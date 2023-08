MotoGP: Aleix Espargaro v závěru předjel Bagnaiu a raduje se ze své druhé výhry

Do britského závodu královské kubatury startoval z první pozice Bezzecchi. Na startu opět chyběl Alex Rins, který se zotavuje ze zranění nohy. Místo něj nastoupil Iker Lecuona. Po zranění z úvodu sezóny se vrátil Pol Espargararo.

Závod byl vypsán na dvacet kol. Po startu se vedení ujal Miller. Na druhé místo se zařadil Bezzecchi a na třetí Bagnaia. První pětku doplňovali Alex Márquez a Maverick Viňales. Ještě během prvního kola se před Bezzecchiho na druhé místo posunul Bagnaia. Quartararo se po startu z poslední pozice dostal na patnácté místo.

Ve druhém kole závodu se do čela probojoval Bagnaia, kterému se ve včerejším mokrém sprintu nedařilo. Miller se relativně rychle z vedení propadl na třetí místo za Bezzecchiho a navíc si musel dávat pozor na vítěze včerejšího sprintu, který se snažil dostat před něj. V dalším kole se pak Miller po kontaktu s Viňalesem projel mimo trať a zařadil se na čtrnácté místo za Quartarara. Alex Márquez se posunul na třetí místo. Na zemi skončil Joan Mir, který v té době jezdil mimo body. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Bagnaia, který v úvodu závodu kolidoval s Alexem Márquezem, pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol. Druhé místo držel Bezzecchi a třetí byl v tuto chvíli Alex Márquez, nicméně těsně za Alexem byl Aleix Espargaro, který měl hodně rychlé tempo. V následujícím kole se Aleix Espargaro posunul na třetí příčku.

O něco málo později musel ze závodu odstoupit Alex Márquez, který měl technický problém. Na vítězství ze včerejšího sprintu tedy nenaváže. Patnáct kol před závěrem pak skončil závod i pro Bezzecchiho, jenž ve včerejším sprintu dojel druhý. Ital dnes skončil v kotrmelcích v kačírku, ale naštěstí po nehodě odešel po svých.

Bagnaia pokračoval na první pozici i třináct kol před koncem, nicméně Aleix Espargaro měl velmi dobré tempo a rychle se mu přibližoval. Třetí byl v tuto chvíli Binder. Součástí první pětky byli dále i Viňales a Zarco. Quartararo se po startu z poslední pozice posunul na desáté místo.

Deset kol před koncem zůstával na čele Bagnaia. Druhé místo stále držel Aleix Espargaro. Třetí jezdil Maverick Viňales. Binder byl čtvrtý. Na páté místo se před Zarca posunul Oliveira. A Marini také naznačoval, že by se rád dostal před Zarca. Jorge Martin, který v úvodu závodu klesl až téměř na konec pole, se nyní propracoval na deváté místo před Bastianiniho. V následujícím kole pak Martin předjel i Morbidelliho.

Osm kol před koncem byly vyvěšeny bílé vlajky s červeným křížem, což znamenalo, že začíná pršet. Jezdci dostali svolení k výměnám strojů. Déšť se ovšem (zatím) nezdál být silný, takže jezdci zůstávali na trati. Bagnaia stále držel první místo, ale těsně za ním byli seřazení Aleix Espargaro, Maverick Viňales a Brad Binder. Jezdci Aprilie spolu bojovali o druhé místo. Šest kol před koncem upadl Marc Márquez, který kolidoval s Bastianinim.

Pět kol před koncem zamířil někteří jezdci na výměnu strojů. Byli to Morbidelli, di Giannantonio, Nakagami a Lecuona. Přední jezdci zůstali na dráze. Vedoucí čtveřici se přiblížil Oliveira, kterému se za složitých podmínek v minulosti několikrát podařilo zajet velmi dobré výsledky. Tři kola před koncem už byl Oliveira třetí - téměř současně totiž předjel Bindera i Viňalese. Druhý jezdil Aleix Espargaro a na první pozici pokračoval Bagnaia.

Při bojích na konci první desítky došlo ke kolizi mezi Marinim a Quartararem. Francouz poté najel na ulomenou kapotáž svého stroje, následně se na silně očesaném stroji dopravil do boxů, kde přesedl na druhý stroj a vrátil se zpátky do závodu. Zařadil se za svého kolegu Morbidelliho na patnácté místo.

V posledním kole se na první místo dostal Aleix Espargaro. Bagnaia klesl na druhou příčku. Třetí byl Binder. A tak to zůstalo až do konce. Aleix Espargaro si připsal druhé vítězství v kariéře. Bagnaia dorazil do cíle jako druhý, čímž navýšil své vedení v šampionátu. Brad Binder se raduje ze třetího místo. První pětku zkompletovali Oliveira a Viňales.

GP Velké Británie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 40'40,3670 2 Francesco Bagnaia Ducati 0,215 3 Brad Binder KTM 0,68 4 Miguel Oliveira Aprilia 0,75 5 Maverick Viñales Aprilia 2,101 6 Jorge Martin Ducati 7,903 7 Luca Marini Ducati 9,099 8 Jack Miller KTM 9,298 9 Johann Zarco Ducati 9,958 10 Raul Fernandez Aprilia 19,947 11 Augusto Fernandez KTM 20,296 12 Pol Espargaro KTM 66,12 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 87,605 14 Franco Morbidelli Yamaha 88,913 15 Fabio Quartararo Yamaha 89,075 16 Takaaki Nakagami Honda 98,573 17 Iker Lecuona Honda 109,674 Neklasifikováni Enea Bastianini Ducati 33'25,6840 Marc Marquez Honda 28'29,0680 Alex Marquez Ducati 10'26,7590 Marco Bezzecchi Ducati 10'08,6990 Joan Mir Honda 04'12,8490

Foto: Aprilia