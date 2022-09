MotoGP: Bastianini přerušil Bagnaiovu sérii a raduje se z výhry v Aragonii

Do závodu královské kubatury v Aragonii startoval z první pozice Francesco Bagnaia. Z první řady spolu s ním vyráželi i Jack Miller a Enea Bastianini. Po delší době se na startu opět objevil Marc Márquez, který má za sebou už čtvrtou operaci paže. Joan Mir měl sice původně v plánu vrátit se po zranění nohy, ale nakonec se bolest kotníku ukázala jako příliš silná, takže se jezdec rozhodl, že tento závod vynechá a nenastoupí ani za týden v Japonsku. Místo Doviziosa, který v Misanu ukončil kariéru, jede Cal Crutchlow.

Po startu závodu, který byl vypsán na třiadvacet kol, se vedení ujal Bagnaia. Marc Márquez se po startu brzy posunul na šesté místo. Hned v první kole se ovšem Marc Márquez dostal do kontaktu s Fabie Quartararer. Francouz upadl a pád to byl hodně nepříjemný. Quartararovi se po nehodě vstávalo poměrně dost těžko. O něco málo později se Marc Márquez dostal do kontaktu i s Nakagamim. Nakagami skončil na zemi a jen se štěstím se ostatní jezdci dokázali padajícímu Japonci vyhnout. Márquez následně zamířil do boxů a odstoupil.

O několik minut později se v záběrech kamer objevil Quartararo, jak jde po paddocku. Jezdec je sice potlučený, ale vypadá to, že by se nemělo jednat o nic vážného.

Devatenáct kol před koncem pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhý byl Miller a třetí Bastianini. V první pětce byli dále i Binder a Aleix Espargaro. O dvě kola později stále vedl Bagnaia. Druhý už ale byl Bastianini, třetí Binder a čtvrtý A. Espargaro. Miller během krátké chvíle klesl na pátou příčku.

Patnáct okruhů před šachovnicí se na chvíli v čele ukázal Bastianini, ale pak vyjel trochu mimo dráhu, takže se opět zařadil na druhé místo za Bagnaiu. Na třetím místě zůstával Binder. Rozestupy mezi předními jezdci nebyly nijak velké.

Bagnaia vedl i v době, kdy do konce zbývalo devět kol. Bastianini byl zhruba půl vteřiny za ním. Binder na třetím místě ztrácel téměř 1,5 sekundy.

Ani pět kol před koncem se neměnilo pořadí na prvních třech místech. Bastianini se držel těsně za vedoucím Bagnaiou. Třetí Binder měl o něco pomalejší tempo než vedoucí dvojice a navíc měl relativně blízko za sebou Aleixe Espargara s Jackem Millerem.

V dalším průběhu závodu se Bastianini stále více lepil na vedoucího Bagnaiu a Aleix Espargaro se posunul na třetí místo před Brada Bindera.

V posledním kole se Bastianini posunul před Bagnaiu a dojel si pro vítězství. Bagnaia dorazil do cíle jako druhý. Na páté vítězství v řadě tedy nakonec nedosáhl. Aleix Espargaro obsadil třetí místo. Z hlediska boje o titul si ovšem Bagnaia i navzdory tomu, že v závěru těsně přišel o výhru, poměrně dost polepšil. Quartararo totiž nedorazil do cíle. Nyní Bagnaia na druhé pozici v šampionátu ztrácí na Quartarara jen deset bodů. Třetí Aleix Espargaro má ztrátu ve výši 17 bodů, takže boj o titul může být v posledních pěti závodech roku ještě poměrně dost dramatický.

Další závod se jede už za týden v Japonsku, pokud ovšem plány nepřekazí tajfun.

GP Aragonie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 23EneaBastianini Ducati 168,4 41'35,4620 2 63FrancescoBagnaia Ducati 168,4 0,042 3 41AleixEspargaro Aprilia 168 6,139 4 33BradBinder KTM 168 6,379 5 43JackMiller Ducati 167,9 6,964 6 89JorgeMartin Ducati 167,6 12,03 7 10LucaMarini Ducati 167,6 12,474 8 5JohannZarco Ducati 167,6 12,655 9 42AlexRins Suzuki 167,6 12,702 10 72MarcoBezzecchi Ducati 167,3 16,15 11 88MiguelOliveira KTM 167,3 17,071 12 73AlexMarquez Honda 167,2 18,463 13 12MaverickViñales Aprilia 167,2 18,73 14 CalCrutchlow Yamaha 167,1 20,09 15 44PolEspargaro Honda 166,6 27,588 16 87RemyGardner KTM 166,5 28,805 17 21FrancoMorbidelli Yamaha 166,4 30,422 18 40DarrynBinder Yamaha 166,3 31,33 19 49FabioDi Giannantonio Ducati 166,3 31,595 20 25RaulFernandez KTM 166 36,16 Neklasifikováni 93MarcMarquez Honda 125,1 22 kol 30TakaakiNakagami Honda 0 20FabioQuartararo Yamaha 0

Foto: Václav Duška Jr.