MotoGP: Bagnaia vyhrál poslední sprint roku, o titulu se rozhodne v neděli

Francesco Bagnaia vyhrál sprint v Barceloně. Druhý skončil Enea Bastianini. Jorge Martin dorazil do cíle jako třetí, takže o titulu definitivně rozhodne až nedělní závod.

Do posledního sprintu letošního roku, který se konal v Barceloně, startoval z první pozice Francesco Bagnaia. Spolu s ním z první řady vyráželi i Aleix Espargaro a Marc Márquez. Jorge Martin vyjížděl ze čtvrté pozice. Sprint byl vypsán na dvanáct kol. Po startu se na malou chvíli vedení ujal Bastianini, ale záhy se před něj dostal Bagnaia. Na třetí pozici se zařadil Martin. Do nepříjemného kontaktu se v úvodu dostali Pedro Acosta a Marc Márquez, z Acostova stroje dokonce něco odletělo. Mladý Španěl tedy musel zamířit do boxů a sprint tím pro něj skončil.

Bagnaia pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce závodu zbývalo deset kol. Martinovi se podařilo předjet Bastianiniho a posunout se tak na druhé místo, nicméně Bastianini nevypadal, že by si chtěl nechat Martina ujet. V následujícím kole se Bastianini vrátil před Martina na druhé místo.

Osm kol před závěrem stále vedl Bagnaia a navíc navyšoval svůj náskok v čele. Martin se znovu vrátil před Bastianiniho na druhé místo. Následně se na Bastianiniho pokusil zaútočit i Morbidelli. V bitvě o podium byli dále i Alex Márquez a Aleix Espargaro. Marc Márquez byl sedmý, ale nebyl v těsném kontaktu s Espargarem.

I po polovině závodu držel první příčku Bagnaia. Druhý Martin za ním zaostával zhruba o 1,3 sekundy. Další půl sekundu za Martinem jezdil Bastianini. Na čtvrtou příčku se posunul Alex Márquez, který si před dvěma týdny z Malajsie přivezl čtvrté místo ze sprintu i z hlavního závodu. Morbidelli během relativně krátké chvíle klesl ze čtvrté pozice na šestou. Do první pětky se tím pádem dostal Aleix Espargaro.

Čtyři okruhy před koncem o třetí místo dále bojovali Enea Bastianini, Alex Márquez a Aleix Espargaro. Morbidelli už na ně ztrácel. V tuto chvíli už byli těsně za Morbidelliho zády Marc Márquez, Fabio Quartararo a Marco Bezzecchi. Pořadí na prvních dvou místech se neměnilo. Bagnaia stále vedl o více než sekundu před Martinem.

V předposledním kole se Bastianinimu podařilo ujet pronásledovatelům a navíc se přibližoval Martinovi. Alex Márquez chyboval a klesl na páté místo za Aleixe Espargara. Marc Márquez se naopak posunul na šesté místo před Morbidelliho.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia. Bastianinimu se podařilo předjet Martina a odsunout ho tak na třetí místo.

Bagnaia už si výhru pohlídal až do úplného konce. Bastianini si dojel pro stříbrnou medaili. Martin obsadil třetí místo, takže ani druhý pokus o zajištění titulu mu nevyšel. Do zítřejšího závodu ovšem Martin nastupuje s náskokem devatenácti bodů před Bagnaiou. Ve hře už je jen 25 bodů, takže zítra bude Martinovi stačit sedm bodů, což odpovídá deváté pozici.

Aleix Espargaro dokončil svůj poslední sprint v kariéře závodního jezdce na čtvrté pozici. První pětku doplnil Alex Márquez. Pro body si dojeli i Franco Morbidelli, Marc Márquez, Marco Bezzecchi a Brad Binder.

GP Solidarity-Barcelona - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 20:03,2 2 Enea Bastianini Ducati 0,942 3 Jorge Martin Ducati 1,27 4 Aleix Espargaro Aprilia 1,857 5 Alex Marquez Ducati 1,942 6 Franco Morbidelli Ducati 5,263 7 Marc Marquez Ducati 5,303 8 Marco Bezzecchi Ducati 5,507 9 Brad Binder KTM 5,573 10 Fabio Quartararo Yamaha 5,937 11 Johann Zarco Honda 7,413 12 Maverick Viñales Aprilia 8,344 13 Joan Mir Honda 9,387 14 Raul Fernandez Aprilia 9,652 15 Luca Marini Honda 11,838 16 Alex Rins Yamaha 13,217 17 Takaaki Nakagami Honda 17,017 18 Miguel Oliveira Aprilia 17,746 19 Jack Miller KTM 18,533 20 Augusto Fernandez KTM 20,153 21 Michele Pirro Ducati 20,547 22 Stefan Bradl Honda 24,604 Neklasifikován Pedro Acosta KTM 2'06,14

Foto: Ducati