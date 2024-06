MotoGP: Bagnaia nenašel přemožitele ani v posledním tréninku

Poslední trénink královské kubatury musel být na několik minut přerušen kvůli kamínkům v sedmé zatáčce. Krátce před přerušením v této zatáčce upadl Raul Fernandez a o něco málo dříve i Marco Bezzecchi. V obou případech to byl poměrně nepříjemný pád, ale oba jezdci dokázali odejít po svých.

Nejlepší čas dnešního dopoledního tréninku zaznamenal Fransco Bagnaia, který ovládl i oba včerejší tréninky. V Assenu se Bagnaoivi dařilo i v minulosti. Loni i předloni zde vyhrál.

Druhé místo v posledním tréninku před kvalifikací obsadil Maverick Viňales. Pedro Acosta sice ve včerejším programu neměl ideální výsledky, ani se mu nepodařilo zajistit si přímý postup do druhé kvalifikace, nicméně dnes dopoledne se dostal do tempa. V tréninku obsadil třetí místo. Do první pětky se dále dostali také Marc Márquez a Jorge Martin.

GP Nizozemska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'31,670 2 Maverick Viñales Aprilia 01'31,743 0,073 3 Pedro Acosta KTM 01'31,991 0,321 4 Marc Marquez Ducati 01'32,050 0,38 5 Jorge Martin Ducati 01'32,174 0,504 6 Franco Morbidelli Ducati 01'32,279 0,609 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'32,318 0,648 8 Alex Marquez Ducati 01'32,327 0,657 9 Raul Fernandez Aprilia 01'32,407 0,737 10 Aleix Espargaro Aprilia 01'32,411 0,741 11 Fabio Quartararo Yamaha 01'32,446 0,776 12 Jack Miller KTM 01'32,486 0,816 13 Enea Bastianini Ducati 01'32,489 0,819 14 Marco Bezzecchi Ducati 01'32,670 1 15 Brad Binder KTM 01'32,690 1,02 16 Miguel Oliveira Aprilia 01'32,766 1,096 17 Joan Mir Honda 01'32,844 1,174 18 Alex Rins Yamaha 01'33,042 1,372 19 Johann Zarco Honda 01'33,244 1,574 20 Lorenzo Savadori Aprilia 01'33,388 1,718 21 Takaaki Nakagami Honda 01'33,396 1,726 22 Augusto Fernandez KTM 01'33,410 1,74 23 Luca Marini Honda 01'33,468 1,798

Foto: Ducati