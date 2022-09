MotoGP: Bagnaia vybojoval čtvrté vítězství v řadě

Poprvé od závodu v Argentině roku 2018 startoval do závodu z pole position Jack Miller. Francesco Bagnaia se sice kvalifikoval na druhé místo, ale kvůli penalizaci za páteční incident, kdy zbrzdil jiné jezdce, klesl na roštu na páté místo. Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – startoval až z osmé pozice. Andrea Dovizioso dnešním závodem ukončil svou kariéru jezdce MotoGP – Ital se totiž rozhodl, že ani nedokončí celou sezónu.

Po startu závodu se vedení ujal Miller, který startoval z první pozice. Na druhé místo se zařadil Bastianini a na třetí Bagnaia.

Hned v úvodu upadli Zarco, Pirro a Pol Espargaro. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nakonec nepadl.

Miller si vedení závodu dlouho neužil, protože záhy upadl. Jezdec je v pořádku. Krátce po něm upadl také Bezzecchi. Ani jemu se nic nestalo. Miller i Bezzecchi se po svých nehodách ještě dokázali rozjet. Vedení se ujal Bastianini. Na druhé místo se posunul Bagnaia a na třetí Viňales.

Pětadvacet kol před koncem klesl Bastianini na druhé místo a vedení převzal Bagnaia. Následně se před Bastianiniho dostal i Viňales. Na zemi skončili Morbidelli a di Giannantonio, kteří ovšem nebyli v bojích o nejvyšší příčky.

Dvaadvacet okruhů před závěrem se nic neměnilo na prvních třech příčkách – vedl Bagnaia, druhý byl Viňales a třetí Bastianini. Čtvrtý Marini byl sice těsně za Bastianinim, ale k předjetí zde (zatím) nedocházelo. Na páté místo před Aleixe Espargara se ovšem posunul Fabio Quartararo, který tentokrát startoval až ze třetí řady.

Bagnaia pokračoval na prvním místě i v době, kdy do konce závodu zbývalo šestnáct kol. Viňales na druhé pozici dostal varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si na to musel dávat pozor, jinak by mohl dostat penalizaci. Stejné varování dostal i Martin, který jezdil na sedmé pozici.

První čtveřice jezdců jela relativně těsně za sebou i patnáct kol před koncem a ani pátý Quartararo nebyl nijak daleko za nimi. Šestý Aleix Espargaro již zaostával o více než 1,5 sekundy.

Třináct kol před závěrem se stále nic neměnilo v pořadí na prvních pěti místech, jen Quartararo dostal varování ohledně překračování limitů dráhy.

O kolo později byl Bastianini široký v jedné ze zatáček, čehož málem využil Luca Marini, ale nakonec Bastianini zůstal třetí. Bagnaia s Viňalesem mu ovšem trochu ujeli, nicméně nejednalo se o nic, co by nešlo rychle dohnat. Bastianini se brzy zase vrátil těsně za Viňalese. Marini naopak postupem času ztrácel a ztrácel i Quartararo na pátém místě.

Osm kol před koncem pokračoval ve vedení Bagnaia. Bastianini se dostal na druhé místo před Viňalese. Boj mezi Bastianinim a Viňalesem trochu pomohl Bagnaiovi k tomu, aby se od nich mírně odpoutal. Marini zůstával čtvrtý a Quartararo pátý.

Varování týkající se limitů dráhy dostal také Bastianini. Nicméně Bastianini byl v této fázi závodu hodně rychlý – šest kol před koncem byl zase těsně za vedoucím Bagnaiou. Třetí Viňales už trochu ztrácel. Quartararo se naopak přibližoval k Marinimu, který jezdil na čtvrtém místě.

Krátce před koncem závodu byl za překračování limitů dráhy penalizován Miguel Oliveira, který ovšem nebyl v bojích o podium.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia, přičemž Bastianiniho měl těsně za sebou. Třetí Viňales už byl relativně dost daleko za nimi.

V úplném závěru to bylo mezi budoucími kolegy Bagnaiou a Bastianinim hodně těsné. Nicméně nakonec si Bagnaia připsal čtvrté vítězství v řadě a posunul se díky tomu na druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Na Quartarara nyní ztrácí 30 bodů. Třetí Aleix Espargaro zaostává za Quartararem o 33 bodů.

Bagnaia je prvním jezdcem Ducati, který dokázal vyhrát čtyři závody v řadě. Na podium se dnes s Bagnaiou vydali Enea Bastianini a Maverick Viňales. Luca Marini skončil čtvrtý. Fabio Quartararo doplnil první pětku. Aleix Espargaro skončil šestý.

GP San Marina - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 63FrancescoBagnaia Ducati 164 41'43,1990 2 23EneaBastianini Ducati 164 0,034 3 12MaverickViñales Aprilia 163,8 4,212 4 10LucaMarini Ducati 163,7 5,283 5 20FabioQuartararo Yamaha 163,7 5,771 6 41AleixEspargaro Aprilia 163,4 10,23 7 42AlexRins Suzuki 163,2 12,496 8 33BradBinder KTM 163,1 14,661 9 89JorgeMartin Ducati 162,9 17,732 10 73AlexMarquez Honda 162,6 21,986 11 88MiguelOliveira KTM 162,5 23,685 12 4AndreaDovizioso Yamaha 162,1 29,276 13 25RaulFernandez KTM 162,1 30,433 14 6StefanBradl Honda 162 31,768 15 30TakaakiNakagami Honda 161,9 32,547 16 40DarrynBinder Yamaha 161,3 41,857 17 72MarcoBezzecchi Ducati 160,8 50,559 18 43JackMiller Ducati 160,6 53,371 19 87RemyGardner KTM 160,4 56,613 20 49FabioDi Giannantonio Ducati 160,4 57,304 21 KazukiWatanabe Suzuki 157,9 1 kolo Neklasifikováni 44PolEspargaro Honda 0 5JohannZarco Ducati 0 51MichelePirro Ducati 0 21FrancoMorbidelli Yamaha 155,2 25 kol

Foto: Václav Duška Jr.