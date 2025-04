MotoGP: Alex Márquez opět upadl, přesto zajel traťový rekord

Dnešní odpolední trénink nezačal vůbec dobře pro Alexe Márqueze. Čerstvě devětadvacetiletý Španěl totiž zhruba po osmi odjetých minutách dost nepříjemně upadl. Jeho stroj vrazil do ochranné bariéry, takže bylo nutné trénink na několik minut přerušit, aby mohla být bariéra opravena. Alex naštěstí po nehodě vstal a odešel po svých, ale několikrát si prohlížel pravou ruku. Na dráhu se vrátil až zhruba čtvrt hodiny před koncem, takže pravděpodobně byl na kontrole ve zdravotním středisku. Jakmile se ale mladší z bratrů Márquezových vrátil na dráhu, okamžitě se znovu dostal do rychlého tempa. Nakonec zajel nový traťový rekord a opět se tak raduje z prvního místa v tréninku. Druhé místo tentokrát obsadil Francesco Bagnaia. První trojku zkompletoval Franco Morbidelli.

Marc Márquez byl tentokrát „až“ čtvrtý, přičemž v závěru se mu těsně podařilo odvrátit pád. Fabio Quartararo měl v tréninku také velmi rychlé tempo, na začátku závěrečné čtvrthodiny držel první místo a navíc měl rozjeté další velmi rychlé kolo, v němž by teoreticky mohl svůj čas ještě výrazněji vylepšit. To se ovšem nakonec nestalo, protože jezdec své snahy ukončil pádem. Francouz po nehodě okamžitě vstal a snažil se zvednout svůj stroj, ale nakonec musel z dráhy odejít po svých. Později se ještě vrátil na dráhu a zajel pátý nejlepší čas. Následně si udělal ještě menší výlet mimo dráhu, ale tentokrát se to naštěstí obešlo bez pádu.

Kromě již zmíněných jezdců si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Aldeguer, Zarco, Acosta, di Giannantonio a Mir. Těsně mimo postup skončil Brad Binder, který to dnes odpoledne měl s pádem.

V závěru tréninku se poměrně dost padalo. Krátce po sobě skončili na zemi Miller, Raul Fernandez, Ogura a také Mir. A navíc Viñales v místě Ogurovy nehody vyjel mimo trať.

GP Španělska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Alex Marquez Ducati 1'35,991 2 Francesco Bagnaia Ducati 1'36,094 0,103 3 Franco Morbidelli Ducati 1'36,153 0,162 4 Marc Marquez Ducati 1'36,258 0,267 5 Fabio Quartararo Yamaha 1'36,419 0,428 6 Fermin Aldeguer Ducati 1'36,508 0,517 7 Johann Zarco Honda 1'36,535 0,544 8 Pedro Acosta KTM 1'36,630 0,639 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'36,636 0,645 10 Joan Mir Honda 1'36,686 0,695 11 Brad Binder KTM 1'36,741 0,75 12 Marco Bezzecchi Aprilia 1'36,798 0,807 13 Jack Miller Yamaha 1'36,854 0,863 14 Maverick Viñales KTM 1'36,937 0,946 15 Alex Rins Yamaha 1'36,957 0,966 16 Raul Fernandez Aprilia 1'37,040 1,049 17 Ai Ogura Aprilia 1'37,072 1,081 18 Luca Marini Honda 1'37,077 1,086 19 Enea Bastianini KTM 1'37,188 1,197 20 Augusto Fernandez Yamaha 1'37,219 1,228 21 Aleix Espargaro Honda 1'37,392 1,401 22 Lorenzo Savadori Aprilia 1'37,865 1,874 23 Somkiat Chantra Honda 1'38,004 2,013

Zdroj: motogp.com, foto: Gresini Racing