MotoGP: Bastianini si ve Velké Británii dojel pro svou první výhru ve sprintu

Enea Bastianini vyhrál sprint ve Velké Británii. Jedná se o jeho první výhru ve sprintu. Druhé místo obsadil Jorge Martin. Třetí skončil Aleix Espargaro. Bagnaia navzdory pádu zůstává v čele šampionátu. Na zemi skončil i Marc Márquez. Nepříjemnou nehodu měli Bezzecchi a Morbidelli. Dva posledně zmínění museli do zdravotního střediska na okruhu. Márquez a Bagnaia jsou po svých nehodách v pořádku.

Aktualizace: Morbidelli a Bezzecchi, kteří měli nepříjemnou nehodu v úvodu sprintu, jsou v pořádku. Morbidelli si za zavinění kolize bude muset objet dvě dlouhá kola v zítřejším závodě.

Do britského sprintu vyrážel z pole position Aleix Espargaro. Na startu chyběl Alex Rins, který se sice v pátek pokusil vrátit po zranění z Assenu, ale nakonec se po konzultaci s lékaři rozhodl odstoupit ze zbytku závodního víkendu.

Dnešní sprint byl vypsán na deset kol. Hned krátce po startu skončili na zemi Bezzecchi a Morbidelli. Nehoda to byla poměrně nepříjemná, jezdcům se nevstávalo zrovna dobře. Morbidelli musel být při chůzi podpírán a následně byl přepraven do zdravotního střediska. K lékaři musel i Bezzecchi. Do nehody byl zapleten i Raul Fernandez. Španěl sice neupadl, ale musel vyjet mimo dráhu, čímž ztratil pozice. Incident bude vyšetřen po závodě.

Do vedení se během úvodu prvního kola posunul Jorge Martin, jemuž se ve Velké Británii dařilo zajet nejlepší čas ve všech trénincích, nicméně v kvalifikaci skončil „až“ na čtvrté pozici.

Osm kol před koncem pokračoval na první pozici Martin. Druhý byl Bastianini. Následovali Espargaro, Bagnaia a Marc Márquez. Acosta měl kontakt s Binderem, přičemž z Binderova stroje něco odletělo, ale byl schopen pokračovat v závodě.

Bagnaia, di Giannantonio a Zarco dostali varování týkající se překračování limitů dráhy. Krátce po nich byl varován i Acosta. Všichni si tedy museli dávat pozor, aby nedostali penalizaci.

Šest kol před závěrem měl Bagnaia hodně rychlé tempo a už to vypadalo, že by se brzy mohl snažit útočit na Aleixe Espargara, nicméně záhy upadl. Naštěstí je v pořádku.

Krátce po Bagnaiově pádu se Bastianini pokusil předjet vedoucího Martina, ale nepodařilo se mu před ním udržet. Následně to ovšem zkusil znovu. Tentokrát už byl úspěšný. Soubojů mezi Bastianinim a Martinem využil Aleix Espargaro, jemuž se podařilo vedoucí dvojici dotáhnout.

Fabio di Giannantonio si nedal pozor na překračování limitů dráhy, za což následoval trest v podobě dlouhého kola. Jezdec tím pádem vypadl mimo bodované pozice.

Tři kola před koncem vedl Bastianini. Martin jezdil na druhé pozici, ale dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Nic se neměnilo ani na třetí pozici, kde se držel Espargaro. Marc Márquez jezdil osamoceně na čtvrtém místě s více než třívteřinovou ztrátou na Espargara. Márquez ovšem své snahy ukončil pádem. Naštěstí ale zůstal v pořádku. Čtvrté místo po něm převzal Binder. Na pátou pozici se posunul Acosta.

Do posledního kola najel jako první Bastianini s náskokem zhruba 0,8 sekundy na Martina. Aleix držel třetí místo. Binder ztrácel přes šest sekund. Následovali Acosta a Alex Márquez. Z první šestky měli hned čtyři jezdci varování týkající se limitů dráhy. Pouze Bastianini a Binder varování neměli.

Bastianini si dojel pro svou první výhru ve sprintu. Martin dorazil do cíle jako druhý. Třetí skončil Aleix Espargaro. „Bramborovou“ medaili si ze sprintu veze Binder. První pětku doplnil Acosta. Následovali Alex Márquez, Miller a Viňales. Pro jeden bod za deváté místo si nakonec dojel penalizovaný di Giannantonio.

Bagnaia navzdory dnešnímu pádu zůstává v čele šampionátu, nicméně Martin na něj nyní ztrácí jenom jeden bod.

Zítra jezdce MotoGP čeká hlavní závod, který bude startovat ve 14:00 našeho času. V rámci oslav 75. výročí MS silničních motocyklů pojedou všichni jezdci na speciálně zbarvených strojích.

GP Velké Británie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Enea Bastianini Ducati 19'49,929 2 Jorge Martin Ducati 1,094 3 Aleix Espargaro Aprilia 2,023 4 Brad Binder KTM 8,644 5 Pedro Acosta KTM 8,777 6 Alex Marquez Ducati 9,043 7 Jack Miller KTM 11,504 8 Maverick Viñales Aprilia 11,689 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 11,828 10 Miguel Oliveira Aprilia 13,328 11 Fabio Quartararo Yamaha 15,373 12 Raul Fernandez Aprilia 18,234 13 Augusto Fernandez KTM 18,326 14 Johann Zarco Honda 18,492 15 Luca Marini Honda 19,05 16 Joan Mir Honda 19,674 17 Takaaki Nakagami Honda 29,302 18 Remy Gardner Yamaha 31,07 Neklasifikováni Marc Marquez Ducati 18'47,600 Francesco Bagnaia Ducati 07'57,678 Franco Morbidelli Ducati Marco Bezzecchi Ducati

Foto: Ducati