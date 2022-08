MotoGP: Bagnaia si dnes ve Velké Británii připsal čtvrtou výhru sezóny

Do britského závodu královské kubatury startoval jako první Zarco. Z první řady spolu s ním vyráželi také Viňales a Miller. Bradl, který nahrazuje zraněného Márqueze, se musel na roštu odsunout o tři místa vzad. Jezdec byl včera příliš pomalý v blízkosti závodní stopy a omezoval tak své soupeře. Penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem musel absolvovat Fabio Quartararo, který v předchozím závodě zavinil kolizi s Aleixem Espargarem.

Závod byl vypsán na dvacet kol. Po startu se vedení ujal Zarco a na druhé místo se zařadil jeho krajan Quartararo. Viňales po startu z první řady klesl na páté místo. Aleix Espargaro, který navzdory včerejšímu těžkému pádu, zajel v kvalifikaci šestý čas, byl v tuto chvíli sedmý.

Sedmnáct kol před koncem vedl Zarco. Quartararo byl druhý a třetí místo držel Miller. Na čtvrtou příčku se posunul Rins. Bagnaia uzavíral první pětku. Quartararo si ovšem ještě musel odpykat svůj trest, což se stalo o kolo později. Po průjezdu dlouhým kolem klesl Quartararo na páté místo za Bagnaiu. Rins, který ve Velké Británii vyhrál v roce 2019, byl nyní třetí a snažil se útočit na Millera. Ze souboje Millera a Rinse se rázem stal souboj o vedení v závodě, protože Zarco z první pozice upadl. Francouz je v pořádku a po nehodě se rozjel, ale záhy byl povolán do boxu.

Patnáct kol před koncem se vedení ujal Rins. Miller byl druhý a první trojku uzavíral Bagnaia. Quartararo byl navzdory penalizaci čtvrtý a na první trojku nijak výrazně neztrácel, nicméně stejně tak ani jezdci za ním neměli skoro žádnou ztrátu.

Dvanáct okruhů před cílem vedl Rins. Druhý byl Bagnaia a třetí Miller. Čtvrtý jezdil Martin. Na páté místo se posunul Viňales, jenž si nakonec dokázal poradit s Quartararem, na nějž si už nějakou dobu brousil zuby. Quartararo si teď musel dávat pozor na Mira, který byl nedaleko za ním.

I zhruba v polovině závody byly rozestupy mezi jezdci relativně malé. Devět kol před koncem se vedení ujal Bagnaia. Rins klesl na druhé místo. První trojku doplňoval Miller. Těsně následovali Martin a Viňales. Osm kol před koncem už byl Viňales čtvrtý před Martinem. Vedoucí Bagnaia dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Aleix Espargaro se navzdory zranění ze včerejška držel v první desítce.

Šest kol před šachovnicí pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhý už byl Miller. Rins klesl na třetí místo. Jeho kolega Mir v té době upadl z osmé pozice krátce poté, co jej předjel Bastianini. O kolo později se Bastianini na chvíli dostal před Quartarara na šestou příčku, ale ten jej zase předjel zpátky. K bojům docházelo i mezi Viňalesem a Martinem – ti bojovali o čtvrté místo.

Čtyři okruhy před cílem stále vedl Bagnaia. Miller držel druhé místo. Na třetí příčku se posunul Viňales. Rins klesl mimo podium. Pokles zaznamenal i Quartararo, jejž předjel Bastianini. Nyní na Quartarara útočil Oliveira. Zraněný Aleix Espargaro byl devátý. V dalším kole došlo ke změně na druhé pozici – Viňales předjel Millera. Bagnaia měl v čele mírný náskok.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia. Druhý byl Viňales a třetí Miller. Bagnaia první místo udržel a raduje se z výhry. Maverick Viňales dorazil do cíle jako druhý, což je jeho zatím nejlepší umístění s motocyklem značky Aprilia. Miller obsadil třetí místo. Na Bastianiniho zbyla nepopulární „bramborová“ medaile. První pětku doplnil Martin. Oliveira se nakonec probojoval až na šesté místo. Rins naopak klesl na sedmou příčku. Fabio Quartararo dorazil do cíle jako osmý a nadále vede šampionát. Druhý muž průběžného pořadí – Aleix Espargaro – dnes dojel hned za Quartararem. Aktuální rozdíl mezi nimi je 22 bodů.

GP Velké Británie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 63FrancescoBagnaia Ducati 176,2 40'10,2600 2 12MaverickViñales Aprilia 176,2 0,426 3 43JackMiller Ducati 176,2 0,614 4 23EneaBastianini Ducati 176,1 1,651 5 89JorgeMartin Ducati 176,1 1,75 6 88MiguelOliveira KTM 176 2,727 7 42AlexRins Suzuki 176 3,021 8 20FabioQuartararo Yamaha 175,9 3,819 9 41AleixEspargaro Aprilia 175,9 3,958 10 72MarcoBezzecchi Ducati 175,7 6,646 11 33BradBinder KTM 175,6 7,73 12 10LucaMarini Ducati 175,2 13,439 13 30TakaakiNakagami Honda 175,2 13,706 14 44PolEspargaro Honda 175,2 13,906 15 21FrancoMorbidelli Yamaha 175 16,359 16 4AndreaDovizioso Yamaha 174,7 20,805 17 73AlexMarquez Honda 174,7 21,099 18 87RemyGardner KTM 174,4 24,579 19 6StefanBradl Honda 174,1 28,773 20 40DarrynBinder Yamaha 173,8 33,653 21 25RaulFernandez KTM 173,6 35,601 22 49FabioDi Giannantonio Ducati 173,6 36,46 Neklasifikováni 36JoanMir Suzuki 176,1 6 kol 5JohannZarco Ducati 159,8 12 kol

Foto: Václav Duška Jr.