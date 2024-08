MotoGP: Bastianini k výhře ve sprintu přidal i výhru v hlavním závodě

Enea Bastianini po výhře ve sprintu ovládl i hlavní britský závod. Jorge Martin dorazil do cíle jako druhý a vrátil se do čela šampionátu. Francesco Bagnaia dnes vystoupil na nejnižší stupínek podia.

V rámci oslav 75. výročí vzniku MS silničních motocyklů nastoupili všichni jezdci třídy MotoGP do britského závodu na strojích ve speciálních retro barvách. Závod byl vypsán na dvacet kol a jako první do něj vyrážel Aleix Espargaro. Na startu chyběl zraněný Alex Rins, jenž se po konzultaci s lékaři rozhodl po pátečních trénincích odstoupit. S penalizací v podobě dvou dlouhých kol do závodu vstupoval Franco Morbidelli, který byl uznán vinným za způsobení kolize s Bezzecchim ve včerejším sprintu. Bezzecchi má po nehodě s Morbidellim bolavou nohu, ale do závodu navzdory tomu nastoupil.

Po startu se do čela dostal Bagnaia. Za něj se zařadil Martin, ale toho záhy překonal vítěz včerejšího sprintu – Bastianini. Aleix Espargaro po startu z pole position klesl na páté místo. Hned na startu měl problém Binder. Jezdec se okamžitě začal propadat a záhy musel odstoupit. Raul Fernandez a Miguel Oliveira z týmu Trackhouse Racing upadli v prvním kole.

Osmnáct kol před koncem pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhý jezdil Martin, který na Bagnaiu ztrácel zhruba půl sekundy. Aleix Espargaro se posunul na třetí místo. Za Espargarem následovali Bastianini a bratři Márquezovi.

Ani v době, kdy do konce závodu zbývalo odjet patnáct kol, se neměnilo pořadí na první pozici. Martin se sice Bagnaiovi přiblížil, ale zůstával za ním. Třetí Aleix Espargaro ztrácel zhruba 0,3 sekundy na Martina. Čtvrtý Bastianini byl hned za Aleixovými zády a ani pátý Marc Márquez nebyl nijak zvlášť daleko.

Přestože první pětka jezdila těsně za sebou, k útokům zde nedocházelo. Bojovalo se až o šesté místo mezi Alexem Márquezem a Fabiem di Giannantoniem. Boj mezi právě zmíněnou dvojicí pomáhal Acostovi, který se tak k nim dokázal přitáhnout.

I v polovině závodu držel první pozici Bagnaia. Martin zůstával v těsném kontaktu s vedoucím jezdcem, ale zatím neútočil. První útok přišel až devět kol před koncem. Martin byl úspěšný, dostal se do čela před Bagnaiu. Bastianini se posunul na třetí pozici před Aleixe Espargara už o kolo dříve.

Poté, co se Martin dostal do čela, Bagnaia zůstával těsně za ním. Vedoucí dvojici se přibližoval Bastianini. Osm kol před koncem měla vedoucí skupina tři členy. Zhruba sekundu za nimi jezdili Aleix Espargaro a Marc Márquez. Joan Mir, který ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky, odstoupil ze závodu.

V následujícím kole se Bastianini posunul na druhé místo před Bagnaiu. Martin pokračoval na první pozici a budoval si mírný náskok před dvojící tovární Ducati. Marc Márquez se snažil útočit na čtvrtého Aleixe Espargara, ale musel si chvíli počkat, než se mu to podařilo. Rychlé tempo měl i di Giannantonio, jemuž se dařilo dotahovat Márqueze s Espargarem.

Martin pokračoval na první pozici i tři kola před koncem, nicméně Bastianini byl těsně za jeho zády. Bagnaia na třetí pozici už ztrácel přes dvě sekundy. Další dvě sekundy na Bagnaiu ztrácel čtvrtý Marc Márquez. Bagnaia tedy jezdil poměrně dost osamoceně.

V předposledním kole se vedení ujal Bastianini, který vyhrál včerejší sprint. Martin klesl na druhé místo. Bagnaia držel třetí pozici. Marc Márquez pokračoval na čtvrtém místě. Di Giannantonio se posunul do první pětky před Espargara.

Do posledního kola najel jako první Bastianini s náskokem 0,8 sekundy před druhým Martinem. Třetí zůstával Bagnaia. A v tomto pořadí už jezdci dojeli až do cíle.

Předchozích devět závodů MotoGP, které se konaly na okruhu Silverstone, vyhrálo devět různých jezdců. Bastianini se nyní stal desátým různým vítězem za posledních deset sezón. Martin se díky dnešnímu druhému místu vrací do čela šampionátu. Bagnaia po výhrách v Katalánsku, Itálii, Nizozemsku a Německu páté vítězství v řadě za sebou nepřidal, dnes skončil „až“ na třetí pozici. V průběžném pořadí šampionátu nyní Bagnaia na Martina ztrácí tři body.

Marc Márquez se dnes dorazil do cíle jako čtvrtý. První pětku uzavřel Fabio di Giannantonio. Na prvních pěti místech jsou tedy pouze jezdci Ducati.

Luca Marini je vyšetřován kvůli tlaku pneumatik.

GP Velké Británie - MotoGP, závod

Výsledky 1. #23 Enea BASTIANINI Ducati Lenovo Team Ducati 39:51.879 2. #89 Jorge MARTIN Prima Pramac Racing Ducati +1.931 3. #1 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +5.866 4. #93 Marc MARQUEZ Gresini Racing MotoGP™ Ducati +6.906 5. #49 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +7.736 6. #41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Aprilia +9.514 7. #73 Alex MARQUEZ Gresini Racing MotoGP™ Ducati +9.741 8. #72 Marco BEZZECCHI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +14.016 9. #31 Pedro ACOSTA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +16.386 10. #21 Franco MORBIDELLI Prima Pramac Racing Ducati +23.609 11. #20 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha +24.202 12. #43 Jack MILLER Red Bull KTM Factory Racing KTM +25.767 13. #12 Maverick VIÑALES Aprilia Racing Aprilia +26.751 14. #5 Johann ZARCO LCR Honda Honda +26.953 15. #10 Luca MARINI Repsol Honda Team Honda +31.507 16. #30 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda Honda +37.278 17. #37 Augusto FERNANDEZ Red Bull GASGAS Tech3 KTM +37.605 18. #87 Remy GARDNER Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha +59.137 Závod nedokončil/neklasifikován: #36 Joan MIR Repsol Honda Team Honda #88 Miguel OLIVEIRA Trackhouse Racing Aprilia #25 Raul FERNANDEZ Trackhouse Racing Aprilia #33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM

Foto: Ducati