MotoGP: Bagnaia ovládl závod ve Valencii a raduje se z obhajoby titulu

Pole position pro start dnešního závodu třídy MotoGP ve Valencii si sice vyjel Maverick Viňales, nicméně Španěl v dnešním warm upu nerespektoval černou vlajku s oranžovým kruhem (včas neodstavil svůj stroj s technickým problémem mimo dráhu), za což si vysloužil trest v podobě odsunu o tři místa na roštu. Z prvního místa tedy nakonec odstartoval Francesco Bagnaia.

Závod byl vypsán na 27 kol. Po startu se vedení ujal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Martin a na třetí Binder. Daleko dnes nedojel Bezzecchi, který hned v úvodu upadl po kontaktu s Marcem Márquezem. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nepadl. Quartararo, který dnes vynechal warm up kvůli horečce, do závodu nastoupil, ale nepodařilo se mu zopakovat tak dobrý start jako ve včerejším sprintu, kdy se po startu z patnácté pozice rychle posunul na šesté místo. Tentokrát se po startu pohyboval až mimo bodované pozice.

Bagnaia pokračoval na první pozici i ve třetím kole. Martin se na něj pokusil zaútočit, ale došlo ke kontaktu. Martin vyjel mimo dráhu a přišel o několik pozic, což pro Martina z hlediska boje o titul pochopitelně byla velká rána, protože dnes nutně potřeboval být na podiu.

Bagnaia první místo držel i v dalším průběhu. Dvaadvacet kol před závěrem ovšem došlo k rozhodujícímu momentu. Jorge Martin se srazil s Marcem Márquezem. Oba skončili na zemi, čímž bylo o titulu rozhodnuto. Bagnaia poměrně rychle klesl za Bindera a Millera, ale už jej to nemuselo trápit, protože věděl, že o titul už jej nikdo nemůže připravit. Martin plakal v boxech. Márquez musel do zdravotního střediska. O něco později se ale i Márquez vrátil do boxů a vypadal relativně v pořádku, nicméně své loučení s týmem Repsol Honda si jistě představoval jinak.

Šestnáct kol před koncem pokračoval na první pozici Binder. Druhý byl Miller a třetí místo držel Bagnaia. Těsně za Bagnaiovými zády byl Zarco. První pětku uzavíral Viňales. V závodě už nepokračoval Bastianini, jenž upadl. Z téhož důvodu jako Bastianini byl už mimo hru i Augusto Fernandez.

Dvanáct okruhů před cílem vedl Miller. Druhý byl Bagnaia a třetí Zarco. Následovali Viňales a Alex Márquez. Binder se po chybě propadl na šesté místo. Když se pak Binder pokusil předjet Alexe Márqueze, došlo mezi nimi ke kontaktu. Binder se posunul na páté místo, a Alex Márquez rázem klesl na sedmé místo za di Giannantonia. O něco málo později bylo oznámeno, že se Binder musí posunout o jedno místo vzad.

Miller si vedení dlouho neužil. Devět kol před koncem totiž upadl. Naštěstí je v pořádku. Vedení převzal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Zarco a na třetí Binder. O kolo později upadl také Alex Rins, který ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky.

Sedm okruhů před závěrem už v závodě pokračovalo jen čtrnáct jezdců. Na nejvyšší pozici se držel Francesco Bagnaia. Druhý zůstával Zarco. Nic se neměnilo ani na třetí pozici, již držel Binder. První pětku uzavírali Fabio di Giannantonio a Alex Márquez.

O dvě kola později došlo ke změně na třetí pozici. Před Bindera se posunul di Giannantonio, jenž je v poslední době ve velmi dobré formě – minulý týden si dojel pro své první vítězství v MotoGP a nyní se opět zapojil do bojů o podium.

Pádům bohužel nebyl konec. Čtyři kola před závěrem upadl Pol Espargaro, který už v příští sezóně nebude stálým účastníkem závodů MotoGP. Jezdec naštěstí od nehody odešel po svých.

V nájezdu do předposledního kola byli Bagnaia, Zarco a di Giannantonio v těsném kontaktu. Di Giannantonio se pokusil zaútočit na Zarca a uspěl. Ital se tedy posunul na druhé místo. Vedoucí trojice pak zůstala těsně u sebe i v posledním kole. Di Giannantonio se snažil útočit na vedoucího Bagnaiu. Tentokrát se ovšem před něj nedostal.

Francesco Bagnaia se dnes raduje z výhry a samozřejmě především z obhajoby titulu. Nyní už je dvojnásobným šampionem MotoGP.

Fabio di Giannantonio se tentokrát musel smířit s druhým stupínkem na podiu. Johann Zarco dorazil do cíle jako třetí. První pětku zkompletovali Brad Binder a Raul Fernandez. Alex Márquez těsně před koncem klesl na šesté místo.

Další závody se pojedou až příští rok v březnu, nicméně už příští týden jezdce čekají první přípravy na novou sezónu. Budou testovat ve Valencii.

GP Valencie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 40'58,5350 2 Fabio Di Giannantonio Ducati 0,176 3 Johann Zarco Ducati 0,36 4 Brad Binder KTM 2,347 5 Raul Fernandez Aprilia 4,636 6 Alex Marquez Ducati 4,708 7 Franco Morbidelli Yamaha 4,736 8 Aleix Espargaro Aprilia 8,014 9 Luca Marini Ducati 9,486 10 Maverick Viñales Aprilia 10,556 11 Fabio Quartararo Yamaha 12,001 12 Takaaki Nakagami Honda 21,695 13 Lorenzo Savadori Aprilia 43,297 14 Pol Espargaro KTM 0 Neklasifikováni Alex Rins Honda 29'04,1280 Jack Miller KTM 27'18,1130 Augusto Fernandez KTM 13'48,7410 Enea Bastianini Ducati 13'46,5770 Jorge Martin Ducati 07'40,3660 Marc Marquez Honda 07'40,1420 Marco Bezzecchi Ducati

Foto: Ducati