MotoGP: Bagnaia si v Assenu dojel pro třetí vítězství v řadě

Aktualizace: Marc Márquez byl penalizován. Alex Rins má zlomené zápěstí.

Na startu dnešního závodu MotoGP v Assenu nakonec chyběli Aleix Espargaro a Lorenzo Savadori, kteří se zranili při včerejším sprintu. Espargaro má zlomenou záprstní kost a Savadori si poranil bederní obratle.

S penalizací do nizozemského závodu vstupoval Jorge Martin, jenž se musel z druhého místa na roštu odsunout na páté, protože během kvalifikace se v jednu chvíli pohyboval příliš pomalu v blízkosti ideální stopy, čímž ohrožoval soupeře.

Závod byl vypsán na 26 kol. Bagnaia, který vyrážel z pole position, udržel po startu první místo. Na druhou příčku se na chvíli zařadil Viňales, ale rychle jej předjel Martin. Velmi nepříjemný pád měl hned po startu Alex Rins. O několik minut později se Rins objevil v záběrech televizních kamer, jak sedí. Aktualizace: Rins má zlomené zápěstí.

Do druhého kola najel Bagnaia jako první s náskokem zhruba půl vteřiny před Martinem. Za ním už jel Marc Márquez. První pětku doplňovali Viňales a Acosta. Alex Márquez, který se vlivem Martinovy penalizace posunul do první startovní řady, svou pozici neudržel, v druhém kole jezdil na šestém místě.

Třiadvacet kol před závěrem upadl Marco Bezzecchi. Ital se po nehodě rychle dokázal zvednout a znovu usednout na svůj stroj. Záhy ovšem zamířil do boxů. Bezzecchiho týmový kolega di Giannantonio si ovšem aktuálně vedl velmi dobře. Zajížděl rychlé časy a posunul se na páté místo před Acostu. Varování týkající se překračování limitů dráhy dostal Marc Márquez, jenž aktuálně jezdil na třetí pozici.

Dvacet okruhů před závěrem skončil na zemi také Joan Mir. Jezdec se zdál být po nehodě v pořádku. Pořadí na prvních třech místech se v tomto kole zatím neměnilo, ale di Giannantonio byl hodně rozjetý. Podařilo se mu předjet Viňalese a pomalu už si brousil zuby na třetího Marca Márqueze.

V době, kdy do konce závodu zbývalo osmnáct kol, pokračoval na první příčce Bagnaia. Nic se neměnilo ani na druhém místě, kde byl Martin. Na třetí pozici už se ale posunul di Giannantonio. Marc Márquez se ani nesnažil di Giannantoniovi v předjetí nijak bránit. Pořadím klesal i Marcův bratr Alex.

Přestože se di Giannantonio relativně snadno dostal před Marca Márquze, ujet mu nedokázal. I třináct kol byl Márquez těsně za Italovými zády. Bagnaia mezitím v čele mírně navyšoval svůj náskok před druhým Martinem. V tuto chvíli se jednalo přibližně o 1,5 sekundy.

Jedenáct okruhů před závěrem dostal Oliveira penalizaci v podobě dlouhého kola kvůli překračování limitů dráhy. Portugalský závodník jezdil aktuálně na čtrnácté pozici. Během projíždění dlouhým kolem chyboval, takže si musel průjezd zopakovat.

Pořadí v první pětce se neměnilo ani ve chvíli, kdy do cíle zbývalo odjet devět kol, ačkoliv di Giannantonio, Marquez a Viňales jezdili těsně u sebe. K této trojici se navíc přibližoval Bastianini, jemuž se zrovna podařilo předjet Acostu.

Osm kol před koncem se na třetí příčku posunul Viňales. Márquez zůstal čtvrtý a di Giannantonio rázem klesl z třetí pozice na pátou. A tím Italův propad nekončil. Záhy se před něj dostal také jeho krajan Bastianini a pomalu se na něj chystal i španělský jezdec Acosta.

O dvě kola později se Bastianini dostal na čtvrté místo před Márqueze. Márquez na chvíli vyjel mimo dráhu. Při návratu na trať se zařadil těsně před di Giannantonia, který jej následně předjel. Márquez si to ovšem nenechal líbit a rychle se vrátil před Itala a navíc mu opět dokázal ujet. Di Giannantonio v další fázi bojoval s Acostou o šesté místo.

Čtyři okruhy před závěrem se Bastianini dokázal posunout na třetí pozici před Viňalese. Na prvních dvou pozicích se nic neměnilo, tam se stále drželi Bagnaia a Martin. Bagnaia měl před Martinem náskok ve výši zhruba dvou sekund. Bastianini ztrácel dalších šest sekund. V těsném sledu za Bastianinim jeli Viňales, Marc Márquez a di Giannantonio. První desítku doplňovali Acosta, Binder, Alex Márquez a Raul Fernandez.

V předposledním kole dostal varování týkající se překračování limitů dráhy na druhém místě jedoucí Martin. Jeho náskok před třetím Bastianinim byl ovšem natolik velký, že by eventuálně měl dost času i na případnou penalizaci.

V posledním kole upadl Acosta ze sedmého místa. Jezdec by měl být v pořádku. Na prvních třech místech se pořadí nezměnilo. Bagnaia si suverénně dojel pro výhru. Jorge Martin dorazil do cíle jako druhý, ale navzdory tomu zůstává v čele šampionátu. Nyní vede o deset bodů před Bagnaiou. Jako třetí se dnes do cíle dopravil Enea Bastianini.

Maverick Viňales těsně před koncem vyjel mimo ideální stopu, čehož využil Marc Márquez a málem i Fabio di Giannantonio. Marc Márquez tedy nakonec dojel do cíle jako čtvrtý, Viňales jako pátý s di Giannantonio šestý. Viňales byl ovšem následně penalizován kvůli překročení limitů dráhy v posledním kole, takže si s di Giannantoniem musel prohodit pozici.

Bagnaia, který vyhrál předchozí závody v Katalánsku a v Itálii, si připsal další výhru v Assenu, kde se mu podařilo zvítězit i v předchozích dvou letech. Od vzniku kategorie MotoGP v roce 2002 se ještě žádnému jezdci nepodařilo vyhrát v Assenu tři závody ve třech po sobě jdoucích letech, nicméně v devadesátých letech (tehdy ještě v pětistovkách) vyhrál Mick Doohan v Assenu dokonce pětkrát v řadě.

Další závod MotoGP se jede už za týden v Německu.

Aktualizace: Marc Márquez po závodě obdržel penalizaci ve výši 16 sekund a klesl tím pádem na desáté místo. Jednalo se o trest za nesprávný tlak v pneumatikách.

GP Nizozemska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 40'07,214 2 Jorge Martin Ducati 3,676 3 Enea Bastianini Ducati 7,073 4 Marc Marquez Ducati 7,868 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 8,299 6 Maverick Viñales Aprilia 8,258 7 Brad Binder KTM 16,005 8 Alex Marquez Ducati 21,095 9 Raul Fernandez Aprilia 22,368 10 Franco Morbidelli Ducati 23,413 11 Jack Miller KTM 24,004 12 Fabio Quartararo Yamaha 24,057 13 Johann Zarco Honda 42,767 14 Augusto Fernandez KTM 42,871 15 Miguel Oliveira Aprilia 44,429 16 Takaaki Nakagami Honda 46,246 17 Luca Marini Honda 70,937 Neklasifikováni Pedro Acosta KTM 38'45,792 Joan Mir Honda 09'29,405 Marco Bezzecchi Ducati 09'00,239 Alex Rins Yamaha

Foto: Ducati