmu LCR Honda místo Somkiata Chantry. Honda ale není jedinou Brazilcovou možností. Jedná i s týmem Trackhouse a s Yamahou. A jak Sky Sport dále uvádí, vyloučená není ani možnost Moreirova příchodu k Ducati, protože brazilského jezdce pojí přátelství s Marcem Márquezem.

Co se týče Somkiata Chantry, v tuto chvíli už je téměř jisté, že thajský závodník příští rok s Hondou pokračovat nebude. Dle informací Paddock GP je Honda rozhodnutá, že s Chantrou smlouvu neprodlouží a místo toho raději dá přednost Moreirovi, přestože hrozí, že by výše zmíněné rozhodnutí mohlo znamenat ztrátu sponzora Idemitsu. Idemitsu totiž výslovně vyžaduje angažování asijského jezdce.

Aktuální seznam jezdců MotoGP se smlouvou pro rok 2026

Tým Jezdec Jezdec Honda HRC Joan Mir ? Ducati Lenovo Team Marc Márquez Pecco Bagnaia Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo Álex Rins Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Racing Jorge Martín Marco Bezzecchi Prima Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Miguel Oliveira Honda LCR ? ? Red Bull KTM Tech3 Maverick Viñales Enea Bastianini Trackhouse MotoGP Team Raúl Fernández Ai Ogura Pertamina Enduro VR46 MotoGP Fabio Di Giannantonio ? Gresini Racing MotoGP Álex Márquez Fermín Aldeguer

Foto: Ducati,zdroj: crash.net, motogp.com, sport.sky.it, paddock-gp.com