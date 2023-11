MotoGP: Bastianini dnes v Malajsi slaví svou první letošní výhru

Do závodu královské kubatury v Malajsii startoval z první pozice Francesco Bagnaia. Jeho největší soupeř v boji o titul – Jorge Martin – vyrážel hned jako druhý. Místo zraněného Rinse nastoupil Iker Lecuona. Na divokou kartu startoval Alvaro Bautista. Závod byl vypsán na dvacet kol.

Po startu se vedení ujal Bastianini. Na druhé místo se zařadil Alex Márquez a na třetí Bagnaia. První pětku doplňovali Bezzecchi a Martin. Quartararovi na rozdíl od včerejšího sprintu dobře vyšel start – posunul se na šesté místo, ale ještě během prvního kola klesl na sedmou příčku za Millera. Martin se relativně rychle dokázal vrátit před Bezzecchiho.

Bastianini pokračoval na první příčce i ve druhém kole, ale Alex Márquez byl těsně za ním. Bagnaia už měl mírnou ztrátu na Alexe Márqueze a navíc si musel dávat pozor na Martina, protože ten už byl těsně za jeho zády. Ve třetím kole se Martin na chvíli ukázal před Bagnaiou, ale ten mu rychle předjetí vrátil.

O kolo později to Martin na Bagnaiu zkusil znovu, ale ani tentokrát se před ním nedokázal udržet. Bastianini s Alexem Márquezem mezitím v čele trochu ujížděli. Už byli téměř 1,5 sekundy před Bagnaiou.

Šestnáct kol před koncem upadl Joan Mir. Jezdec je v pořádku, po nehodě hned sedl zpátky na svůj stroj. O kolo později skončil na zemi Oliveira. I on je v pořádku. Pořadí na nejvyšších příčkách se neměnilo.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo čtrnáct kol, pokračovali na prvních čtyřech místech Bastianini, Alex Márquez, Bagnaia a Martin. Nicméně k žádným bojům mezi nimi v tuto chvíli nedocházelo. Mezi jednotlivými jezdci v první čtyřce byly zhruba vteřinové rozestupy. Za čtvrtým Martinem pak byla ještě větší mezera (zhruba dvě sekundy), pak teprve následoval Bezzecchi.

Dvanáct okruhů před cílem skončil na zemi Aleix Espargaro, ale naštěstí odešel po svých. Na čele se stále nic neměnilo. Boje se odehrávaly až ve skupině za šestým Millerem. Těsně za Australanem totiž jezdil Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio a Brad Binder. A ani desátý Marini nebyl nijak zvlášť daleko za nimi.

Bastianini zvaný „Bestia“ držel první příčku i po polovině závodu. Alex Márquez zůstával druhý. Třetí příčka stále patřila Bagnaiovi. Martin na čtvrté pozici na Bagnaiu ztrácel. Devět kol před koncem už byl o více než dvě sekundy za Bagnaiou. Z bojů na konci první desítky upadl Brad Binder. Jezdec po nehodě odešel po svých. Quartararo předjel Millera a začal mu ujíždět.

Na zemi skončil Takaaki Nakagami. I on se naštěstí zdál být po nehodě v pořádku.

Ani v době, kdy do cíle zbývalo šest kol, se neměnilo pořadí na prvních čtyřech místech a ani tam nedocházelo k bojům, rozestupy mezi jezdci v první čtyřce se spíše zvětšovaly. Nejtěsnější to bylo mezi Bastianinim a Márquezem, ale i tam byl rozdíl zhruba 1,5 sekundy. Bitva se odehrávala až dále vzadu. Quartararovi se podařilo dohnat pátého Bezzecchiho a o něco málo později se dostal před něj.

Do předposledního kola najel jako první „Bestia“. Následovali Alex Márquez, Bagnaia, Martin a Quartararo. Ve stejném pořadí se první pětka pustila i do posledního kola. Vzhledem k relativně velkým rozestupům nešlo předpokládat, že by v závěru došlo v první pětce k nějakým větším bojům. Jedině by někdo z jezdců musel výrazněji chybovat, to se ovšem nestalo.

Enea Bastianini si dojel pro svou první letošní výhru. Zároveň se jedná o jeho první vítězství u tovární stáje Ducati. Alex Márquez obsadil druhé místo. Třetí skončil Francesco Bagnaia. Jorge Martin dorazil do cíle jako čtvrtý, takže se Bagnaiovi podařilo mírně navýšit vedení v šampionátu. Nyní vede o čtrnáct bodů.

Další závod se jede už příští týden v Kataru.

GP Malajsie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Enea Bastianini Ducati 39'59,1370 2 Alex Marquez Ducati 1,535 3 Francesco Bagnaia Ducati 3,562 4 Jorge Martin Ducati 10,526 5 Fabio Quartararo Yamaha 15 6 Marco Bezzecchi Ducati 16,946 7 Franco Morbidelli Yamaha 18,553 8 Jack Miller KTM 19,204 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 19,399 10 Luca Marini Ducati 19,74 11 Maverick Viñales Aprilia 21,189 12 Johann Zarco Ducati 23,598 13 Marc Marquez Honda 27,079 14 Augusto Fernandez KTM 28,94 15 Pol Espargaro KTM 29,849 16 Iker Lecuona Honda 50,96 17 Alvaro Bautista Ducati 53,564 18 Takaaki Nakagami Honda 102,162 Neklasifikováni Brad Binder KTM 22'09,2550 Aleix Espargaro Aprilia 16'11,4380 Raul Fernandez Aprilia 12'11,7050 Miguel Oliveira Aprilia 10'12,0060 Joan Mir Honda 08'09,7400

Foto: Ducati