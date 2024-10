MotoGP: Bagnaia k výhře ve sprintu přidal i vítězství v hlavním japonském závodě

Japonský závod třídy MotoGP byl vypsán na čtyřiadvacet kol. Z prvního místa do něj startoval nováček Pedro Acosta, pro nějž to byla jeho první pole position v královské kubatuře. Po startu se o první místo přetahovali Bagnaia a Acosta. Nakonec byl pro tuto chvíli úspěšnější Bagnaia. Acosta se zařadil na druhé místo. Třetí byl Binder. Hned v prvním kole upadl Alex Márquez po kontaktu s Joanem Mirem. Mir poté pokračoval do kačírku s Márquezovým strojem zaseknutým v zádi svého stroje. Nakonec to položil i Mir. Oba jezdci naštěstí odešli z místa nehody po svých. Incident bude vyšetřen po závodě.

Acostovi se ani tentokrát nepodařilo zužitkovat pole position. Stejně jako ve včerejším sprintu skončil Acosta na zemi. Tentokrát ovšem upadl z druhého místa. Včera to byl pád z vedoucí pozice. Po dnešní nehodě se Acosta ještě dokázal rozjet a zařadil se na konec pole.

Bagnaia i v další fázi závodu pokračoval na první pozici. Na druhé místo se po Acostově pádu posunul Jorge Martin. Následovali Binder a Marc Márquez. Dvacet kol před koncem se Márquez probojoval před Bindera na provizorní podium.

Osmnáct kol před koncem vedl Bagnaia zhruba o osm desetin před Martinem. Třetí příčku držel Marc Márquez. Binderovi se přibližoval Bastianini. Na zemi skončil Augusto Fernandez.

Šestnáct okruhů před závěrem se Bastianini pokusil předjet Bindera, ale nepodařilo se mu to. Musel se zařadit zpátky za něj. Souboj této dvojice z povzdálí pozoroval Acosta, který se po svém pádu ve třetím kole znovu rozjel. Mladý Španěl byl ovšem o kolo zpátky a patřila mu devatenáctá pozice.

Třináct kol před koncem skončil na zemi Maverick Viňales, který v té době jezdil na jedenácté pozici. Jezdec odešel po svých. Na prvních třech pozicích zůstávali Bagnaia, Martin a Marc Márquez. Na čtvrté pozici byl Bastianini, kterému už se podařilo překonat Bindera.

Jedenáct okruhů před šachovnicí chyboval Marc Márquez, čehož využil Bastianini k tomu, aby se Španělovi výrazněji přiblížil. Acosta, který v úvodu závodu upadl, zajel do boxů. Po Acostově odstoupení pokračovalo v závodě sedmnáct jezdců.

Vedoucí Bagnaia v dalších kolech závodu mírně navyšoval svůj náskok před Martinem. Osm kol před koncem vedl přibližně o 1,8 sekundy. Márquez na Martina ztrácel přes čtyři vteřiny a Bastianini byl přibližně 0,6 sekundy za Márquezem.

V dalších kolech byl naopak Martin o něco rychlejší než Bagnaia. Čtyři kola před cílem už byl rozdíl mezi vedoucí dvojicí menší než jedna vteřina. Pak se ale situace opět otočila, Bagnaia opět dokázal zvýšit náskok na 1,5 sekundy.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia. Jorge Martin na druhé pozici už v tuto chvíli zaostával o více než 1,5 sekundy. Třetí Márquez byl o další tři sekundy dále. Bastianini se držel zhruba půl sekundy za Márquezem. První pětku uzavíral Morbidelli.

Francesco Bagnaia se v Japonsku raduje z výhry. Jorge Martin dorazil do cíle jako druhý a stále vede šampionát, nicméně nyní už je jen o deset bodů před Bagnaiou. Spolu s Bagnaiou a Martinem se na stupně vítězů vydal i Marc Márquez. Na Bastianiniho zbyla nepopulární „bramborová“ medaile.

Japonec Takaaki Nakagami, který už v příštím roce nebude stálým účastníkem šampionátu MotoGP, se s domácím publikem rozloučil třináctým místem.

Další závod se jede za dva týdny v Austrálii.

Aktualizace: Alex Márquez byl penalizován za incident s Joanem Mirem v úvodním kole. V příštím závodě, do kterého nastoupí, si bude muset Alex Márquez objet dlouhé kolo.

GP Japonska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 42'09,790 2 Jorge Martin Ducati 1,189 3 Marc Marquez Ducati 3,822 4 Enea Bastianini Ducati 4,358 5 Franco Morbidelli Ducati 17,94 6 Brad Binder KTM 18,502 7 Marco Bezzecchi Ducati 19,371 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 20,199 9 Aleix Espargaro Aprilia 30,442 10 Jack Miller KTM 31,184 11 Johann Zarco Honda 31,567 12 Fabio Quartararo Yamaha 32,299 13 Takaaki Nakagami Honda 33,003 14 Luca Marini Honda 35,974 15 Raul Fernandez Aprilia 39,321 16 Alex Rins Yamaha 40,839 17 Remy Gardner Yamaha 59,547 Neklasifikováni Pedro Acosta KTM 23'15,798 Maverick Viñales Aprilia 19'33,809 Augusto Fernandez KTM 10'46,773 Lorenzo Savadori Aprilia 01'58,511 Joan Mir Honda Alex Marquez Ducati

Foto: Ducati