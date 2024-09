MotoGP: Bagnaia proměnil pole position ve výhru ve sprintu

Do sprintového závodu, který byl vypsán na třináct kol, startoval z první pozice Bagnaia. Spolu s ním z první řady startovali i Jorge Martin a Enea Bastianini. Po startu se na první pozici zařadil Martin a na druhou Binder. Bagnaia naopak po startu z pole position klesl na třetí místo. Binder se ovšem na druhé pozici dlouho neohřál. Ještě během prvního kola jej postupně předjeli Bagnaia, Bastianini a Marc Márquez.

Martin si během prvního kola vybudoval náskok ve výši zhruba sedmi desetin. Bagnaia pokračoval na druhé pozici. První trojku uzavíral Bastianini. Acosta se snažil zaútočit na Bindera a nakonec byl úspěšný. Mladý Španěl se posunul do první pětky.

Bagnaiovi se v dalším kole podařilo mírně snížit Martinův náskok v čele. Pořadí na prvních třech místech se neměnilo. Bastianini si ale musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože poměrně brzy dostal varování. Kromě Bastianiniho dostali varování i Quartararo a Viňales, kteří také jezdili v první desítce. Varování měl i Augusto Fernandez, ale ten byl mimo body.

Sedm kol před koncem pokračovali v první pětce Martin, Bagnaia, Bastianini, Marc Márquez a Acosta. Varování týkající se limitů dráhy už mělo pět jezdců z první desítky. Kromě již zmíněného Bastianiniho, Quartarara a Viňales byli varováni i Acosta a Morbidelli.

Rozestup mezi vedoucím Martinem a druhým Bagnaiou se dále snižoval. Šest kol před koncem Martin chyboval, čehož Bagnaia využil. Jezdci si prohodili pozice. Martin navíc dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Třetí Bastianini už na vedoucí dvojici ztrácel více než sekundu. Marc Márquez na čtvrté pozici dokonce zaostával přibližně o 2,5 sekundy. Posledně zmíněný v jednu chvíli chyboval, takže přišel o nějaký čas, ale pozici udržel.

Tři kola před koncem dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem Joan Mir. Španěl ovšem byl daleko mimo bodované pozice, takže jej penalizace příliš trápit nemusela. O něco později byl penalizován i Raul Fernandez, který ale také jezdil mimo body.

Do předposledního kola najel jako první Bagnaia s náskokem zhruba půl sekundy před druhým Martinem. Třetí Bastianini zaostával o vteřinu. První pětku stále doplňovali Marc Márquez a Pedro Acosta. Ti ovšem byli příliš daleko na to, aby mohli nějak zasáhnout do bojů o podium.

Bagnaia si dojel pro vítězství ve sprintu. Martin dorazil do cíle jako druhý. Bastianini sice v závěru vedoucí dvojici trochu dohnal, ale zůstal třetí. První pětku zkompletovali Marc Márquez a Pedro Acosta. Pro body si dojeli i Binder, Quartararo, Bezzecchi a Morbidelli.

V čele šampionátu zůstává Martin, ale Bagnaia už je za ním jen o čtyři body.

Alex Rins nakonec po konzultaci s lékaři do sprintu nenastoupil a nezúčastní se ani hlavního závodu, protože jej trápí vysoká horečka.

Hlavní nedělní závod se jede netradičně už ve 13:00.

GP Emilia-Romagna - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 19'50,237 2 Jorge Martin Ducati 0,285 3 Enea Bastianini Ducati 1,319 4 Marc Marquez Ducati 5,386 5 Pedro Acosta KTM 6,58 6 Brad Binder KTM 8,143 7 Fabio Quartararo Yamaha 8,405 8 Marco Bezzecchi Ducati 8,965 9 Franco Morbidelli Ducati 9,271 10 Maverick Viñales Aprilia 9,538 11 Miguel Oliveira Aprilia 11,542 12 Aleix Espargaro Aprilia 12,049 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 14,819 14 Alex Marquez Ducati 16,566 15 Jack Miller KTM 19,411 16 Luca Marini Honda 20,101 17 Johann Zarco Honda 20,598 18 Raul Fernandez Aprilia 20,742 19 Takaaki Nakagami Honda 25,394 20 Augusto Fernandez KTM 25,431 21 Joan Mir Honda 27,208

Foto: Ducati