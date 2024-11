MotoGP: Bagnaia vítězí v Malajsii, o titulu rozhodne poslední závodní víkend

Francesco Bagnaia vyhrál dnešní závod v Malajsii. Jorge Martin dojel do cíle jako druhý, takže o titulu ještě není rozhodnuto. Na nejnižší stupínek podia se vydal Enea Bastianini. Nejdůležitější zprávou ovšem je, že Jack Miller by měl být po dnešní hrozivé nehodě v pořádku. Ze zdravotního střediska odešel po svých.

Závod třídy MotoGP v Sepangu byl vypsán na dvacet kol. Z první řady do něj startovali Francesco Bagnaia, Jorge Martin a Alex Márquez. Na startu opět chyběl zraněný Oliveira. Místo něj závodil Lorenzo Savadori. Nestartoval ani Fabio di Giannantonio, jenž včera podstoupil plánovanou operaci ramene. Itala v Malajsii zastupuje jeho krajan Andrea Iannone. Co se týče počasí, v Malajsii jako tradičně panuje velké horko, což je náročné pro jezdce i techniku. Navíc opět hrozil i déšť.

Hned v úvodu závodu spolu hodně bojovali o vedení Bagnaia a Martin. Nakonec to ale bylo jedno, protože krátce po startu došlo k nepříjemné nehodě. Na zemi skončili Miller, Binder a Quartararo. Binder a Quartararo odešli po svých. Quartararo sice kulhal, ale nevypadalo to na nic vážného. Miller ale zůstal ležet na dráze a byl ošetřován lékaři. Pochopitelně musela být vyvěšena červená vlajka. Miller byl o několik minut později z místa nehody odvezen sanitkou. Delší dobu se sice bližší informace o Millerově stavu neobjevovaly, ale nakonec přišla výborná zpráva. Miller by měl být v pořádku. O něco málo později už byl dokonce vidět v záběrech televizních kamer, jak odchází ze zdravotního střediska po svých.

Boxová ulička se znovu otevřela v 8:20 našeho času a závod byl zkrácen na devatenáct kol. Na opakovaný start se vydali i Binder a Quartararo, kteří měli za sebou těžký pád. Binder ovšem po zaváděcím kole zamířil do boxů.

Po opakovaném startu se vedení ujal Bagnaia. Za něj se zařadil Martin. Následovali Marc Márquez, Morbidelli a Bastianini. Alex Márquez po startu z třetí pozice klesl na šesté místo. Za něj se zařadili oba jezdci Yamahy.

Bagnaia a Martin spolu hned od startu intenzivně a ostře bojovali. Několikrát se vystřídali ve vedení. Jejich boj ze třetí pozice pozoroval Marc Márquez, ale neútočil na ně. Patnáct kol před koncem už měl Bagnaia menší náskok před Martinem, takže boje ustaly. Marc Márquez zůstával třetí. O čtvrté místo bojovali Morbidelli a Bastianini. Na šesté pozici pokračoval Alex Márquez. Následovali Acosta a Quartararo.

Čtrnáct kol před koncem upadl Joan Mir. Jezdec je v pořádku, ale na boje o přední pozice neměl jeho pád vliv. O několik málo okamžiků později upadl Morbidelli. Ani jemu se naštěstí nic nestalo, ale jeho šance na boj o první pětku byla pryč. Pádům bohužel nebyl konec. Krátce po Morbidellim upadl i Marc Márquez. I on je v pořádku. Na třetí místo se po Márquezově pádu posunul Bastianini. Na prvních dvou místech se pořadí neměnilo.

Jedenáct kol před cílem pokračoval na první pozici Bagnaia. Následovali Martin, Bastianini, Alex Márquez a Pedro Acosta. Nováček Acosta se mladšímu z bratrů Márquezových přibližoval. Fabio Quartararo, který byl jedním z účastníků děsivé nehody před přerušením, jezdil v tuto chvíli na šesté pozici.

Bastianini na třetí pozici v jednu chvíli chyboval, udělal si menší výlet mimo dráhu, takže se mu Alex Márquez a Pedro Acosta trochu přiblížili, ale pak Bastianini opět zabral. Acosta se i v další fázi závodu držel blízko Alexe Márqueze, ale zatím nebyl až tak blízko, aby mohl útočit. Franco Morbidelli i Marc Márquez, kteří o něco dříve upadli, pokračovali v závodě, ale oba byli mimo bodované pozice.

Sedm okruhů před závěrem už se Acosta pokusil zaútočit na čtvrté místo Alexe Márqueze, ale nepodařilo se mu to. Na samotném čele se pořadí neměnilo. Bagnaia pokračoval ve vedení, přičemž před Martinem měl v tuto chvíli náskok zhruba ve výši dvou sekund. Bastianini ztrácel ještě mnohem více a navíc se jeho ztráta na druhého Martina dále zvětšovala.

Čtyři kola před šachovnicí sice nadále vedl Bagnaia, ale Martinovi se najednou poměrně rychle dařilo Bagnaiův náskok snižovat. Pak měl ovšem Martin jeden horký moment, kvůli němuž několik desetin ztratil, takže na případný útok už mohl definitivně zapomenout.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia s náskokem téměř tří sekund před druhým Martinem. Třetí Bastianini zaostával o dalších více než sedm sekund. Do cíle už se pořadí na prvních třech místech nezměnilo. Bagnaia vyhrál. Martin skončil druhý. Na podium se podíval i Bastianini. „Bramborovou“ medaili si z Malajsie veze Alex Márquez. První pětku doplnil Pedro Acosta. Fabio Quartararo, který byl jedním z účastníků těžké nehody, kvůli níž musel být závod přerušen, nakonec dorazil do cíle jako šestý.

Nyní je Martin v čele šampionátu o 24 bodů. O titulu tedy definitivně rozhodne až poslední závod sezóny. Aby Martin slavil titul už po sprintu, bude muset získat alespoň o dva body více než Bagnaia.

Poslední závod roku se dle původního plánu měl jet za dva týdny ve Valencii, ale kvůli povodním se Valencii nepojede. Pravděpodobně se závod přesune do Barcelony, ale ještě se čeká na oficiální potvrzení.

GP Malajsie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 38'04,563 2 Jorge Martin Ducati 3,141 3 Enea Bastianini Ducati 10,484 4 Alex Marquez Ducati 12,23 5 Pedro Acosta KTM 13,699 6 Fabio Quartararo Yamaha 16,245 7 Maverick Viñales Aprilia 19,447 8 Alex Rins Yamaha 20,611 9 Marco Bezzecchi Ducati 21,994 10 Augusto Fernandez KTM 22,174 11 Johann Zarco Honda 25,625 12 Marc Marquez Ducati 27,276 13 Aleix Espargaro Aprilia 27,604 14 Franco Morbidelli Ducati 27,949 15 Luca Marini Honda 28,838 16 Raul Fernandez Aprilia 38,847 17 Andrea Iannone Ducati 47,599 18 Lorenzo Savadori Aprilia 48,956 Neklasifikováni Takaaki Nakagami Honda 28'56,516 Joan Mir Honda 10'11,575 Brad Binder KTM Jack Miller KTM

Foto: Ducati