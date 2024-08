MotoGP: Aragonský páteční program uzavřel rekordním časem Márquez

Marc Márquez, který ovládl dopolední trénink v Aragonii, odpoledne ještě zrychlil a dokonce se mu podařilo vylepšit dosavadní rekordní čas okruhu. Aleix Espargaro byl dopoledne poslední, nicméně v rozhodujícím tréninku si výrazně polepšil – posunul se na druhé místo. Třetí skončil jeho týmový kolega Maverick Viňales.

První pětku dnes odpoledne doplnili Jorge Martin a Alex Márquez. Francesco Bagnaia oproti dopoledni zaznamenal výrazný posun vpřed. Dopoledne byl až jednadvacátý a odpoledne zajel šestý čas. Franco Morbidelli se zařadil na sedmé místo. Kromě již zmíněných se z přímého postupu do druhé kvalifikace může těšit i Johann Zarco z týmu LCR Honda. Pro Zarca a zároveň i pro Hondu je to první letošní přímý postup do druhé kvalifikace. Do elitní desítky se dnes dále vešli i oba jezdci týmu Trackhouse Racing – Raul Fernandez a Miguel Oliveira. O postup budou muset zabojovat například Brad Binder, Pedro Acosta nebo také Enea Bastianini, jemuž se před dvěma lety v Aragonii podařilo zvítězit.

Závěr tréninku ovlivnil pád Jacka Millera. Jeho soupeři museli v místě nehody zpomalit. Pokud tak neučinili, byl jim jejich čas smazán. Kromě Millera během tréninku upadli (nezávisle na sobě) i Fabio Quartararo a Augusto Fernandez. Naštěstí se ale všichni zdáli být v pořádku.

GP Aragonie - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'45,801 2 Aleix Espargaro Aprilia 01'46,073 0,272 3 Maverick Viñales Aprilia 01'46,117 0,316 4 Jorge Martin Ducati 01'46,379 0,578 5 Alex Marquez Ducati 01'46,406 0,605 6 Francesco Bagnaia Ducati 01'46,591 0,79 7 Franco Morbidelli Ducati 01'46,705 0,904 8 Johann Zarco Honda 01'46,732 0,931 9 Raul Fernandez Aprilia 01'46,840 1,039 10 Miguel Oliveira Aprilia 01'46,855 1,054 11 Brad Binder KTM 01'46,884 1,083 12 Pedro Acosta KTM 01'46,932 1,131 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'46,946 1,145 14 Marco Bezzecchi Ducati 01'47,029 1,228 15 Enea Bastianini Ducati 01'47,031 1,23 16 Jack Miller KTM 01'47,269 1,468 17 Luca Marini Honda 01'47,280 1,479 18 Augusto Fernandez KTM 01'47,302 1,501 19 Alex Rins Yamaha 01'47,400 1,599 20 Fabio Quartararo Yamaha 01'47,401 1,6 21 Joan Mir Honda 01'47,843 2,042 22 Takaaki Nakagami Honda 01'48,441 2,64

Foto: Gresini Racing