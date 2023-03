MotoGP: Bagnaia kraloval i druhému dni testů v Portugalsku

Jezdci dnes absolvovali druhý a zároveň poslední testovací den v Potimão. Nejlepší časy v obou dvou dnech zajížděl úřadující šampion Francesco Bagnaia. Ital se dnes jako jediný dostal pod hranici 1:38 na kolo. Jeho nejlepší kolo mělo hodnotu 1:37,968. Johann Zarco na druhém místě zaostal o 0,296 s. Na třetí pozici skončil Fabio Quartararo se ztrátou 0,334 s na Bagnaiu. Quartararo dnes testoval nové křidélko umístěné nad zadním kolem a ačkoliv dnes s křidélkem zajel rychlý čas, sdělil, že jej neplánuje znovu použít, protože se s ním necítí dobře.

Čtvrtý nejlepší čas zajel Luca Marini. První pětku uzavírá jeho kolega Marco Bezzecchi. A na dalších pozicích následovali Enea Bastianini, Alex Márquez a Jorge Martin. Mezi prvními osmi je tedy po dnešku sedm strojů značky Ducati a jedna Yamaha. Desítku pak doplňuje KTM s Bradem Binderem a Aprilia s Aleixem Espargarem v sedle.

Do dnešního programu nakonec nemohl zasáhnout Fabio di Giannantonio. Jezdec měl včera hodně nepříjemnou nehodu, po níž musel zamířit do nemocnice. O něco později pak sám jezdec na sociálních sítích informoval své fanoušky o tom, že bude v pořádku. Vzhledem k tomu, že Ital včera utrpěl otřes mozku, doporučili mu lékaři, aby dnes odpočíval. Di Giannantoniova včerejší nehoda ovšem vyvolává otázky ohledně bezpečnosti okruhu, na němž se už za dva týdny jede první závod letošního roku. Di Giannantonio si totiž po nehodě hodně stěžoval na štěrk kolem portugalské dráhy a upozorňoval na to, že kameny jsou tam příliš velké.

MotoGP - test, Portimão - 12. 3. 2023

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 1FrancescoBagnaia Ducati Lenovo Team 1'37,968 0 2 5JohannZarco Prima Pramac Racing 1'38,264 0,296 3 20FabioQuartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 1'38,302 0,334 4 10LucaMarini Mooney VR46 Racing Team 1'38,310 0,342 5 72MarcoBezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1'38,351 0,383 6 23EneaBastianini Ducati Lenovo Team 1'38,373 0,405 7 73AlexMarquez Gresini Racing MotoGP 1'38,402 0,434 8 89JorgeMartin Prima Pramac Racing 1'38,434 0,466 9 33BradBinder Red Bull KTM Factory Racing 1'38,480 0,512 10 41AleixEspargaro Aprilia Racing 1'38,569 0,601 11 88MiguelOliveira RNF MotoGP Team 1'38,584 0,616 12 12MaverickViñales Aprilia Racing 1'38,678 0,71 13 36JoanMir Repsol Honda Team 1'38,762 0,794 14 93MarcMarquez Repsol Honda Team 1'38,778 0,81 15 42AlexRins LCR Honda CASTROL 1'38,782 0,814 16 25RaulFernandez RNF MotoGP Team 1'38,854 0,886 17 43JackMiller Red Bull KTM Factory Racing 1'38,909 0,941 18 44PolEspargaro GASGAS Factory Racing Tech3 1'38,974 1,006 19 21FrancoMorbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP 1'39,066 1,098 20 30TakaakiNakagami LCR Honda IDEMITSU 1'39,309 1,341 21 37AugustoFernandez GASGAS Factory Racing Tech3 1'39,667 1,699 22 51MichelePirro Ducati Team 1'40,099 2,131 6StefanBradl Honda Test Team 0 49FabioDi Giannantonio Gresini Racing MotoGP 0

Foto: Ducati