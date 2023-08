MotoGP: Bautista pojede v Malajsii na divokou kartu

Ducati tento týden v oficiální tiskové zprávě potvrdila, že Alvaro Bautista, který v letošním roce několikrát testoval motocykl Ducati DesmosediciGP, nastoupí do letošní Velké ceny Malajsie třídy MotoGP jako jezdec na divokou kartu. Pojede v barvách týmu Aruba.it.

Španěl Bautista je šampionem třídy do 125 ccm z roku 2006. O dva roky později se stal vicemistrem v dvěstěpadesátkách. Od roku 2010 do roku 2018 včetně byl stálým účastníkem závodů MotoGP. Během svého působení v MotoGP vystřídal stroje značek Suzuki, Honda, Aprilia a Ducati. V roce 2019 přestoupil do kategorie WorldSBK, kde jezdí dosud. Loni ve WorldSBK vybojoval mistrovský titul a v průběžném pořadí letošního ročníku je na prvním místě.

„Jsem opravdu šťastný, že mohu závodit v MotoGP jako jezdec na divokou kartu v Sepangu,“ sdělil Bautista. „Je to trať, kterou mám opravdu rád a jsem rád, že se na ni vrátím, protože není v kalendáři WorldSBK. Testy s Ducati Desmosedici GP přinesly pozitivní zpětnou vazbu. Měl jsem dobrý pocit na motorce a bavil jsem se. Chci upřímně poděkovat Ducati a Aruba.it, protože bez nich bych tuto příležitost nedostal. Zároveň bych rád řekl, že tento závod MotoGP pro mě bude bonus a ne priorita. Musíme se soustředit především na mistrovství světa superbiků, což je jediné, na čem teď záleží,“ pravil dále Bautista.

Zdroj a foto: Ducati