MotoGP: Aleix Espargaro se dnes v Argentině dočkal své první výhry

Pole position pro start dnešního argentinského závodu královské kubatury si zajistil Aleix Espargaro, který se tak na nejlepší startovní pozici podíval poprvé od Velké ceny Katalánska roku 2015. Pro značku Aprilia to navíc byla první pole position v éře MotoGP.

V Argentině o tomto víkendu nebyl přítomen Marc Márquez, který má opět potíže s okem. Místo něj jel Stefan Bradl. Ohrožen byl i start Nakagamiho, protože Japonec měl začátkem týdne pozitivní test na covid, ale v pátek už byl zase negativní, takže do závodu nakonec mohl nastoupit.

S penalizací v podobě odsunu o tři místa vzad na startovním roštu vyrážel do závodu Jack Miller. Australan jel ve včerejší kvalifikaci příliš pomalu v ideální stopě a ohrožoval tím jiné jezdce.

Závod byl vypsán na pětadvacet kol. Do čela se po startu dostal Martin. Aleix Espargaro klesl na druhé místo. Luca Marini byl v úvodu závodu třetí, čili na pozici, z níž startoval. Úřadující šampion Quartararo se po startu ze šesté pozice propadl. Ve druhém kole byl až dvanáctý.

Jorge Martin pokračoval na první pozici i dvaadvacet kol před koncem. Druhý byl Aleix Espargaro a na třetí pozici už byl jeho bratr Pol. Před Mariniho se dostal i Rins. Marini tedy v tuto chvíli uzavíral první pětku. Bastianini, který do Argentiny přijel jako vedoucí muž šampionátu, jezdil aktuálně na desáté pozici. Úřadující šampion Quartararo byl třináctý.

Dvacet kol před koncem se nic neměnilo ve vedení – zůstával tam Martin. Kousek za ním jezdil Aleix Espargaro. Pol na třetím místě už na svého staršího bratra ztrácel přes 1,5 sekundy. Martinův týmový kolega Zarco upadl ze dvanácté pozice. Je v pořádku.

O kolo později se před Pola Espargara na třetí pozici probojoval Rins. Na prvních dvou místech se nic neměnilo. První pětku uzavíral Mir, který odsunul Mariniho na šesté místo. Morbidelli měl pravděpodobně nějaký technický problém, musel tedy zamířit do boxů. O něco dříve už v boxech skončil Dovizioso, který také sedlá stroj značky Yamaha. Pro Yamahu to tedy nevypadalo dobře – na trati už za tuto značku zůstávali jen Quartararo a Darryn Binder, přičemž Quartararo byl na dvanáctém místě a Darryn Binder na osmnáctém.

Martin držel vedení i v době, kdy do konce závodu zbývalo třináct kol. Aleix Espargaro se ovšem držel těsně za ním a také měl velmi dobré tempo. Třetí Rins nebyl s vedoucí dvojicí v těsném kontaktu.

Na prvních třech pozicích zůstávalo pořadí beze změny i sedm kol před závěrem. Vedl Martin, těsně za ním byl Aleix Espargaro, třetí jezdil Rins. Posun vpřed zaznamenal Quartararo, který se postupně probojoval na osmé místo. Bastianini naopak zaznamenal pokles na dvanácté místo.

O kolo později se Aleix Espargaro zkusil dostat před Martina. Na chvíli to vypadalo, že se mu to i podaří, ale byl široký a musel se zařadit zpátky za něj.

Pět kol před koncem to Aleix Espargaro zkusil znovu a tentokrát už před Martinem vydržel. Rins držel třetí místo. Mir a Viňales doplňovali první pětku. Následovali Bagnaia, B. Binder a Quartararo. Z nováčků si vedl nejlépe Bezzecchi, který byl devátý. Do první desítky se vrátil Bastianini – vítěz prvního letošního závodu. V závodě už nepokračoval Pol Espargaro, který upadl.

Aleix Espargaro najel do předposledního kola jako první, ale Martin byl těsně za ním. Rins na třetí pozici ztrácel zhruba vteřinu.

Do konce závodu už se pořadí na prvních třech pozicích nezměnilo. Aleix Espargaro si dojel pro svou první výhru v MotoGP a navíc se díky tomu posunul do čela šampionátu. Starší z bratrů Espargarových se v MS silničních motocyklů objevil poprvé už v roce 2004 a až do dnešního dne čekal na své první vítězství – nevyhrál ani žádný ze závodů v nižších kubaturách.

Spolu s Aleixem Espargarem se na podium vydali i Jorge Martin a Alex Rins. Těsně pod podiem skončil Joan Mir. První pětku uzavřel Bagnaia.

Další závod se jede už za týden v Texasu.

GP Argentiny - MotoGP, závod

Foto: Václav Duška Jr.