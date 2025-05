MotoGP: Alex Márquez svou dnešní výhrou ukončil bratrovu vítěznou sérii ve sprintech

Britský sprint byl vypsán na deset kol. Jako první do něj vyrážel Fabio Quartararo. Spolu s ním z první řady startovali i Alex Márquez a Francesco Bagnaia. Na dráze stále chybí zraněný Jorge Martin a nově se mezi absentující zařadil i Ai Ogura, který si včera dopoledne zranil nohu.

Quartararo po startu z pole position chvíli udržel první místo. Alex Márquez zůstal na druhé pozici. Druhý z bratrů Márquezových, Marc, se hned po startu posunul před Bagnaiu na třetí pozici. A ještě během prvního kola se pak Marc dostal i před svého bratra Alexe a následně i před Fabia Quartarara.

Do druhého kola už tedy najel jako první Marc Márquez. Druhý byl jeho bratr Alex. Quartararo klesl na třetí pozici a pomalu se musel začít obávat i o tuto pozici, protože Bagnaia naznačoval, že by chtěl před něj. Ani Marc Márquez si ale dlouho vedení neužil, protože v úvodu druhého kola chyboval. Do vedení se tím pádem dostal Alex Márquez.

Ve třetím kole pokračoval na první pozici Alex Márquez. Druhý byl Marc Márquez. Na třetí pozici už se dostal Bagnaia. Čtvrtý byl Quartararo. První pětku uzavíral di Giannantonio. Následovali Miller, Zarco a Aldeguer. Aldeguer byl těsně po startu o několik pozic výše než v tuto chvíli, ale v nájezdu do druhého kola chyboval, proto byl nyní až osmý.

Do pátého kola najel jako první Alex, ale Marc byl těsně za jeho zády. Na třetí pozici jezdil Bagnaia, ale ten nebyl v těsném kontaktu s vedoucí dvojicí. O čtvrté místo bojovali dva Fabiové – Quartararo a di Giannantonio.

Čtyři kola před koncem zůstávalo pořadí na prvních třech místech beze změny, nicméně čtvrtý di Giannantonio se pomalu začínal přibližovat Bagnaiovi. Fabio Quartararo na páté pozici měl momentálně o něco pomalejší tempo než jeho jmenovec Fabio di Giannantonio. Vpřed se naopak dostával Bezzecchi, který byl aktuálně na sedmé pozici.

Tři okruhy před koncem se di Giannantonio na chvíli podíval před Bagnaiu. Bagnaia mu ale předjetí vrátil. Tato situace velmi pomohla i Quartararovi se Zarcem a Bezzecchim, kteří se velmi rychle dotáhli za záda dvou Italů. Bratři Márquezovi v čele už měli poměrně komfortní náskok ve výši zhruba 3,5 sekundy.

Do posledního kola najel jako první Alex Márquez. Jeho bratr Marc zůstával na druhé pozici, ale jeho ztráta už byla přes dvě sekundy, takže přímý boj o výhru už se nedal očekávat. Na třetím místě jezdil di Giannantonio. Na čtvrté příčce už byl Bezzecchi. O páté místo bojovali Zarco , Bagnaia a Quartararo.

I tentokrát nakonec můžeme říct, že sprinterský závod vyhrál Márquez, nicméně v tomto případě to byl Alex. Marc se musel smířit s druhou pozicí. Na poslední stupínek podia vystoupil Fabio di Giannantonio. Na čtvrté místo se propracoval Marco Bezzecchi. První pětku uzavřel Johann Zarco, jenž v závěru poměrně ostře předjel svého krajana Quartarara a následně se dostal i před Bagnaiu. Bagnaia s šestou pozicí evidentně vůbec nebyl spokojen. Quartararo po startu z pole position také pravděpodobně doufal v lepší výsledek, ale nakonec obsadil sedmé místo.

Během sprintu došlo k incidentu mezi Aldeguerem a Acostou. Aldeguer vyjel do kačírku, ale naštěstí se tato situace obešla bez pádu. Acosta i navzdory kontaktu s Aldeguerem dojel osmý. Aldeguer obsadil čtrnáctou pozici. Ve sprintu ovšem boduje pouze devět jezdců. Tím posledním, kdo se dnes dočkal bodu, je Jack Miller.

GP Velké Británie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Alex Marquez Ducati 19'53,657 2 Marc Marquez Ducati 3,511 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 5,072 4 Marco Bezzecchi Aprilia 5,658 5 Johann Zarco Honda 6,707 6 Francesco Bagnaia Ducati 7,057 7 Fabio Quartararo Yamaha 7,231 8 Pedro Acosta KTM 9,186 9 Jack Miller Yamaha 9,923 10 Luca Marini Honda 10,206 11 Franco Morbidelli Ducati 10,898 12 Joan Mir Honda 11,405 13 Maverick Viñales KTM 11,933 14 Fermin Aldeguer Ducati 15,376 15 Enea Bastianini KTM 18,135 16 Miguel Oliveira Yamaha 19,213 17 Aleix Espargaro Honda 20,468 18 Lorenzo Savadori Aprilia 20,968 19 Raul Fernandez Aprilia 24,729 20 Alex Rins Yamaha 26,919 21 Somkiat Chantra Honda 32,532 Neklasifikován Brad Binder KTM 02'04,513

Zdroj: motogp.com, foto: Gresini Racing