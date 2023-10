MotoGP: Bagnaia ovládl Velkou cenu Indonésie a vrací se do čela šampionátu

Do dnešního závodu v Indonésii, který byl vypsán na 27 kol, z první pozice vyrážel Luca Marini. Ital ovšem do dnešního závodu vstupoval i s tím, že si bude muset odpykat trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Jedná se o trest za nezodpovědnou jízdu při sprintovém závodě v Indii. Vzhledem k tomu, že Marini kvůli zlomenině klíční kosti vynechal hlavní závod v Indii a celý závodní víkend v Japonsku, posunul se mu trest na dnešek. Podobně to má i jeho krajan Enea Bastianini, jenž zavinil nehodu začátkem září v Katalánsku, tomu se kvůli absenci trest posunul také až na dnešek.

Nový vedoucí muž šampionátu – Jorge Martin – velmi dobře vystartoval ze šesté pozice a rychle se ujal vedení. Bagnaia, jenž včera o vedoucí pozici v šampionátu přišel, se po startu z třináctého místa také rychle posouval vpřed.

Pětadvacet kol před koncem vedl Martin. Druhý byl Viňales a třetí Quartararo. Posledně zmíněný se ovšem začal propadat. Poměrně rychle se před něj dostali Bagnaia, Aleix Espargaro a Binder.

Marini si svou pole position moc neužil, protože brzy skončil na zemi. Marini se totiž při boji o čtvrté místo dostal do kontaktu s Binderem, což právě vyústilo v Italův pád. Binder situaci ustál. Marini se po nehodě rozjel, ale záhy zamířil do boxů. V boxech si pak pomocí sáčku s ledem chladil nedávno operovanou klíční kost. Daleko se dnes nedostal ani Pol Espargaro, který také upadl v úvodu závodu.

Brad Binder za incident s Marinim dostal průjezd dlouhým kolem. Po odpykání trestu klesl na deváté místo.

Devatenáct kol před koncem opět upadl Marc Márquez. Bývalý šampion skončil na zemi i při včerejším sprintu, takže z Indonésie si nakonec neodveze ani jeden bod.

Sedmnáct okruhů před cílem pokračoval na první pozici Martin. Druhé místo držel Viňales. Bagnaia jezdil na třetí pozici. Čtvrtý byl Aleix Espargaro a první pětku uzavíral Quartararo. Oliveira, který loni v Indonésii vyhrál, nyní bojoval až v druhé polovině první desítky. Později ovšem Oliveira po kontaktu se soupeřem vyjel mimo dráhu a tím pádem z první desítky vypadl.

Pořadí na prvních třech místech se neměnilo ani v době, kdy do konce závodu zbývalo šestnáct kol. Quartararo se ovšem značně přibližoval čtvrtému Espargarovi.

O další kolo později upadl z vedoucí pozice Jorge Martin. Po zdravotní stránce se jezdec zdál být v pořádku, ale evidentně byl hodně nešťastný. Vedení se ujal Viňales. Na druhé místo se posunul Bagnaia. Pokud by byl závod dojet takto, vrátil by se Bagnaia do čela šampionátu. Do konce závodu ovšem zbývalo ještě hodně času a stát se mohlo cokoliv. Quartararovi se podařilo předjet Aleixe Espargara, což v tuto chvíli znamenalo posun na třetí místo.

Brad Binder dostal další penalizaci v podobě dlouhého kola. Tentokrát se jednalo o trest za vytlačení Oliveiry mimo dráhu.

Dvanáct kol před koncem upadl také Johann Zarco. O něco dříve skončil na zemi i Augusto Fernandez a také Joan Mir.

Deset kol před koncem pokračoval na první pozici Viňales, nicméně Bagnaia se mu přibližoval. Quartararo zůstával na třetí pozici, ale na první dva už ztrácel přes dvě sekundy. Aleix Espargaro se dále propadal. Postupně se před něj dostali di Giannantonio, Miller, Bezzecchi a Binder.

O kolo později už vedl Bagnaia. Viňales na něj rychle začal ztrácet. Quartararo zůstával třetí, ale dařilo se mu přibližovat se k Viňalesovi. Na čtvrtém místě jezdil di Giannantonio. První pětku uzavíral Binder. Aleix Espargaro, který v úvodu bojoval o přední příčky, byl v tomto okamžiku až devátý za Bastianinim.

Pět kol před závěrem vedl Bagnaia přibližně o sekundu před Viňalesem. Quartararo byl těsně za Viňalesem. Na čtvrté příčce se držel di Giannantonio. Rins, jenž se vrátil po zranění nohy, jezdil aktuálně na deváté pozici před Aleixem Espargarem.

V další fázi závodu se Quartararo snažil útočit na druhého Viňalese, ale nedařilo se mu dostat před něj. Bagnaia pokračoval na první pozici i tři kola před koncem, jeho náskok v čele byl ovšem o něco nižší než o pár kol dříve.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia. Druhý byl Viňales. Quartararo se stále lepil na Viňalese, ale recept na něj nenašel. V úplném závěru závodu se Viňales a Quartararo dostali těsně za Bagnaiova záda, ale Bagnaia si situaci pohlídal. Bagnaia tedy dnes v Indonésii slaví výhru a vrací se do čela šampionátu. Martin, který dnes do cíle nedojel, aktuálně zaostává o osmnáct bodů.

Bagnaia je prvním jezdcem od dob Marca Melandriho, jemuž se podařilo vyhrát suchou Grand Prix po startu z horší než čtvrté řady. Naposledy se to podařilo právě Melandrimu v Turecku roku 2006.

Spolu s Bagnaiou se dnes na podium vypravili Maverick Viňales a Fabio Quartararo. Na podium se tedy dostali jezdci na motocyklech tří různých značek (Ducati, Aprilia a Yamaha) a zároveň se jedná o jezdce tří různých národností (Ital, Španěl a Francouz).

Di Giannantonio, který na konci sezóny končí u Gresiniho týmu, protože na jeho místo nastupuje Marc Márquez, si dnes v Indonésii dojel pro čtvrté místo. Pro di Giannantonia to je jeho zatím nejlepší výsledek v MotoGP. Jezdec své čtvrté místo v cíli prožíval hodně emotivně. Bezzecchi navzdory tomu, že je krátce po operaci klíční kosti, dokončil závod na páté pozici.

Další závody se jedou už příští týden v Austrálii.

GP Indonésie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 41'20,2930 2 Maverick Viñales Aprilia 0,306 3 Fabio Quartararo Yamaha 0,433 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 6,962 5 Marco Bezzecchi Ducati 11,111 6 Brad Binder KTM 11,228 7 Jack Miller KTM 12,474 8 Enea Bastianini Ducati 12,684 9 Alex Rins Honda 22,54 10 Aleix Espargaro Aprilia 30,468 11 Takaaki Nakagami Honda 30,823 12 Miguel Oliveira Aprilia 36,639 13 Raul Fernandez Aprilia 42,864 14 Franco Morbidelli Yamaha 0 Neklasifikováni Johann Zarco Ducati 22'01,9410 Jorge Martin Ducati 18'21,9530 Augusto Fernandez KTM 17'08,5740 Joan Mir Honda 17'01,6680 Marc Marquez Honda 10'53,4630 Luca Marini Ducati 08'51,5420 Pol Espargaro KTM 01'39,3110

Foto: Ducati