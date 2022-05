MotoGP: Bagnaia se před domácím publikem v Mugellu raduje z vítězství

Do italského závodu královské kubatury startoval z první pozice domácí jezdec Fabio di Giannantonio. Pro Itala to byl jeho první start z první pozice ve třídě MotoGP. Z druhého místa vyrážel Bezzecchi a ze třetího Marini. První řada tedy byla kompletně italská a hned dva z jezdců (di Giannatonio a Bezzecchi) jsou v MotoGP prvním rokem.

Závod byl vypsán na třiadvacet kol. Vedení se v prvním kole ujal Marini. Na druhé místo se zařadil di Giannantonio a na třetí Bezzecchi. Čtvrtý byl chvíli Quartararo, ale záhy jej předjel Aleix Espargaro.

Ve druhém kole se do čela posunul Bezzecchi. Marini klesl na druhé místo. Třetí byl di Giannantonio. Quartararo se vrátil před Espargara na čtvrtou pozici. O chvíli později se pak Fabio Quartararo dostal i před svého jmenovce Fabia di Giannantonia.

Dvacet kol před cílem vedl Bezzecchi. Na druhé místo před Mariniho se posunul Quartararo. Di Giannantonio držel čtvrté místo, ale Bagnaia byl těsně za ním. V nájezdu do dalšího kola se pak Bagnaiovi podařilo di Giannantonia předjet. Bezzecchi v čele dokázal mírně poodjet Quartararovi a dalším pronásledovatelům. O kolo později pak skončil na zemi Pol Espargaro. Pád to byl evidentně nepříjemný, jezdci se moc nechtělo vstávat.

Osmnáct okruhů před závěrem se nic neměnilo na první pozici. Na druhé místo se ovšem posunul Bagnaia, který si během krátké chvíle poradil s Marinim i Quartararem. První pětku uzavíral di Giannantonio, ale o kolo později jej už překonal Aleix Espargaro.

Šestnáct kol před cílem upadl Joan Mir. A hned krátce po Mirovi upadl i jeho kolega Alex Rins. Oba jezdci Suzuki tedy ukončili druhý závod po sobě pádem.

V době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, už vedl Bagnaia. Nováček Bezzecchi klesl na druhou pozici. Třetí zůstával Quartararo. Relativně těsně za Quartararem byli Marini a Aleix Espargaro. O dvě kola později se ovšem Quartararo dokázal posunout na druhé místo před Bezzecchiho. O malou chvíli později přišel Bezzecchi i o třetí místo, protože jej předjel jeho kolega Marini. Pořadí na prvních třech místech tedy v tuto chvíli bylo: Bagnaia, Quartararo a Marini. Bagnaia vedl zhruba o vteřinu. Quartararo, Marini, Bezzecchi a Aleix Espargaro byli těsně za sebou. Šestý Zarco ztrácel na jezdce před sebou přes půl vteřiny. Nicméně jedenáct kol před koncem už byli Zarco spolu s Bastianim součástí skupiny bojující o druhé místo.

Deset kol před cílem upadl Enea Bastianini. Jezdec naštěstí odešel po svých.

V době, kdy do konce závodu zbývalo sedm kol, stále vedl Bagnaia. Druhý Quartararo byl zhruba vteřinu za ním. Třetí jezdil Bezzecchi, ale útočil na něj Aleix Espargaro. V první pětce už byl i Zarco, který překonal Mariniho. Di Giannnatonio, který startoval z pole position, byl v tuto chvíli desátý. O další kolo později zůstávalo pořadí na prvních dvou místech stejné, ke změně však došlo na třetí pozici, kam se posunul Aleix Espargaro.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia, druhý byl Quartararo a třetí Aleix Espargaro. První trojice nebyla v nejtěsnějším kontaktu, takže k bojům mezi nimi nedocházelo a v nezměněném pořadí dojeli až do cíle. Bagnaia se tedy před domácím publikem raduje z výhry. Quartararo dojel druhý a navýšil tak svůj náskok v čele šampionátu. Aleix Espargaro dorazil do cíle jako třetí. V průběžném pořadí šampionátu je nyní Aleix na druhé pozici a na Quartarara ztrácí osm bodů.

Těsně pod podiem skončil Zarco. Nováček Bezzecchi si před domácím publikem dojel pro páté místo. Následovali Marini, Brad Binder, Nakagami a Oliveira. Desítku uzavřel Marc Márquez, který příští týden absolvuje další operaci zraněné paže a není jisté, kdy se vrátí.

Další závod se jede už za týden v Katalánsku.

GP Itálie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 63FrancescoBagnaia Ducati 175,1 41'18,9230 2 20FabioQuartararo Yamaha 175,1 0,635 3 41AleixEspargaro Aprilia 175 1,983 4 5JohannZarco Ducati 175 2,59 5 72MarcoBezzecchi Ducati 174,9 3,067 6 10LucaMarini Ducati 174,9 3,875 7 33BradBinder KTM 174,9 4,067 8 30TakaakiNakagami Honda 174,4 10,944 9 88MiguelOliveira KTM 174,3 11,256 10 93MarcMarquez Honda 174,3 11,8 11 49FabioDi Giannantonio Ducati 174,2 12,916 12 12MaverickViñales Aprilia 174,2 12,917 13 89JorgeMartin Ducati 173,9 17,24 14 73AlexMarquez Honda 173,9 17,568 15 43JackMiller Ducati 173,9 17,687 16 40DarrynBinder Yamaha 173,7 20,265 17 21FrancoMorbidelli Yamaha 173,7 20,296 18 51MichelePirro Ducati 173,6 21,305 19 87RemyGardner KTM 173 30,548 20 4AndreaDovizioso Yamaha 173 31,011 21 25RaulFernandez KTM 172,2 42,723 22 32LorenzoSavadori Aprilia 164,9 41'58,6110 Neklasifikováni 23EneaBastianini Ducati 174,8 13 kol 36JoanMir Suzuki 172,8 7 kol 42AlexRins Suzuki 173,5 7 kol 44PolEspargaro Honda 171,2 4 kola

Foto: Václav Duška Jr.