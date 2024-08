MotoGP: Bagnaia se stal vítězem rakouského sprintu a opět vede šampionát

Francesco Bagnaia vyhrál rakouský sprint a opět se vrátil do čela šampionátu. Jorge Martin navzdory penalizaci skončil druhý. Třetí místo obsadil Aleix Espargaro. Marc Márquez upadl v době, kdy jezdil na druhé pozici.

Do rakouského sprintu, který byl vypsán na čtrnáct kol, startoval z první pozice Jorge Martin. Spolu s ním vyráželi z první řady i Francesco Bagnaia a Marc Márquez. V prvním kole o přední příčky bojovala právě zmíněná trojice. Nejprve se vedení na chvíli ujal Bagnaia, ale záhy jej vystřídal Martin. Marc Márquez jezdil na třetí pozici. Krátce po startu upadl mladší z bratrů Márquezových. Alex sice ještě dokázal svůj stroj znovu rozjet, ale jeho ztráta už byla příliš velká na to, aby mohl pomýšlet na dobré umístění.

V druhém kole udělal chybu Jorge Martin. Španěl vyjel mimo dráhu a při návratu se zařadil těsně za vedoucího Bagnaiu. Martinův výlet byl navíc vyšetřován komisaři. První pětku doplňovali Aleix Espargaro a Jack Miller.

Devět okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Bagnaia, druhý byl Jorge Martin. Nicméně v této chvíli bylo právě oznámeno, že si Martin bude muset objet dlouhé kolo, protože dle pravidel měl svým výše zmíněným výjezdem mimo trať, kde minul dvojzatáčku, ztratit alespoň sekundu, což se nestalo.

Po odpykání trestu klesl Martin za Marca Márqueze a zařadil se těsně před Aleixe Espargara. Francesco Bagnaia pokračoval na první pozici. Márquez za Bagnaiou zaostával o 1,7 sekundy.

Pět kol před závěrem byly rozestupy mezi první trojicí poměrně dost velké na to, aby se mohlo jejich pořadí změnit v případě, že by všichni jezdci pokračovali bez větších chyb. Chyba ovšem přišla. Na druhé pozici jedoucí Marc Márquez skončil na zemi. Jezdec je naštěstí v pořádku, dokonce se i znovu rozjel, ale záhy zamířil do boxů.

Tři kola před koncem vedl Bagnaia o více než čtyři sekundy před druhým Martinem. Na třetí pozici jezdil Aleix Espargaro. První pětku doplňovali Bastianini a Miller. O šesté místo bojovali Morbidelli a Binder.

Francesco Bagnaia si nakonec neohroženě dojel pro vítězství ve sprintu. Jorge Martin dorazil do cíle jako druhý. Na podium se podíval i Aleix Espargaro. Těsně pod stupni vítězů skončil Enea Bastianini. První pětku doplnil Jack Miller

Šampionát nyní opět vede Bagnaia, který má stejný počet bodů jako Martin na druhé pozici. Bagnaia má ovšem na svém kontě více vítězství než Španěl, takže je vedoucím mužem Bagnaia.

GP Rakouska - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 20'59,768 2 Jorge Martin Ducati 4,673 3 Aleix Espargaro Aprilia 7,584 4 Enea Bastianini Ducati 9,685 5 Jack Miller KTM 10,421 6 Franco Morbidelli Ducati 10,523 7 Brad Binder KTM 10,941 8 Marco Bezzecchi Ducati 11,932 9 Pol Espargaro KTM 15,101 10 Pedro Acosta KTM 16,611 11 Maverick Viñales Aprilia 16,759 12 Fabio Quartararo Yamaha 17,943 13 Miguel Oliveira Aprilia 18,304 14 Raul Fernandez Aprilia 19,185 15 Johann Zarco Honda 21,33 16 Takaaki Nakagami Honda 22,94 17 Luca Marini Honda 25,83 18 Lorenzo Savadori Aprilia 26,622 19 Joan Mir Honda 27,458 20 Alex Marquez Ducati 37,87 Neklasifikováni Augusto Fernandez KTM 17'07,833 Marc Marquez Ducati 15'46,728 Alex Rins Yamaha 15'37,882 Stefan Bradl Honda 08'07,794

Foto: Ducati